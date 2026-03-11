Visszafogott, mégis egyedi stílusra vágysz? Így találd meg az arcformádhoz illő szemüvegkeretet

Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
2026. március 11.
Szemüveges vagy, de sosem tudtad, mi alapján válassz? Nem vagy biztos benne, mi állna igazán jól? Ezek a trükkök segíthetnek megtalálni azt a szemüvegkeretet, ami nemcsak praktikus, hanem még vonzóbbá varázsolja az arcodat. Olvasd el cikkünket, és csak utána dönts!
Boncza Léda
A szemüvegkeret kiválasztásakor könnyű elbizonytalanodni. Felpróbálunk rengeteg modellt, és a végén már fogalmunk sincs, melyik illik hozzánk és melyik mutat előnytelenül arcunkon. Mutatjuk, milyen apró részletekre kell figyelned, hogy a szemüveged ne csak a látásodat, de a csáberődet is fokozza!

Fiatal nő megigazítja a kerek szemüvegkeretét az irodában.
Így választhatod ki a legelőnyösebb szemüvegkeretet!
Fotó: Krakenimages.com /  Shutterstock 
  • A színekre és árnyalatokra érdemes odafigyelni.
  • Az arcforma alapvetően meghatározza, milyen keret áll jól.
  • Néhány szempont figyelembevételével könnyebbé válhat a döntés.

Milyen szemüvegkeretet válassz?

A szemüvegkeret színének kiválasztása

A szemüvegkeret színének nagyobb szerepe van, mint azt gondolnánk, mert ez segít abban, hogy a szemüveg ne elrejtsen, hanem inkább kiemelje az arcodat. A legtöbben a biztonságos fekete és barna árnyalatokban gondolkodnak, azonban jobb, ha a bőrtónusunk mentén indulunk el a mérlegelés során. Hidegebb árnyalatú bőrhöz a hűvösebb, fekete, szürke, kékes tónusok illenek, míg a melegebb bőrszínhez általában az arany, mélybarna, zöldes árnyalatok és a közkedvelt teknőcminta illeszkedik a legjobban.

A stílus sem mindegy

Ha sportosabb életet élsz, stabil, rugalmas keretre van szükséged. Ha egész nap a képernyő előtt ülsz, arra kell figyelned, hogy könnyű, kényelmes kialakítást válassz, ami nem fog zavarni. Ha viszont szeretsz játszani a megjelenéseddel, ne félj bevetni egy karakteresebb keretet.

Milyen szemüvegkeret illik az arcformádhoz?

Barna hajú nő egy kerek, barna szemüvegkeretben.
Egy szemüveg kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy jól ismerd az arcformádat!
Fotó: Kateryna Onyshchuk /  Shutterstock 

Szemüveg ovális arcformához

Az ovális arc arányos, enyhén keskenyedő homlokkal és állal, hangsúlyos, de nem túl széles arccsontokkal. Ha a te arcod is ilyen, viszonylag egyszerű dolgod van: a klasszikus, a túlméretezett és a karakteresebb keretek is jól fognak állni. A nagyon egyszerű, unalmasabb formákat jobb, ha meghagyod az élesebb arcvonásokkal rendelkezőknek, mert egy merész kialakítású vagy színű szemüveg igazán sokat dobhat a megjelenéseden.

Szemüveg szögletes arcformához

A szögletes arcot határozott állkapocs, egyenes vonalak és markáns homlok jellemzi. Ennél a típusnál a keret feladata, hogy ellensúlyozza az éles szögeket, ezért a kerekdedebb, ovális vagy enyhén ívelt keretek állnak hozzá a legjobban, amelyek puhítják, finomítják az arcot.

Szemüveg kerek arcformához

A kerek arcformára a lágy kontúrok, telt orca jellemző. A legelőnyösebb, ha a szemüveg keretet kölcsönöz a formának. Ha neked is kerekded arcod van, a szögletes, téglalap alakú vagy geometrikus keretekkel elérheted, hogy hosszabb és karcsúbb legyen a profilod. A kerek kereteket azonban érdemes kerülnöd, mert nem túl előnyös irányba mozdítják el az arcod arányait.

Szemüveg szív alakú arcformához

A szív alakú arc legszembetűnőbb jellemzője a széles homlok és a keskeny áll, ezért a legjobb, ha a szemüvegkerettel adsz egy kis optikai súlyt az arcod alsó részének. Ezt olyan formákkal érheted el, amelyek enyhén lefelé szélesednek. Hogy a homlokodra ne kerüljön még nagyobb hangsúly, a vastag, erőteljes felső keretezést érdemes elkerülnöd.

Szemüveg gyémánt és háromszög arcformához

A gyémánt alakú arc ritka: keskeny homlok, hangsúlyos arccsont és karcsú áll. Ha a te arcod ilyen, a visszafogott, vékonyabb keretek fognak jól passzolni, amelyek nem teszik még erősebbé az arcvonásokat.

A háromszög alakú arc ennek szinte a tükörképe: széles állkapocs, keskenyebb homlok. Ennél a formánál a felső részen hangsúlyosabb keretek segítenek kiegyensúlyozni az arcod arányait.

A következő videó segíthet az arcformád megállapításában:

