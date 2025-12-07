Videón a bizonyíték: a tengerből emelkedett ki az UFO, majd egy szempillantás alatt eltűnt

Az Egyesült Királyságban évente több száz UFO-észlelésről érkezik bejelentés, furcsa fényekről, repülő csészealjakról és megmagyarázhatatlan égi jelenségekről. A brit kormány évtizedeken át azt állította, hogy nem tartja ezeket fontosnak, ám a szakértők szerint a hivatalos dokumentumok mást mutatnak: 2008-ban a Védelmi Minisztérium 60 000 olyan aktát tett közzé, amelyek UFO-jelenségek vizsgálatával foglalkoztak.

UFO-láz az Egyesült Királyságban

Fotó: Science Photo Library via AFP / AFP

Újabb UFO az égen

A paranormális kutató Lynn Picknett szerint a brit hadsereg immár 80 éve gyűjt adatokat az ismeretlen repülő objektumokról. Az egyik legismertebb eset 1980 karácsonyán, Rendlesham Forestben történt, ahol amerikai katonák egy fénylő tárgyat láttak felemelkedni, majd eltűnni az erdőben. A következő napokban további észlelések követték egymást.

A katonai bázisok környékén több hasonló eseményt is dokumentáltak. 1956-ban az RAF Bentwaters tisztjei 15 azonosítatlan tárgyat figyeltek meg radarjaikon, amelyek egyikét 4000 mérföld/órás sebességgel mérték. Nick Pope, a brit védelmi minisztérium korábbi UFO-ügyi vizsgálója szerint a jelenségeket pilóták is látták, és a radarrendszerek is megerősítették.

Az újabb és talán legrejtélyesebb észlelés azonban Suffolk partjainál történt. Paul Sinclair magánnyomozó és csapata egy 2020-as megfigyelést elemzett, amely során kameráik egy olyan tárgyat rögzítettek, amely a tenger mélyéről emelkedett a felszínre. A felvétel szerint az objektum 90 másodperc alatt hat mérföldet tett meg, mielőtt ismét visszasüllyedt a víz alá.

Sinclair így foglalta össze a jelenséget:

Láttuk, hogy az objektum a víz alól jön fel. Felvettük az egész folyamatot. A sebessége nagyjából 240 mérföld/óra volt. Három alkalommal is rögzítettünk fényeket a víz alatt – erre nincs magyarázat.

A kutatók egy része szerint a brit kormány már a második világháború idején is foglalkozott a jelenségekkel. Dan Zetterstrom UFO-kutató szerint Winston Churchill attól tartott, hogy a nyilvánosság pánikba esne, ezért 50 évre titkosította a jelentéseket – ugyanakkor titkos katonai projekteket indított a jelenségek tanulmányozására, írja a Mirror.