Jó minőségű videót készített a vadászgép egy ufóról: lemondott a Pentagon UFO-ügyi biztosa

Míg korábban úgy gondolták, hogy az ufókban csak a furcsa, különc emberek beszélhetnek, és a földönkívüli életben való hit csupán összeesküvéselmélet, addig ma már a vak is látja, hogy az idegenek bizony léteznek. Mi több: már itt is vannak. Az utóbbi időben számtalan olyan eset történt, ami jól bizonyítja a földönkívüli fajok jelenlétét: nemrégiben 11 orvosszakértő adott ki közleményt egy földönkívüli holttestről, egy család fölött UFO jelent meg, sőt Debrecen egén is idegeneket észleltek. Úgy tűnik, már a Pentagon sem tudja tovább tartani a hátát.

Ezt már a Pentagon sem tudja tagadni / Fotó: Pixabay

Jelenleg egész Amerika UFO-lázban ég. Egy F/A-18-as repülőgép ugyanis igen jó minőségben színes videófelvételt készített egy vadul röpködő ufóról. Erről a kormány is kiadott egy videófelvételt, a hírekben pedig ez a Gimbal UFO-ügyként vonult be. A felvételeken látható, hogy egy furcs alakú objektum forog, a felhők felett repül gyorsan, és olyan mozgásokat hajt végre, amilyet még a katonai gépek sem tudnak.

Pentagon'un yayınladığı diğer UFO videoları:



1 - ABD Donanması F/A-18 jet mürettebatının açıklanamayan anormal bir olayla (UAP) karşılaşmasının videosu



2 - İleriye Dönük Kızılötesi Radar - ABD Donanması F/A-18 jet mürettebatının açıklanamayan anormal bir olayla (UAP)… pic.twitter.com/WRwNeWyRTs — BPT (@bpthaber) September 2, 2023

Az ügyre azonnal rárepültek az emberek. A videó kikerülése után emberek százezre kezdte vitatni az ügyet, és sokan úgy gondolják, hogy ez az eddigi legjobb minőségű, hiteles UFO-felvétel. A többség úgy gondolja, ez vitathatatlan bizonyítéka annak, hogy az idegenek nálunk járnak, ugyanakkor bőven akadnak szkeptikusok is - írja a The Sun. A videó kikerülése után a Pentaon UFO-ügyi biztosa lemondott.