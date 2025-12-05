Tragédiát jelentettek a műsorvezetők: „Elvesztette az élni akarást”

A BBC Breakfast műsorvezetői, Naga Munchetty és Charlie Stayt megrendülten jelentették be a tragikus hírt: októberben elhunyt Jonathan Armstrong, egykori postamester, aki a Post Office Horizon IT-botrány következményei miatt éveken át küzdött elviselhetetlen terhekkel. A család szerint annyira összeroppant, hogy végül „elvesztette az élni akarást”.

Mindenki imádta a postamestert

Fotó: Pexels

Egy sokak által ismert postamester tragédiája

Jonathan Armstrong élete a Post Office Horizon IT-botrány miatt omlott össze: a hibás számítástechnikai rendszer hamis pénzügyi hiányokat jelzett, amiért őt tették felelőssé. Bár ártatlan volt, a Posta tolvajként kezelte, kitiltották a munkahelyéről, pszichiátriai intézetbe került. A hamis vádak terhe olyan mértékben összeroppantották, hogy még az öngyilkosság gondolata is felmerült.

Charlie Stayt így fogalmazott:

„Több ezer postamester életét tette tönkre a Horizon-botrány. Köztük volt Jonathan Armstrong is. Ártatlan volt, mégsem beszélt nyilvánosan a megpróbáltatásairól, amelyek végül ahhoz vezettek, hogy megpróbált véget vetni az életének.”

Naga hozzátette:

„Jonathan októberben szívrohamban meghalt, anélkül hogy megkapta volna a teljes, neki járó kártérítést. Most először meséli el a történetüket a felesége és a lánya.”

Jonathan felesége, Sarah, és lánya, Becky könnyek között hallgatták azt a dalt, amelyet Jono választott a lánya esküvői táncához – az eseményt a tragédia miatt elhalasztották.

Lánya így emlékezett:

„Összetörik a szívem, hogy sosem táncolhatok apámmal. Hogy nem kísérhet végig az oltárhoz.”

Jonathan 2006-ban vette át a Bexhill-on-Sea-i postát, felesége, Sarah pedig a boltot vezette. A lány elmondása szerint Jono „kedves, gondoskodó, vicces” ember volt, aki

„Mindig a legrosszabb apaviccet sütötte el, de akire bármikor lehetett számítani”.

A család korábban Zimbabwéből menekült el a politikai zűrzavar miatt, hogy új életet kezdhessenek az Egyesült Királyságban. 2014-ben megnyerték az Év Postamestere díjat, majd megjelentek az ellenőrök, és minden megváltozott.

„Jono egy hónapra pszichiátriai intézménybe került. A Posta tolvajnak tekintette, ezért nem engedték vissza a helyiségbe. Nekem kellett postamesterré válnom, Rebecca pedig otthagyta az egyetemet, hogy segítsen. A közösség bántóan viselkedett velünk. És amikor hazajött, már csak a saját árnyéka volt. Feladta az életet.”

A Posta közleményt adott ki:

„A postamesterek és családjaik éveken át tartó szenvedést éltek át. Túl hosszú időbe telt, mire tisztázhatták a nevüket és megkapták a kártérítést. Őszinte részvétünket fejezzük ki Mr. Armstrong halála miatt, és megértjük a családja fájdalmát.”

A brit rendszerben a postamester egy helyi postahivatal vezetője, aki felel a pénzügyi elszámolásokért, az ügyfelek kiszolgálásáért és a posta mindennapi működéséért. Ő kezeli a pénztárakat, felügyeli a dolgozók munkáját, intézi az adminisztrációt, és személyesen felel a rendszerben rögzített adatok pontosságáért, derül ki a Daily Star cikkéből.