Demcsák Zsuzsa élete gyökeresen megváltozik az érettségi után: Lánya is itt hagyja!

A műsorvezető nem rejtette véka alá a véleményét a jelenlegi vizsgakövetelményekkel kapcsolatban, és bevallotta: szülőként ő maga is borzasztóan izgul, hiszen lánya, Tamara is az idei érettségizők táborát erősíti. Szerinte az idei magyar nyelv és irodalom írásbeli kifejezetten próbára tette a diákokat, és attól tart, hogy a „szívatós” feladatok éppen a tantárgy szépségétől veszik el a fiatalok kedvét. Demcsák Zsuzsa szerint az irodalom célja az olvasás szeretete lenne, de a megpróbáltatások után kérdéses, kinek marad kedve könyvet venni a kezébe.

Demcsák Zsuzsa lánya, Tamara tudatosan készült fel az érettségire, a műsorvezető aggódva figyeli az eredményeket

Demcsák Zsuzsa elárulta, hogy a család összefog a vizsgák alatt

Náluk azonban a tanulás nem magányos műfaj. Bár Zsuzsa is sokat segít gyermekeinek, elárulta, hogy lánya, Tamara sokkal jobban elfogadja a tanácsokat a bátyjától, Benedektől. Demcsák Zsuzsa fia éppen Hollandiából tért haza, hogy támogassa testvérét a legnehezebb napokon.

„Benedeknek nagyon jó pedagógiai érzéke van, korábban edzősködött és gyerekeket is oktatott. Most napok óta folyamatosan tanul a húgával, a történelmet és a matekot is együtt nézik át” – mesélte a büszke műsorvezető. Tamara egyébként emelt szinten vizsgázik történelemből, és mivel üzleti szakra készül, a matematika is kulcsfontosságú számára.

„Bele fogok halni a hiányukba"

A ballagás és az érettségi nemcsak a tanulásról szól, hanem egy korszak lezárásáról is. Demcsák Zsuzsa lánya, Tamara rendkívül érzelmes típus, aki már előre készült a búcsú minden pillanatára. A család számára pedig a legnagyobb változás még csak most jön: Tamara is követi bátyját, és Hollandiában folytatja az egyetemet.

Nyilván bele fogok halni. Nagyon nehéz lesz

– ismerte el Zsuzsa az elkerülhetetlenről beszélve. Emlékszik, amikor Benedek elköltözött, három hónapig tartott, mire megszokta az új helyzetet. „Este kinyitottam a hűtőt... és még mindig tele volt. A kétméteres fiam gyakorlatilag egy nap alatt képes volt kiüríteni, hirtelen pedig ott maradt minden érintetlenül.” Tamarával ráadásul még szorosabb a műsorvezető kapcsolata, napi szintű mély beszélgetések kötik össze őket, így az őszi elválás érzelmileg hatalmas kihívás lesz számára.