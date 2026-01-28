Felmondjak vagy maradjak? A kérdés, amit szinte mindenki túl sokáig halogat

A munka az ébren töltött időnk jelentős részét kitölti, ezért nem mindegy, milyen érzésekkel jár együtt. Éppen ezért a tisztánlátás kulcsfontosságú: sem az impulzív felmondás, sem az évekig tartó beleragadás nem vezet jóra. A valódi kérdés az, hogy a helyzeted javítható-e, vagy hosszú távon rombolja az életed minőségét.

Amikor a légkör mérgezővé válik

Fontos az elején kimondani: léteznek valóban rossz, sőt kifejezetten káros munkahelyek. Ha a vezetés megfélemlítéssel irányít, ha rendszeresen elértéktelenítik a munkádat, rád hárítják mások hibáit, vagy arra kényszerítenek, hogy az elveiddel szemben cselekedj, az nem „nehéz időszak”, hanem toxikus környezet.

A legnagyobb veszély az, hogy ehhez hozzá lehet szokni. Sokaknál az első komoly figyelmeztető jel nem is szakmai, hanem testi: romló alvás, állandó feszültség, gyomorgörcs már a munka gondolatától. Ilyenkor nem az a kérdés, hogy illik-e felmondani, hanem az, meddig érdemes még maradni.

Kimerültség vagy egyszerű fáradtság?

Nem minden rossz érzés mögött áll mérgező munkahely. Előfordul, hogy a munka önmagában rendben van, mégis teljesen kimerít. Ilyenkor fontos különbséget tenni az átmeneti túlterheltség és az állandó, reménytelen fáradtság között.

Érdemes végiggondolni, mi okozza a kimerülést. Lehet, hogy egy élethelyzeti változás – például kisgyermek, hosszú ingázás vagy ideiglenes projektnyomás – áll a háttérben. Ha ezek kezelhetők vagy idővel enyhülnek, a helyzet javulhat. Ha viszont az érzés állandó, és nem látszik kiút, az hosszú távon egészségügyi kockázatot jelent.

Unatkozol, vagy valóban boldogtalan vagy?

Az unalom alattomos ellenség. Könnyű legyinteni rá, pedig a kutatások szerint a tartós érdektelenség komoly lelki következményekkel járhat. Nem az a gond, ha néha monoton a munka, hanem az, ha nincs benne semmi, ami hosszabb távon motiválna.

Az unalom gyakran azt jelzi, hogy készen állsz a fejlődésre. Lehet, hogy nagyobb felelősségre, új kihívásokra vagy más típusú feladatokra lenne szükséged. Érdemes átgondolni, kínál-e a szervezet ilyen lehetőséget, és ha igen, beszélni róla. Ha nem, akkor a probléma nem veled van.