Személyiségteszt: mutasd a táskád, megmondom, ki vagy

A táska nem csupán egy tárolóeszköz, amiben a kulcsainkat és a pénztárcánkat hordjuk nap mint nap. Ha mélyebben megvizsgáljuk, ez a kiegészítő egyfajta kapocs, amely összeköti a privát szféránkat a külvilággal. Benne van minden, ami a munkánkhoz vagy az önbizalmunkhoz szükséges. Nem véletlen, hogy a divatpszichológia is kitüntetett figyelmet szentel annak, ki milyen darabot választ, egy jól felépített személyiségteszt pedig tűpontosan rávilágíthat a belső motivációinkra.
Amikor reggel a vállunkra kapjuk a táskánkat, tudatosan vagy tudattalanul egy szerepet is magunkra öltünk. A kutatások szerint a táskánk méretét és formáját nem csupán a divat határozza meg, szorosan összefügg a személyiségünkkel és a biztonságérzetünkkel. Aki szereti a teljes kontrollt, az például gyakran választ hatalmas fazonokat, hogy minden váratlan helyzetre legyen nála megoldás. Ezzel szemben a minimalista táskák viselői magabiztosságot és a jelenbe vetett bizalmat sugároznak. A színek kiválasztása talán a legbeszédesebb. Domináns, racionális, extrovertált vagy harmóniára törekvő vagy? Ezekről a személyiségjegyekről mind árulkodik a táskád színe. Az alábbi személyiségteszt segít abban, hogy felfedezd saját belső világodat.
Válaszd ki minden kérdésnél a rád leginkább jellemző betűt, majd számold össze, melyikből gyűlt össze a legtöbb!
1. Mi az a tárgy, ami soha nem hiányozhat a táskádból?
A) Sebtapasz, powerbank, esernyő és egy tartalék szatyor – mindenre felkészülök.
B) Egy izgalmas könyv, egy vázlatfüzet vagy valami, ami inspirál.
C) Csak a telefonom, a bankkártyám és egy minőségi rúzs vagy parfüm.
D) A vizeskulacsom és a napszemüvegem, hogy bárhová szabadon elindulhassak.
2. Melyik táskaszínt szereted a legjobban?
A) Földszínek, barna vagy sötétkék.
B) Piros, sárga, mintás vagy extrém textúra.
C) Klasszikus fekete vagy minimál nude.
D) Vászon vagy natúr fehér.
3. Mi alapján választasz magadnak új táskát?
A) Legyen sok zsebe és bírja a napi strapát.
B) Legyen rajta valami különleges dísz vagy forma.
C) Legyen rajta drága márkajelzés, és sugározzon magabiztos megjelenést.
D) Legyen könnyű, észre se akarom venni, hogy a vállamon van.
4. Hogyan hordod a táskádat a legszívesebben?
A) Szorosan a vállamon vagy a testem előtt keresztben, hogy biztonságban legyen.
B) Lazán lóbálva vagy kreatív módon, ahogy épp jön.
C) Elegánsan az alkaromon hordva.
D) Hátizsákként a hátamon, hogy mindkét kezem szabad maradjon.
5. Hogyan tekintesz a táskádra?
A) A táska egy mozgó bázis, aminek segítenie kell a túlélést a városi dzsungelben.
B) A táska az önkifejezés eszköze, egy kiegészítő, ami elmeséli, ki vagyok.
C) A táska egy státuszszimbólum, ami keretet és tartást ad a megjelenésemnek.
D) A táska csak egy praktikus eszköz, ami lehetőleg ne korlátozzon a mozgásban.
Ha legtöbb válaszod A
Számodra a táska a biztonságot képviseli. Te vagy a megbízhatóság oszlopa: szereted a kontrollt, és fontos számodra, hogy minden eshetőségre legyen nálad megoldás. Két lábbal állsz a földön, és a környezeted bármikor számíthat rád.
Ha legtöbb válaszod B
Kreatív és nyitott személyiség vagy, igazi felfedező. Az élénk színek és az egyedi formájú táskák számodra az önkifejezés eszközei. Bátor vagy, keresed az újdonságokat, és élvezed, ha a világ észreveszi az egyéniségedet.
Ha legtöbb válaszod C
Öntudatos stratéga vagy és határozott énképpel rendelkezel. A táska nálad a tekintélyt és a professzionalizmust jelképezi. Szereted magasra pozicionálni magad és kontrollálni a rólad kialakult képet. Magabiztosságod segít, hogy minden helyzetben kikezdhetetlen maradj.
Ha legtöbb válaszod D
Szabad szellemű, rugalmas és független személyiség vagy, akinél a kényelem az elsődleges szempont. A természetes anyagok azt üzenik: nem érdekel igazán, mit gondolnak rólad mások, egyszerűen megéled a pillanatot. Őszinte ember vagy, aki mindennél többre értékeli a szabadságot.
