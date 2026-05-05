Demcsák Zsuzsa élete gyökeresen megváltozik az érettségi után: Lánya is itt hagyja!

A műsorvezető nem rejtette véka alá a véleményét a jelenlegi vizsgakövetelményekkel kapcsolatban, és bevallotta: szülőként ő maga is borzasztóan izgul, hiszen lánya, Tamara is az idei érettségizők táborát erősíti. Szerinte az idei magyar nyelv és irodalom írásbeli kifejezetten próbára tette a diákokat, és attól tart, hogy a „szívatós” feladatok éppen a tantárgy szépségétől veszik el a fiatalok kedvét. Demcsák Zsuzsa szerint az irodalom célja az olvasás szeretete lenne, de a megpróbáltatások után kérdéses, kinek marad kedve könyvet venni a kezébe.
Náluk azonban a tanulás nem magányos műfaj. Bár Zsuzsa is sokat segít gyermekeinek, elárulta, hogy lánya, Tamara sokkal jobban elfogadja a tanácsokat a bátyjától, Benedektől. Demcsák Zsuzsa fia éppen Hollandiából tért haza, hogy támogassa testvérét a legnehezebb napokon.
„Benedeknek nagyon jó pedagógiai érzéke van, korábban edzősködött és gyerekeket is oktatott. Most napok óta folyamatosan tanul a húgával, a történelmet és a matekot is együtt nézik át” – mesélte a büszke műsorvezető. Tamara egyébként emelt szinten vizsgázik történelemből, és mivel üzleti szakra készül, a matematika is kulcsfontosságú számára.
A ballagás és az érettségi nemcsak a tanulásról szól, hanem egy korszak lezárásáról is. Demcsák Zsuzsa lánya, Tamara rendkívül érzelmes típus, aki már előre készült a búcsú minden pillanatára. A család számára pedig a legnagyobb változás még csak most jön: Tamara is követi bátyját, és Hollandiában folytatja az egyetemet.
Nyilván bele fogok halni. Nagyon nehéz lesz
– ismerte el Zsuzsa az elkerülhetetlenről beszélve. Emlékszik, amikor Benedek elköltözött, három hónapig tartott, mire megszokta az új helyzetet. „Este kinyitottam a hűtőt... és még mindig tele volt. A kétméteres fiam gyakorlatilag egy nap alatt képes volt kiüríteni, hirtelen pedig ott maradt minden érintetlenül.” Tamarával ráadásul még szorosabb a műsorvezető kapcsolata, napi szintű mély beszélgetések kötik össze őket, így az őszi elválás érzelmileg hatalmas kihívás lesz számára.
Bár a gyerekek kirepülése fájdalmas, a műsorvezető tudatosan készül a „hátország” szerepére és saját élete újraszervezésére. Úgy véli, 21 évnyi folyamatos gyereknevelés és logisztika után itt az ideje, hogy önmagával is foglalkozzon. Zsuzsa már gőzerővel építi saját vállalkozását: kommunikációs tréningeket és motivációs előadásokat tart.
Egy komoly vállalatépítésben vagyok benne tulajdonképpen. Szeretném ezt nemzetközi szintre is emelni, és angol nyelvű tréningeket tartani expatoknak vagy külföldi cégeknek. Az angol üzleti nyelven sokkal egyszerűbben és direktebben el lehet mondani mindent
– vázolta fel terveit A TV2 Mokka műsorában. Bár Hollandiába nem költözik, viccesen megjegyezte, hogy egy bérletet biztosan vesz majd a repülőjáratokra, hogy minél többször láthassa gyermekeit.
Addig is, a jelenre koncentrálnak, és minden érettségizőnek azt tanácsolja: „Ne izguljatok, csak olvassátok el a feladatokat nagyon alaposan, és minden meglesz!”
