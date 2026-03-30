Rosszkor váltunk munkát? Az asztrológus szerint ez a leggyakoribb karrierhiba

A munkahelyváltás hátterében nem pusztán elégedetlenség állhat. Van, amikor valaki már azt érzi, hogy egyszerűen nem talál a munkájában kihívást és másfelé venné az irányt. Mégis nehéz megmondani, hogy mikor érdemes lépni. A horoszkóp ehhez is adhat kapaszkodót, mert megmutathatja milyen irány illik jobban hozzánk és azt is, mikor jöhet el a változás ideje. Ezért sokan fordulnak asztrológushoz akkor is, amikor tanácstalanok a munkahelyváltás kérdésében.
A munkahelyváltás egy hosszabb belső folyamat része. Szarka Dóra asztrológussal és Tarot-szakértővel arról beszélgettünk, milyen kérdésekkel keresik meg leggyakrabban azok, akik a munkájukban bizonytalanodtak el, mi számít a leggyakoribb hibának váltás előtt, és mit mutathat az asztrológia arról, mikor jön el az új irány ideje.
– A munkájukkal kapcsolatban elsősorban az foglalkoztatja a hozzám fordulókat, hogy jó szakmát választottak-e, azzal töltik-e az idejük nagy részét, amire születtek. Mostanában meglepően sokan keresnek meg a 45-55 év közötti korosztályból. A másik nagy tábort a pályakezdők jelentik. Mindkettő csoport esetében a fő kérdés, hogy az asztrológia szerint milyen szakmák lennének megfelelők a számukra, milyen képességekkel rendelkeznek, és a képességeiket hol tudnák a legnagyobb megelégedéssel kamatoztatni. Sokaknak nem elsősorban az anyagi gyarapodás a lényeg, hanem az, hogy hasznos, örömteli és értéket teremtő munkát végezzenek.
– A munkahelyváltás – vagy akár szakmaváltás – egy nagyon összetett folyamat része. Ezért körültekintően célszerű belekezdeni. Egy új munkahelyen teljesen új szabályozási környezetbe kell beleszoknunk, új dolgokat kell megtanulnunk, bizonyos időre megborul az addig megszokott munkarendünk, fokozódhat a stressz. Emiatt, ha tehetjük, a munkahelyváltást érdemes olyan életszakaszunkra időzíteni, amikor a magánéletünkben viszonylagos egyensúly és nyugalom van, hogy ne terheljük túl magunkat érzelmileg.
Ha az asztrológia szemüvegén keresztül nézzük ezt a kérdést, bizonyos bolygók karrier-hivatás házunkat ért tranzitjai jelezhetik, hogy eljött az ideje új munka után nézni, mert a jelenlegi munkahelyet, munkakört „kinőttük”, máshol várnak ránk új lehetőségek.
– Minden szakmából, feladatból, munkafolyamatból és munkahelyen tanulhatunk valamit, a szakmai ismereteinket és skilljeinket nagyon sok helyen gyarapíthatjuk, csiszolhatjuk.
Szakmaválasztás esetén talán akkor tévedünk a legnagyobbat, ha nem a személyiségünknek és alapképességeinknek megfelelő szakmát, munkát választunk. Ha például, valaki nem szeretne naphosszat a számítógép előtt görnyedve dolgozni, mert bezárva érzi magát, mégis irodai munkát választ, determinálható, hogy egy idő után nem lesz számára kielégítő ez a fajta munka. Helyette olyat szakmát kellett volna keresnie, ahol meg tudja élni a szabadságot, ahol saját maga osztja be az idejét, és ahol nem helyhez kötött a munka.
A másik gyakori hiba, amit észreveszek, hogy az egzisztenciális biztonság érdekében nem váltanak munkahelyet vagy szakmát az emberek, miközben régóta érzik, hogy nem erre születtek, nem erre van igényük, szakmaileg nem fejlődnek az adott helyen és hosszú távon a kiégés és a stagnálás vár rájuk. Sokan még mindig nem szembesültek azzal, hogy manapság a folyamatos tanulás, az újabb szakmai skillek megszerzése – amit sokszor új munkahelyen tudunk elsajátítani – elengedhetetlen az érvényesülés és a beteljesítő karrierút szempontjából.
Ha csak arra gondolunk, hogy a mesterséges intelligencia olyan ütemben alakítja át a szakmákat, amelynek mértékét nagyon nehéz lekövetni, akkor tévedésben élünk, ha azt hisszük, pont a mi szakmánk lesz a kivétel, amire az AI nem fog hatni.
– A védikus és a nyugati asztrológiai rendszer között az a legnagyobb különbség, hogy míg a védikus vagy indiai asztrológia a csillagképek valós helyzetével számol, addig a nyugati asztrológiában a jegyhatárok a Nap éves ciklusaira épülnek. Ezen két állatöv között manapság nagyjából 24 fok az eltérés. Tehát a bolygók sok esetben eltérő jegybe esnek a két asztrológiai rendszer számításai szerint. Emiatt pedig a személyiséget és a lehetséges sorseseményeket elemezve más következtetésre juthatunk. Ezen felül a védikus asztrológia több olyan technikát, számítási módszert és alképletet is használ, amelyek pontosabb képet adnak az adott időminőségről és az optimális megküzdési stratégiákról.
