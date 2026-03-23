UFO-akták: hamarosan kiderül az igazság a földönkívüliekkel kapcsolatban

Az Egyesült Államokban újabb lépés történt az UFO-k, hivatalos nevükön azonosítatlan anomális jelenségek (UAP) ügyében: a Kiberbiztonsági és Infrastruktúra-védelmi Ügynökség regisztrálta az alien.gov és aliens.gov domaineket, amelyeket az állami weboldalak hivatalos listájához adtak hozzá.

Nyilvánosak lesznek az UFO-akták

A fejlemény időzítése nem véletlen. Donald Trump nemrég utasította a kormányzati szerveket, hogy kezdjék meg az UFO-kkal és földönkívüli élettel kapcsolatos dokumentumok azonosítását és nyilvánosságra hozatalát. Az elmúlt években több kongresszusi meghallgatás és jelentés is foglalkozott a témával, amelyek többsége nem talált bizonyítékot idegen életformák jelenlétére, ugyanakkor több eset továbbra is megmagyarázatlan maradt.

A Fehér Ház helyettes szóvivője, Anna Kelly egy kérdésre reagálva mindössze annyit írt: „Maradjanak velünk!”, egy földönkívüli emoji kíséretében, ami tovább erősítette a találgatásokat. Michael Gold, a NASA korábbi tisztviselője szerint már az is jelentős előrelépés, hogy a kormány nyilvánosan foglalkozik a kérdéssel, és adatokat készül közzétenni. Szerinte ez segíthet lebontani azt a stigmát, amely hosszú ideig akadályozta a téma tudományos vizsgálatát.

A politikai térben is széles körű érdeklődés mutatkozik. JD Vance alelnök szerint vannak jelenségek, amelyeket jelenleg nem tudnak megmagyarázni. Mindeközben Marco Rubio külügyminiszter aggodalmát fejezte ki az amerikai katonai létesítmények felett észlelt ismeretlen repülő objektumok miatt. Tulsi Gabbard hírszerzési igazgató pedig úgy fogalmazott, hogy hisz a földönkívüli élet lehetőségében.

Az idegen élet témája azután kapott újra lángra, hogy Barack Obama korábbi elnök egy podcastban úgy nyilatkozott, hogy az idegenek léteznek, de ő nem találkozott velük. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az érdeklődés mögött gyakran nem a földönkívüli élet bizonyítása, hanem nemzetbiztonsági aggályok állnak –írja a The Guardian.