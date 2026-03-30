Rosszkor váltunk munkát? Az asztrológus szerint ez a leggyakoribb karrierhiba

A munkahelyváltás időzítésében az asztrológia is adhat segítséget.

Gyakori hiba, hogy valaki túl korán vagy épp túl későn lép.

2026-ban többeknél is erősödhet a váltás igénye.

A munkahelyváltás hátterében nem pusztán elégedetlenség állhat. Van, amikor valaki már azt érzi, hogy egyszerűen nem talál a munkájában kihívást és másfelé venné az irányt. Mégis nehéz megmondani, hogy mikor érdemes lépni. A horoszkóp ehhez is adhat kapaszkodót, mert megmutathatja milyen irány illik jobban hozzánk és azt is, mikor jöhet el a változás ideje. Ezért sokan fordulnak asztrológushoz akkor is, amikor tanácstalanok a munkahelyváltás kérdésében.

Munkahelyváltásnál az időzítés is nagyon fontos.

Mikor érkezik el a a munkahelyváltás ideje?

A munkahelyváltás egy hosszabb belső folyamat része. Szarka Dóra asztrológussal és Tarot-szakértővel arról beszélgettünk, milyen kérdésekkel keresik meg leggyakrabban azok, akik a munkájukban bizonytalanodtak el, mi számít a leggyakoribb hibának váltás előtt, és mit mutathat az asztrológia arról, mikor jön el az új irány ideje.

Egyre többen fordulnak asztrológushoz karrierügyben. Mire keresnek leggyakrabban választ az emberek?

– A munkájukkal kapcsolatban elsősorban az foglalkoztatja a hozzám fordulókat, hogy jó szakmát választottak-e, azzal töltik-e az idejük nagy részét, amire születtek. Mostanában meglepően sokan keresnek meg a 45-55 év közötti korosztályból. A másik nagy tábort a pályakezdők jelentik. Mindkettő csoport esetében a fő kérdés, hogy az asztrológia szerint milyen szakmák lennének megfelelők a számukra, milyen képességekkel rendelkeznek, és a képességeiket hol tudnák a legnagyobb megelégedéssel kamatoztatni. Sokaknak nem elsősorban az anyagi gyarapodás a lényeg, hanem az, hogy hasznos, örömteli és értéket teremtő munkát végezzenek.

Tényleg létezik jó időzítés egy munkahelyváltásra?

– A munkahelyváltás – vagy akár szakmaváltás – egy nagyon összetett folyamat része. Ezért körültekintően célszerű belekezdeni. Egy új munkahelyen teljesen új szabályozási környezetbe kell beleszoknunk, új dolgokat kell megtanulnunk, bizonyos időre megborul az addig megszokott munkarendünk, fokozódhat a stressz. Emiatt, ha tehetjük, a munkahelyváltást érdemes olyan életszakaszunkra időzíteni, amikor a magánéletünkben viszonylagos egyensúly és nyugalom van, hogy ne terheljük túl magunkat érzelmileg.

Ha az asztrológia szemüvegén keresztül nézzük ezt a kérdést, bizonyos bolygók karrier-hivatás házunkat ért tranzitjai jelezhetik, hogy eljött az ideje új munka után nézni, mert a jelenlegi munkahelyet, munkakört „kinőttük”, máshol várnak ránk új lehetőségek.