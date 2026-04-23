Személyiségteszt: mutasd a táskád, megmondom, ki vagy

A táskád többet elárul rólad, mint elsőre gondolnád.

Ez a személyiségteszt megmutatja, milyen belső tulajdonságok rajzolódnak ki a választásaidból.

Nézd meg, mit mesél rólad a kedvenc táskád.

A táska nem csupán egy tárolóeszköz, amiben a kulcsainkat és a pénztárcánkat hordjuk nap mint nap. Ha mélyebben megvizsgáljuk, ez a kiegészítő egyfajta kapocs, amely összeköti a privát szféránkat a külvilággal. Benne van minden, ami a munkánkhoz vagy az önbizalmunkhoz szükséges. Nem véletlen, hogy a divatpszichológia is kitüntetett figyelmet szentel annak, ki milyen darabot választ, egy jól felépített személyiségteszt pedig tűpontosan rávilágíthat a belső motivációinkra.

A személyiségteszt sokat kiderít rólad a táskád mérete és színe alapján. Fotó: 123RF

A táska mint a személyiségteszt eszköze

Amikor reggel a vállunkra kapjuk a táskánkat, tudatosan vagy tudattalanul egy szerepet is magunkra öltünk. A kutatások szerint a táskánk méretét és formáját nem csupán a divat határozza meg, szorosan összefügg a személyiségünkkel és a biztonságérzetünkkel. Aki szereti a teljes kontrollt, az például gyakran választ hatalmas fazonokat, hogy minden váratlan helyzetre legyen nála megoldás. Ezzel szemben a minimalista táskák viselői magabiztosságot és a jelenbe vetett bizalmat sugároznak. A színek kiválasztása talán a legbeszédesebb. Domináns, racionális, extrovertált vagy harmóniára törekvő vagy? Ezekről a személyiségjegyekről mind árulkodik a táskád színe. Az alábbi személyiségteszt segít abban, hogy felfedezd saját belső világodat.

Derítsd ki a táskád alapján, ki is vagy

Válaszd ki minden kérdésnél a rád leginkább jellemző betűt, majd számold össze, melyikből gyűlt össze a legtöbb!

1. Mi az a tárgy, ami soha nem hiányozhat a táskádból?

A) Sebtapasz, powerbank, esernyő és egy tartalék szatyor – mindenre felkészülök.

B) Egy izgalmas könyv, egy vázlatfüzet vagy valami, ami inspirál.

C) Csak a telefonom, a bankkártyám és egy minőségi rúzs vagy parfüm.

D) A vizeskulacsom és a napszemüvegem, hogy bárhová szabadon elindulhassak.

2. Melyik táskaszínt szereted a legjobban?

A) Földszínek, barna vagy sötétkék.

B) Piros, sárga, mintás vagy extrém textúra.

C) Klasszikus fekete vagy minimál nude.

D) Vászon vagy natúr fehér.