Beindult az adok-kapok! Michael Jackson lánya beleszállt a poplegendáról szóló film alkotóiba - Reagált a főszereplő

Michael Jackson
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 13:55
életrajzi filmParis Jackson
Pár hónapja Paris Jackson beszólt igazából mindenkinek: azoknak, akik készítik az apjáról az életrajzi filmet, és azoknak is, akik várják azt. A Michael Jackson életét feldolgozó alkotásban Colman Domingo játssza a sztár apját, aki most a film védelmére kelt.

A Michael című életrajzi film április 22-én fényt derít a Pop Királya viszontagságos gyerekkorának körülményeire, sikerekkel és botrányokkal teli életének fénypontjaira, illetve mélypontjaira, egészen Michael Jackson haláláig. Tegyük hozzá, nem mindenki várja a nagy premiert, a zenészlegenda saját lánya, Paris Jackson már az első vázlatoktól kezdve ellenezte a projektet. Különösen bírálta Colman Domingot, aki a filmben Jacko apját fogja játszani és úgy reklámozta a filmet, ahogy azt Paris személyesen nem támogatta.

A Michael Jackson apját alakító színész, Colman Domingo
Colman Domingo Michael Jackson apjaként lesz majd látható a zenészről készült életrajzi filmben (Fotó: C Flanigan)

Colman Domingo igyekszik csitítani a kedélyeket a Michael Jackson film körül

A nyilvános összerezzenés a tavalyi Velencei Filmfesztiválig vezethető vissza. Az esemény alatt zajló amfAR Benefit gálaest idei házigazdája volt Colman Domingo, aki nagy reményekkel beszélt a filmről. Az eseményen egyebek között arról kérdezték, hogy bevonták-e a Jackson-családot a kreatív folyamatokba:

„Nagyon támogatják a filmünket” — mondta Domingo, utalva Michael Jackson gyerekeire — „Izgatott vagyok, hogy itt lehetek Parisszal. Ez egy jó lehetőség, hogy együtt lehessünk.”

Michael Jackson lánya, Paris Jackson már nem volt ennyire kedves. A nyilatkozatot követően hosszú Instagram-sztorikban közölte, hogy mennyire ellenzi a filmprojektet:

Colman Domingo, ne mondd azt az embereknek, hogy támogattalak titeket, mert nulla százalékban járultam hozzá a filmhez, szóval ez így nagyon furcsa. (...) Nem vontak be egyáltalán azon kívül, hogy visszajelzést adtam az első vázlatra, csak azért, hogy azt kapjam vissza, hogy a produkcióban egyáltalán nem fogják felhasználni a meglátásaimat. Szóval kiléptem, mert ez nem az én projektem. Úgyis azt csinálnak, amit akarnak

— mondta Paris Jackson, aki nemcsak a készítők felé intézett kritikát, hanem apja rajongói felé is:

Azért nem akartam szólni, mert tudtam, hogy sokatoknak még így is tetszeni fog. A film jelentős része azokhoz a rajongókhoz akar szólni, akik még mindig álomvilágban élnek és nekik tetszeni is fog.

A nyilatkozat után több hónapnyi csend következett. Azóta kijött a Jackson film előzetese, amitől a régi rajongók újra lázban égnek és jól láthatóan megannyi új, főleg fiatalabb nézőt is sikerült megmozgatni. Alig 24 óra alatt 116 millió megtekintést ért el a különböző felületeken, ami rekordnak számít a zenés életrajzi filmek esetében. A pozitív visszajelzésekben külön örültek annak, hogy a sztárt magát Michael Jackson unokatestvére, Jaafar Jackson alakítja — és hát a hasonlóság majdnem olyan szintű, mint Rami Malek és Freddie Mercury esetében.

Persze a haragos hangulat megmaradt azóta is. Colman Domingo legutóbb a Wall Street Journalnak adott hosszabb interjút a film kapcsán. Domingo elmondta, hogy a People magazin kiforgatta azt, amit valójában mondott és emiatt elnézést kért Paristól Instagramon, amire a zenész egy szív reakciót is küldött.

„Remélem végül megtetszik neki ez a tiszteletadás, amit az apjának szántunk” — mondta Domingo, majd hozzátette, fontosnak érezte ezt a filmet és azt, hogy be legyen mutatva a Michael Jackson apjának bántó természete mögött megbúvó emberség:

Szerettem volna megtalálni az emberségét. A nap végén a Föld egyik legikonikusabb művészét segítette világra. Mi járhat ennek az embernek a fejében? Kemény volt a gyermekeivel, az biztos. Mindig vitatható marad, hogy ez egy helyes, vagy jó módszer-e.

 

Hogy sikerül-e felérnie a filmnek a Bohém rapszódia és a Rocketman szintjéhez, az április 22-től a mozikban kiderül.

 

 

