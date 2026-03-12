Halálra rémült a szemtanú: UFO-t láttak Máriatölgyesben

Újabb figyelemre méltó videó látott napvilágot egy lehetséges UFO-észlelésről: ezúttal ráadásul a közvetlen szomszédunkban történt a különös eset. A hírek szerint a biztonsági felvételt - amelyen hátborzongató, háromszög alakú fények sorozatát lehet látni az éjszakai égbolton –, Szlovákiában rögzítették.
Mindez még február 25-én történt Dubnica nad Váhom (avagy Máriatölgyes) közelében, és egy meglehetősen összezavarodott szemtanú számolt be róla a Nemzeti UFO Jelentési Központnak, aki emellett egy érdekes beszámolót is megosztott az eseményről. Az illető két barátjával együtt egy szokatlan hangot hallott, ami felettük haladt el, és igen hangos volt: ennek ellenére nem láttak semmit, hiába kémlelték folyamatosan az eget. Amikor a szemtanú ezután hazament, és ellenőrizte az incidens idején készült biztonsági felvételeket, teljesen ledöbbent azon, amit a kamera rögzített.
A felvételen egy három fényből álló csoport látható, amelyek feltehetően a különös zaj forrásai lehettek, mialatt átsuhantak az égbolton.
Bár ez látszólag megmagyarázza a rejtélyes hangot, az továbbra sem nyert bizonyítást, hogy pontosan mi lehetett a különös égi anomália. Egyesek szerint az észlelt jelenség földönkívüli űrhajó volt, míg mások azzal érveltek, egy titkos jármű is lehetett, mint amilyen a legendás TR-3B kémrepülőgép. A szkeptikusabb megfigyelők ellenben felvetették, hogy a szokatlan jelenség akár egy drón is lehetett, noha a szemtanú határozottan kijelentette, az objektum sebessége miatt ez egészen biztosan nem lehetséges - írja a Cost to Coast AM.
Te mit gondolsz?
Hazánkban is akadt már példa nem egyszer szokatlan égi jelenségek észlelésére. Az egyik ilyen eset Kislétán történt: C. Dávid épp az otthona teraszán tartózkodott, amikor az égen három, egymástól azonos távolságban lebegő fénypontot szúrt ki. A párjával együtt látták, ahogy a fénypont többször eltűnt, majd újra megjelent az égbolton - számolt be róla a Ripost.
Nagyon furcsa volt! Pár másodpercig mozdulatlanok voltak, fehér fényt szórtak
– mondta Dávid, aki meg is örökítette a jelenséget. Szerinte szinte biztos, hogy egy földönkívüli űrhajó nyomait látta.
