Felmondjak vagy maradjak? A kérdés, amit szinte mindenki túl sokáig halogat

A munka az ébren töltött időnk jelentős részét kitölti, ezért nem mindegy, milyen érzésekkel jár együtt. Éppen ezért a tisztánlátás kulcsfontosságú: sem az impulzív felmondás, sem az évekig tartó beleragadás nem vezet jóra. A valódi kérdés az, hogy a helyzeted javítható-e, vagy hosszú távon rombolja az életed minőségét.
Fontos az elején kimondani: léteznek valóban rossz, sőt kifejezetten káros munkahelyek. Ha a vezetés megfélemlítéssel irányít, ha rendszeresen elértéktelenítik a munkádat, rád hárítják mások hibáit, vagy arra kényszerítenek, hogy az elveiddel szemben cselekedj, az nem „nehéz időszak”, hanem toxikus környezet.
A legnagyobb veszély az, hogy ehhez hozzá lehet szokni. Sokaknál az első komoly figyelmeztető jel nem is szakmai, hanem testi: romló alvás, állandó feszültség, gyomorgörcs már a munka gondolatától. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy illik-e felmondani, hanem az, meddig érdemes még maradni.
Nem minden rossz érzés mögött áll mérgező munkahely. Előfordul, hogy a munka önmagában rendben van, mégis teljesen kimerít. Ilyenkor fontos különbséget tenni az átmeneti túlterheltség és az állandó, reménytelen fáradtság között.
Érdemes végiggondolni, mi okozza a kimerülést. Lehet, hogy egy élethelyzeti változás – például kisgyermek, hosszú ingázás vagy ideiglenes projektnyomás – áll a háttérben. Ha ezek kezelhetők vagy idővel enyhülnek, a helyzet javulhat. Ha viszont az érzés állandó, és nem látszik kiút, az hosszú távon egészségügyi kockázatot jelent.
Az unalom alattomos ellenség. Könnyű legyinteni rá, pedig a kutatások szerint a tartós érdektelenség komoly lelki következményekkel járhat. Nem az a gond, ha néha monoton a munka, hanem az, ha nincs benne semmi, ami hosszabb távon motiválna.
Az unalom gyakran azt jelzi, hogy készen állsz a fejlődésre. Lehet, hogy nagyobb felelősségre, új kihívásokra vagy más típusú feladatokra lenne szükséged. Érdemes átgondolni, kínál-e a szervezet ilyen lehetőséget, és ha igen, beszélni róla. Ha nem, akkor a probléma nem veled van.
Ritkán fekete-fehér egy munkahelyi helyzet. Sokszor nem az egész rossz, csak nincs fókuszban az, ami értelmet adna neki. Érdemes megfigyelni, vannak-e olyan feladatok vagy napok, amikor bele tudsz feledkezni a munkába, amikor tanulsz, fejlődsz, vagy inspiráló emberekkel dolgozol együtt.
Ha ezek léteznek, lehet, hogy érdemes ezek irányába mozdulni. Ha viszont az egyetlen pozitívum a fizetés, az is információ: talán most az a cél, hogy anyagi biztonságot építs, miközben tudatosan készülsz a továbblépésre.
Kényelmetlen kérdés, de fontos. Előfordul, hogy nem a munka öl meg, hanem az, ahogyan jelen vagy benne. A félgőzzel végzett munka hosszú távon ugyanúgy kiüresít, mint a túlterhelés.
Érdemes őszintén feltenni magadnak a kérdést: ha pár év múlva visszanéznél erre az időszakra, büszke lennél a hozzáállásodra? A munkahelyi hangulat ragadós, és a tartós negativitás könnyen visszahat rád is.
Sok munkahelyi beszélgetés panaszkodás köré szerveződik. Ez elsőre megkönnyebbülést hoz, de hosszú távon torzítja a valóságérzékelést. Az agy hajlamos a negatív élményekre fókuszálni, és ha ebben a közegben maradsz, egy idő után már nem látod tisztán a saját helyzetedet sem.
Ilyenkor érdemes kívülről is ránézni a helyzetre, akár olyan emberek segítségével, akik nincsenek benne ugyanabban a körben.
Van, amikor látszólag minden rendben van: korrekt fizetés, jó csapat, érdekes projektek. Mégis ott van egy állandó, nyomasztó érzés, hogy valami nem stimmel. Ilyenkor gyakori a bűntudat, hiszen „más örülne ennek a munkának”.
Fontos tudni, hogy a tartós rossz közérzet önmagában elég ok a változtatásra. Nem kell mártírrá válni a saját karrieredben. Ha néha rossz napod van az még normális, a folyamatos belső feszültség viszont már nem az.
