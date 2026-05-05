Ideje felmondanod? Személyiségtesztünkből megtudod a választ

1. Milyen érzés tölt el vasárnap este, amikor a másnapi munkára gondolsz?

A) Kicsit szomorú vagyok, hogy vége a pihenésnek, de alapvetően készen állok a feladatokra.

B) Gyomorgörcsöm van és feszült vagyok, próbálom elnyújtani az estét, hogy ne jöjjön el a holnap.

C) Teljes apátia és reménytelenség tör rám, legszívesebben sírva fakadnék vagy beteget jelentenék.

2. Hogy érzed magad a közvetlen kollégáid és a főnököd társaságában?

A) Vannak súrlódások, de alapvetően tisztelem őket és úgy érzem, egy csapat vagyunk.

B) Úgy érzem, folyamatosan résen kell lennem, mert a környezet bizonytalan vagy intrikus.

C) Teljesen elszigeteltnek érzem magam, minden szavuk és gesztusuk irritál vagy elszomorít.

3. Mikor éreztél utoljára valódi sikerélményt vagy lelkesedést egy feladatoddal kapcsolatban?

A) Az elmúlt egy hónapban volt olyan projekt, amelyre büszke voltam és élveztem a folyamatot.

B) Régen volt már ilyen, a legtöbb feladatomat gépiesen, rutinból végzem el, különösebb öröm nélkül.

C) Nem is emlékszem ilyenre, minden feladatot csak nyűgnek és felesleges tehernek élek meg.

4. Milyen hatással van a munkád az egészségi állapotodra?

A) Időnként elfáradok, de egy jó alvás vagy a hétvégi pihenés teljesen regenerál.

B) Gyakran fáj a fejem, a hátam, vagy emésztési panaszaim vannak, amelyek hétvégente enyhülnek.

C) Alvászavarokkal küzdök, állandóan betegnek érzem magam, és a kimerültségem krónikussá vált.

5. Hogyan beszélsz a munkádról a barátaidnak vagy a családodnak?

A) Mesélek a kihívásokról is, de általában pozitív vagy semleges kontextusban említem a helyet.

B) Leginkább csak panaszkodom és a negatívumokat sorolom, de hozzáteszem, hogy „kell a pénz”.

C) Már nem is akarok beszélni róla, mert csak felzaklat, vagy mindenki látja rajtam, mennyire elegem van.

Vajon csak elfáradtál, vagy egy nagyobb változásra van szükséged?

6. Látsz magad előtt bármilyen fejlődési lehetőséget a jelenlegi cégednél?

A) Igen, tudom, hova léphetnék előre, vagy milyen új készségeket sajátíthatnék még el itt.

B) Elméletileg van lehetőség, de valójában nem vágyom a felelősségre ebben a környezetben.

C) Semmit, úgy érzem, egy zsákutcába kerültem, ahol csak az időmet vesztegetem.