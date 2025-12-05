Tragédiát jelentettek a műsorvezetők: „Elvesztette az élni akarást”

A BBC Breakfast műsorvezetői, Naga Munchetty és Charlie Stayt megrendülten jelentették be a tragikus hírt: októberben elhunyt Jonathan Armstrong, egykori postamester, aki a Post Office Horizon IT-botrány következményei miatt éveken át küzdött elviselhetetlen terhekkel. A család szerint annyira összeroppant, hogy végül „elvesztette az élni akarást”.
Jonathan Armstrong élete a Post Office Horizon IT-botrány miatt omlott össze: a hibás számítástechnikai rendszer hamis pénzügyi hiányokat jelzett, amiért őt tették felelőssé. Bár ártatlan volt, a Posta tolvajként kezelte, kitiltották a munkahelyéről, pszichiátriai intézetbe került. A hamis vádak terhe olyan mértékben összeroppantották, hogy még az öngyilkosság gondolata is felmerült.
Charlie Stayt így fogalmazott:
„Több ezer postamester életét tette tönkre a Horizon-botrány. Köztük volt Jonathan Armstrong is. Ártatlan volt, mégsem beszélt nyilvánosan a megpróbáltatásairól, amelyek végül ahhoz vezettek, hogy megpróbált véget vetni az életének.”
Naga hozzátette:
„Jonathan októberben szívrohamban meghalt, anélkül hogy megkapta volna a teljes, neki járó kártérítést. Most először meséli el a történetüket a felesége és a lánya.”
Jonathan felesége, Sarah, és lánya, Becky könnyek között hallgatták azt a dalt, amelyet Jono választott a lánya esküvői táncához – az eseményt a tragédia miatt elhalasztották.
Lánya így emlékezett:
„Összetörik a szívem, hogy sosem táncolhatok apámmal. Hogy nem kísérhet végig az oltárhoz.”
Jonathan 2006-ban vette át a Bexhill-on-Sea-i postát, felesége, Sarah pedig a boltot vezette. A lány elmondása szerint Jono „kedves, gondoskodó, vicces” ember volt, aki
„Mindig a legrosszabb apaviccet sütötte el, de akire bármikor lehetett számítani”.
A család korábban Zimbabwéből menekült el a politikai zűrzavar miatt, hogy új életet kezdhessenek az Egyesült Királyságban. 2014-ben megnyerték az Év Postamestere díjat, majd megjelentek az ellenőrök, és minden megváltozott.
„Jono egy hónapra pszichiátriai intézménybe került. A Posta tolvajnak tekintette, ezért nem engedték vissza a helyiségbe. Nekem kellett postamesterré válnom, Rebecca pedig otthagyta az egyetemet, hogy segítsen. A közösség bántóan viselkedett velünk. És amikor hazajött, már csak a saját árnyéka volt. Feladta az életet.”
A Posta közleményt adott ki:
„A postamesterek és családjaik éveken át tartó szenvedést éltek át. Túl hosszú időbe telt, mire tisztázhatták a nevüket és megkapták a kártérítést. Őszinte részvétünket fejezzük ki Mr. Armstrong halála miatt, és megértjük a családja fájdalmát.”
A brit rendszerben a postamester egy helyi postahivatal vezetője, aki felel a pénzügyi elszámolásokért, az ügyfelek kiszolgálásáért és a posta mindennapi működéséért. Ő kezeli a pénztárakat, felügyeli a dolgozók munkáját, intézi az adminisztrációt, és személyesen felel a rendszerben rögzített adatok pontosságáért, derül ki a Daily Star cikkéből.
Van segítség!
Ha úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
