Rejtély az égen: szellemszerű UFO-k lepték el a várost – egyik egy kanálra hasonlít!

Yorkshire egyre inkább Nagy-Britannia új UFO-fővárosává válik, miután a napokban különös, szellemszerű fényjelenségeket fotóztak az égen Leeds mellett, Headingley városrészben. A helyi lakos és fotós, Jesse Gallagher iPhone-jával örökítette meg a furcsa égi objektumokat, amelyek különböző színekben és formákban jelentek meg.

Újabb UFO Yorkshire fölött?

Fotó: Pixabay

A felvételek mind éjfél körül készültek, amikor a sötét égbolt jobban kiemelte a különös fényeket. A képeken látható gömbszerű, pulzáló fények közül az egyik különösen bizarrnak bizonyult: egyikük egy kanálra emlékeztető formát öltött, keskeny fénycsóvával és halvány kör alakzattal. Más jelenségek kékes árnyalatú, szférikus testként jelentek meg, amelyek halvány fénysugarakat bocsátottak ki, míg egy harmadik, fényes fehér gömb szinte tökéletes kör alakban ragyogott a Hold mellett.

A legrejtélyesebb felvétel azonban egy szürke, részletes textúrájú tárgyat mutatott, ami akár egy kúp vagy tölcsér alakú szerkezet is lehetett, középen egy furcsa lyukkal. Ez sokakban azt a kérdést vetette fel, vajon egy régi, elhagyott űreszköz darabjáról van-e szó. Mások viszont úgy érveltek, hogy fizikai törvények szerint egy ilyen tárgy már rég lezuhant volna a földre.

Fotó: Jesse Gallagher

Philip Mantle, ismert brit UFO-kutató szerint a képek valójában inkább egy távoli fényforrást ábrázolhatnak, amelyet az iPhone optikája eltorzított. Hangsúlyozta: könnyen lehet, hogy egyszerű lencsehibáról vagy fénytörésről van szó. Nick Pope, a brit védelmi minisztérium egykori UFO-szakértője pedig hozzátette, hogy az ilyen anomáliák hátterében gyakran rovarok, madarak vagy technikai hibák állhatnak.

Ennek ellenére Yorkshire-ben az utóbbi időben egyre több különös felvétel látott napvilágot. Alig egy héttel ezelőtt Skipton közelében egy másik férfi fotózott le egy klasszikus csészealj alakú objektumot, amely csak egyetlen képen bukkant fel, a sorozat többi felvételén nem, értesült a Daily Mail.

Bár a szakértők igyekeznek racionális magyarázatot adni a jelenségekre, a helyiek közül sokan meggyőződéssel vallják: valami egészen szokatlan zajlik az éjszakai égbolton Yorkshire felett.