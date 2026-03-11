Visszafogott, mégis egyedi stílusra vágysz? Így találd meg az arcformádhoz illő szemüvegkeretet

A szemüvegkeret kiválasztásakor könnyű elbizonytalanodni. Felpróbálunk rengeteg modellt, és a végén már fogalmunk sincs, melyik illik hozzánk és melyik mutat előnytelenül arcunkon. Mutatjuk, milyen apró részletekre kell figyelned, hogy a szemüveged ne csak a látásodat, de a csáberődet is fokozza!

Így választhatod ki a legelőnyösebb szemüvegkeretet!

Fotó: Krakenimages.com / Shutterstock

A színekre és árnyalatokra érdemes odafigyelni.

Az arcforma alapvetően meghatározza, milyen keret áll jól.

Néhány szempont figyelembevételével könnyebbé válhat a döntés.

Milyen szemüvegkeretet válassz?

A szemüvegkeret színének kiválasztása

A szemüvegkeret színének nagyobb szerepe van, mint azt gondolnánk, mert ez segít abban, hogy a szemüveg ne elrejtsen, hanem inkább kiemelje az arcodat. A legtöbben a biztonságos fekete és barna árnyalatokban gondolkodnak, azonban jobb, ha a bőrtónusunk mentén indulunk el a mérlegelés során. Hidegebb árnyalatú bőrhöz a hűvösebb, fekete, szürke, kékes tónusok illenek, míg a melegebb bőrszínhez általában az arany, mélybarna, zöldes árnyalatok és a közkedvelt teknőcminta illeszkedik a legjobban.

A stílus sem mindegy

Ha sportosabb életet élsz, stabil, rugalmas keretre van szükséged. Ha egész nap a képernyő előtt ülsz, arra kell figyelned, hogy könnyű, kényelmes kialakítást válassz, ami nem fog zavarni. Ha viszont szeretsz játszani a megjelenéseddel, ne félj bevetni egy karakteresebb keretet.

Milyen szemüvegkeret illik az arcformádhoz?

Egy szemüveg kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy jól ismerd az arcformádat!

Fotó: Kateryna Onyshchuk / Shutterstock

Szemüveg ovális arcformához

Az ovális arc arányos, enyhén keskenyedő homlokkal és állal, hangsúlyos, de nem túl széles arccsontokkal. Ha a te arcod is ilyen, viszonylag egyszerű dolgod van: a klasszikus, a túlméretezett és a karakteresebb keretek is jól fognak állni. A nagyon egyszerű, unalmasabb formákat jobb, ha meghagyod az élesebb arcvonásokkal rendelkezőknek, mert egy merész kialakítású vagy színű szemüveg igazán sokat dobhat a megjelenéseden.

Szemüveg szögletes arcformához

A szögletes arcot határozott állkapocs, egyenes vonalak és markáns homlok jellemzi. Ennél a típusnál a keret feladata, hogy ellensúlyozza az éles szögeket, ezért a kerekdedebb, ovális vagy enyhén ívelt keretek állnak hozzá a legjobban, amelyek puhítják, finomítják az arcot.