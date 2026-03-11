Visszafogott, mégis egyedi stílusra vágysz? Így találd meg az arcformádhoz illő szemüvegkeretet

A szemüvegkeret kiválasztásakor könnyű elbizonytalanodni. Felpróbálunk rengeteg modellt, és a végén már fogalmunk sincs, melyik illik hozzánk és melyik mutat előnytelenül arcunkon. Mutatjuk, milyen apró részletekre kell figyelned, hogy a szemüveged ne csak a látásodat, de a csáberődet is fokozza!
A szemüvegkeret színének nagyobb szerepe van, mint azt gondolnánk, mert ez segít abban, hogy a szemüveg ne elrejtsen, hanem inkább kiemelje az arcodat. A legtöbben a biztonságos fekete és barna árnyalatokban gondolkodnak, azonban jobb, ha a bőrtónusunk mentén indulunk el a mérlegelés során. Hidegebb árnyalatú bőrhöz a hűvösebb, fekete, szürke, kékes tónusok illenek, míg a melegebb bőrszínhez általában az arany, mélybarna, zöldes árnyalatok és a közkedvelt teknőcminta illeszkedik a legjobban.
Ha sportosabb életet élsz, stabil, rugalmas keretre van szükséged. Ha egész nap a képernyő előtt ülsz, arra kell figyelned, hogy könnyű, kényelmes kialakítást válassz, ami nem fog zavarni. Ha viszont szeretsz játszani a megjelenéseddel, ne félj bevetni egy karakteresebb keretet.
Az ovális arc arányos, enyhén keskenyedő homlokkal és állal, hangsúlyos, de nem túl széles arccsontokkal. Ha a te arcod is ilyen, viszonylag egyszerű dolgod van: a klasszikus, a túlméretezett és a karakteresebb keretek is jól fognak állni. A nagyon egyszerű, unalmasabb formákat jobb, ha meghagyod az élesebb arcvonásokkal rendelkezőknek, mert egy merész kialakítású vagy színű szemüveg igazán sokat dobhat a megjelenéseden.
A szögletes arcot határozott állkapocs, egyenes vonalak és markáns homlok jellemzi. Ennél a típusnál a keret feladata, hogy ellensúlyozza az éles szögeket, ezért a kerekdedebb, ovális vagy enyhén ívelt keretek állnak hozzá a legjobban, amelyek puhítják, finomítják az arcot.
A kerek arcformára a lágy kontúrok, telt orca jellemző. A legelőnyösebb, ha a szemüveg keretet kölcsönöz a formának. Ha neked is kerekded arcod van, a szögletes, téglalap alakú vagy geometrikus keretekkel elérheted, hogy hosszabb és karcsúbb legyen a profilod. A kerek kereteket azonban érdemes kerülnöd, mert nem túl előnyös irányba mozdítják el az arcod arányait.
A szív alakú arc legszembetűnőbb jellemzője a széles homlok és a keskeny áll, ezért a legjobb, ha a szemüvegkerettel adsz egy kis optikai súlyt az arcod alsó részének. Ezt olyan formákkal érheted el, amelyek enyhén lefelé szélesednek. Hogy a homlokodra ne kerüljön még nagyobb hangsúly, a vastag, erőteljes felső keretezést érdemes elkerülnöd.
A gyémánt alakú arc ritka: keskeny homlok, hangsúlyos arccsont és karcsú áll. Ha a te arcod ilyen, a visszafogott, vékonyabb keretek fognak jól passzolni, amelyek nem teszik még erősebbé az arcvonásokat.
A háromszög alakú arc ennek szinte a tükörképe: széles állkapocs, keskenyebb homlok. Ennél a formánál a felső részen hangsúlyosabb keretek segítenek kiegyensúlyozni az arcod arányait.