– Az anyagiakat a 2. házhoz köti az asztrológia. Ha például a születési képletünk 2. háza fölött negatív bolygó tranzitál, az jelezhet anyagi nehézségeket a tranzit idejére. Példaként a Szaturnusz tranzitnál gyakori, hogy jobban át kell gondolunk a kiadásainkat, vissza kell fognunk a felesleges költéseinket. A Szaturnusz anyagi szűkösségre utalhat, így mikor a 2. házunk fölött tranzitál, minimalista életszemlélet elsajátítását szorgalmazza. Vagyis megtanítja, hogy főképp azt a terméket, szolgáltatást érdemes beszereznünk, amire valóban szükségünk van, ami inkább befektetés a jövőbe, mint öncélú pénzszórás. Ha pedig egy pozitív bolygó tranzitál a 2. házunk fölött, az anyagi gyarapodást idézhet elő. A Jupitert a nagy szerencse bolygójának tartja a szakirodalom, mert pénzügyi sikereket, jó eredményeket és anyagi bőség eljövetelét jelezheti.
– Az asztrológia úgy tartja, hogy retrográd Merkúr ideje alatt nem ajánlatos szerződést aláírni. Ebben a három hétben ugyanis nagyon könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy vagy nem vesszük észre a minket hátrányosan érintő kisbetűs pontokat, vagy pedig sokkal kedvezőbb konstrukciókat találhatnánk a retrográd szakasz után. Évente három alkalommal szokott (látszólagos) hátráló mozgást végezni a Merkúr. Ezen időszakokban inkább a szerződéspontok minél tüzetesebb átvizsgálása, a szerződési feltételek mérlegelése, átbeszélése vagy újabb lehetőségek feltérképezése lenne ajánlott.
Egyszer magam is belefutottam abba a hibába, hogy retrográd Merkúr alatt írtam alá egy munkaszerződést. Nem tartott sokáig, míg kiderült, hogy nem nekem való a munka: nem tudom összeegyeztetni egyéb feladataimmal, ráadásul nagy belső feszültségek voltak a cégnél, amik HR-esként részben rajtam csapódtak le – hat hét után beadtam a felmondásom.
– Először is, szerintem fel kéne mérnie, a szakmáját mennyire veszélyezteti az AI, belátható időn belül ki tudja-e váltani a munkáját a gép. Ha ki van téve ennek a veszélynek, ajánlott olyan szakma után néznie, amiben hosszú távú potenciál van. Másrészt érdemes azonosítania a képességeit, miben jó, mi érdekli és mi a testhezálló a számára, hol érezné jól magát. Végül pedig egy megfelelő, adaptív szakma-/munkaváltási startégiát kellene felvázolnia magának, amiben kitér arra is, hogy mi legyen az új irány, milyen képzésen vegyen részt, és hogyan kellene változtatni a napi rutinján.
– Az aktuális bolygóállásokat mindig érdemes összevetni az egyéni születési képlettel, akkor kapunk tisztább képet arról, éppen milyen életszakaszban van az egyén, milyen lehetőségek nyílnak meg a számára, érdemes-e új munka után néznie, vagy inkább maradjon a jelenlegi munkahelyén.
Amit mindenképpen ajánlott észben tartani, hogy a munka világa gyökeres átalakuláson megy keresztül. Ezt a védikus rendszerben a Bakban járó Plútó jelzi. Erre a hatásra ráerősít majd a Bakba lépő Rahu, a karmatengely jövőt jelölő pontja 2026. november 25-től.
Új fejlesztések, a munkavégzést forradalmasító innovációk jelenhetnek meg. Az AI várhatóan még több munka esetében fog teret nyerni, ami beláthatatlan módon fogja megreformálni a szakmákat. A mesterséges intelligencia eleinte főleg a szellemi foglalkozásokat és az IT iparágat fogja átalakítani, beindítva ezzel akár tömeges elbocsátási hullámokat a következő 1-2 évben. Ezen kívül előreláthatólag az atipikus foglalkoztatási formák, a részmunkaidős munkák, a nem szokványos munkavégzési eljárások fognak inkább elterjedni világszerte. Érdemes lesz kilépni a komfortzónánkból, és újszerű szakmákat, munkamódszereket is kipróbálni.
2026 folyamán bizonyos események a sorsunk útjára terelhetnek minket. Sokaknál fordulhat elő, hogy gyökeresen más irányt vesz a munkája. Rátalálhatunk arra a szakmára, amelyben ki tud teljesedni a lelkünk, melyben meg tudjuk élni önmagunkat.
A Jupiter tranzitja 2026 júniusa és novembere között jó lehetőségeket mutat a munkát illetően. Anyagilag kedvezőbb munkák találhatnak meg minket, könnyebben helyezkedhetünk el, elérhetjük a kitűzött karriercéljainkat, vagy előrébb léphetünk a ranglétrán. A Jupiter tanulmányokra is utalhat, ezért érdemes lesz majd szakmai képzéseken részt venni, illetve új szakma kitanulása is támogatott lesz a június és november közötti időszakban.
