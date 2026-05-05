Bochkor Gábor csak nyomkövetővel engedte el otthonról a lányát: „Gyakorlatilag teljesen be van szabályozva”

A Bochkor mai adásában egy újabb gyakran felmerülő témát boncolgatott Bochkor Gábor és Risztov Éva, ugyanis a saját és a mai fiatalok gyerekkorának különbségeiről volt szó. A Retro Rádió műsorvezetői szerint ugyanis ők még sokkal szabadabbak voltak, mint az új generáció. Ráadásul mint kiderült, ebbe természetesen Bochkor Nóri is beletartozik, akit Bochkor Gábor és Várkonyi Andrea annyira féltettek, hogy még iskolába is csak „nyomkövetővel” engedték el.

Bochkor Gábor szülei még teljesen másként gondolkodtak a gyereknevelésről, mint a mai anyukák és apukák (Fotó: Végh István)

A Bochkor műsorvezetői szerint ők gyerekként még csaknem azt tehettek, amit akartak, és azt sem kellett pontosan megmondaniuk, mikor érnek haza, míg a mostani szülők már-már túlféltik a gyerekeiket, bár ez alól maga a rádiós sem kivétel.

„Én arra emlékszem, hogy egész nap kint voltunk az utcán, de tényleg. Reggel nyilván elmentünk suliba, aztán haza, és onnan ki a srácokkal. Senki nem tudta hol vagyunk. Vagy ha volt otthon ebéd, akkor hazamentünk ebédelni, azt lehetett nagyjából tudni, mikor van, vagy este egyszerűen hazamentünk. Nem volt nálunk mobiltelefon nyilván, nem kellett hazaszólni, hanem a szülők tudták, hogy egyszer csak úgyis hazajövünk” – idézte fel Bochkor Gábor gyerekkorából.

A mai gyerekeknek nem ilyen jó. Vagy nem tudom ők mit fognak mondani majd egyszer, de ők nem érzik azt a szabadságot, amit mi éreztünk. Ma gyakorlatilag teljesen be van szabályozva egy gyerek, teljes joggal és okkal, a pedofiloktól, az erőszaktevőktől, a balesetektől és mindentől. Én már az a szülő voltam, aki valami nyomkövetőt adott a gyereknek, ha suliban volt és busszal ment A-ból B-be, hogy tudjam, hogy hol van

– vallotta be őszintén.

Bochkor Gábor fiatalon sosem foglalkozott a biztonsággal, de a lányának ezt már nem engedi meg (Fotó: Archív/hot! magazin)

Bochkor Gábor kórházba is került

Pedig a balesetek a rádiós gyerekkorában sem voltak ritkák, sőt el is mesélte, hogy egy játszótéri hintabaleset miatt hogyan kötött ki a kórházban.

„Nekem egyszer volt egy durva sérülésem, egy játszótéren. Nem tudom, kinek, milyen emléke van a játszóterekről, de ma látjuk, hogy szivacsok, gumi padló, nem tudom micsoda, és ha kiáll egy csavar vagy valami nem stimmel, akkor bezáratják. De én emlékszem, hogy amikor hintáztam, ilyen páros hinták voltak, vaskerettel, deszka üléssel és lánccal” – emlékezett vissza.

És egyszer ahogy hintáztam, leugrottam róla, de mellettem hintázott egy csajszi, és azzal a „vas fotellel” amiben ült, fejbe vágott, és akkor mentem az ügyeletre, ahol összekapcsolták a fejemet, mert vérzett. De nem volt egy nagy szenzáció

– mesélte műsorvezetőtársainak, akik egyetértettek vele abban, hogy ezek akkor teljesen hétköznapi esetek voltak, sőt ma már jóleső érzéssel gondolnak vissza rájuk.