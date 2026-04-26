Teremtsük meg a belső egyensúlyt – Stresszoldó jógagyakorlatok

Gyakorlatok, melyek a váll, a nyak, a csipő, a hát és a gerinc területére koncentrálódnak.

Meditációs formák, amik a mindennapokban segíthetnek a feszültségoldásban.

Az sem mindegy, milyen légzésformákat alkalmazunk.

A jóga ősi rendszere nem csupán fizikai gyakorlatok sorozata, hanem egy olyan holisztikus eszköztár, amely egyszerre szólítja meg a sajgó izmokat, a zakatoló elmét és a megfáradt lelket. Amikor leterítjük a matracunkat, nemcsak tornázni kezdünk, hanem egy különleges teret hozunk létre, ahol végre letehetjük a mindennapok súlyos batyuját. Ezt ígérik a következő stresszoldó jógagyakorlatok.

A stresszoldó jógagyakorlatokkal ellensúlyozhatjuk a feszültséget

Stresszoldó jógagyakorlatok 3 területre bontva:

1. Amikor a testünk beszél helyettünk

A stressz nem egy elcsépelt fogalom, hanem nagyon is fizikai valóság. Amikor érzelmi nyomás alá kerülünk, a szervezetünk ösztönösen védekező pozíciót vesz fel. A leggyakoribb gócpont a váll és a nyak környéke. Itt raktározzuk el a felelősség terhét, ami gyakran krónikus feszülésben, felhúzott vállakban és ebből eredő tenziós fejfájásban nyilvánul meg. A hátunk középső és alsó szakasza a stabilitásunk szimbóluma: ha túl sokat vállalunk, ez a terület merevvé válik, akadályozva a szabad mozgást. Talán a legérdekesebb terület a csípő: a pszichoszomatika szerint ez a „test érzelmi szemetesládája”. Itt tároljuk el a fel nem dolgozott félelmeket, a dühöt és a traumákat. A medence környéki izmok befeszülése korlátozza a vérkeringést és energetikai blokkokat hoz létre. Az alábbi három ászana célzottan ezeket a területeket szabadítja fel.