Teremtsük meg a belső egyensúlyt – Stresszoldó jógagyakorlatok

A jóga ősi rendszere nem csupán fizikai gyakorlatok sorozata, hanem egy olyan holisztikus eszköztár, amely egyszerre szólítja meg a sajgó izmokat, a zakatoló elmét és a megfáradt lelket. Amikor leterítjük a matracunkat, nemcsak tornázni kezdünk, hanem egy különleges teret hozunk létre, ahol végre letehetjük a mindennapok súlyos batyuját. Ezt ígérik a következő stresszoldó jógagyakorlatok.
A stressz nem egy elcsépelt fogalom, hanem nagyon is fizikai valóság. Amikor érzelmi nyomás alá kerülünk, a szervezetünk ösztönösen védekező pozíciót vesz fel. A leggyakoribb gócpont a váll és a nyak környéke. Itt raktározzuk el a felelősség terhét, ami gyakran krónikus feszülésben, felhúzott vállakban és ebből eredő tenziós fejfájásban nyilvánul meg. A hátunk középső és alsó szakasza a stabilitásunk szimbóluma: ha túl sokat vállalunk, ez a terület merevvé válik, akadályozva a szabad mozgást. Talán a legérdekesebb terület a csípő: a pszichoszomatika szerint ez a „test érzelmi szemetesládája”. Itt tároljuk el a fel nem dolgozott félelmeket, a dühöt és a traumákat. A medence környéki izmok befeszülése korlátozza a vérkeringést és energetikai blokkokat hoz létre. Az alábbi három ászana célzottan ezeket a területeket szabadítja fel.
Vállnyitó: Sas póz karok – Garudászana variáció: üljünk vagy álljunk egyenesen, majd keresztezzük karjainkat a mellkasunk előtt úgy, hogy a könyökök egymás fölé kerüljenek, és az alkarokat összefonva a tenyerek (vagy kézhátak) összeérjenek. Emeljük a könyököket vállmagasságba, és távolítsuk a lapockákat egymástól. Ez a gyakorlat mélyen nyújtja a vállakat és a hát felső szakaszát, kioldva a „számítógép-tartásból” eredő feszültséget. Ha már gyakorlottak vagyunk, felvehetjük a garudászana lábtartást is.
Csípőnyitó: Galambpóz (Éka Páda Rádzsakapotászana): a matracunkon az egyik térdünket hozzuk előre az azonos oldali csuklónkhoz, a lábszárat pedig fektessük keresztbe magunk előtt, miközben a másik lábunkat egyenesen hátranyújtjuk. Engedjük a medencénket mélyre, és ha kényelmes, hajoljunk rá az elülső lábunkra. Ez a póz intenzíven nyitja a csípőt, segítve az elfojtott érzelmi feszültség távozását. Mindkét oldalon ismételjük.
Hát-gerinc nyújtó: Lefelé néző kutya póz (Adho Mukha Svanászana): tenyereinkre és talpainkra támaszkodva emeljük meg a medencénket, formáljunk egy fordított „V” betűt. Toljuk el magunkat a talajtól, nyújtsuk meg a gerincünket a farkcsonttól a fejtetőig. Ez az ászana dekomprimálja a csigolyákat, nyújtja a hát teljes hátsó láncolatát, és friss, oxigéndús vért juttat az agyba, azonnal csökkentve a mentális fáradtságot.
A stressz nem áll meg az izmoknál. Beférkőzik a gondolataink közé is, ezért a rohanó mindennapokból való tudatos kikapcsolódás segíthet helyreállítani a mentális egyensúlyt és csökkenteni a feszültséget. A mentális feszülés fizikai jelei közé tartozik az állkapocs önkéntelen szorítása (bruxizmus), a szemöldökök összehúzása, a felszínes, kapkodó légzés és az emésztési zavarok. Az elme ilyenkor egy majomhoz hasonlít, amelyik ágról ágra ugrál: a múltbéli rágódás és a jövőtől való félelem között vibrál, teljesen elszakadva a jelentől. A rendszeres meditáció képes fizikailag is megváltoztatni az agy szerkezetét: vastagítja a prefrontális kortexet vagyis a döntéshozatalért és nyugalomért felelős részt és csökkenti az amigdala vagyis a félelemközpont aktivitását. Próbáljuk ki az alábbi négy meditációs módszert, hogy visszanyerjük uralmunkat az elménk felett.
Légzésfigyelés (Ánapána): keressünk egy kényelmes ülőhelyzetet, és csukjuk be a szemünket. Ne akarjuk megváltoztatni a légzésünket, csak figyeljük meg, ahogy a hűvösebb levegő beáramlik az orrnyílásokon, és a melegebb távozik. Ha elkalandoznak a gondolataink, gyengéden, ítélkezés nélkül vezessük vissza a figyelmet a légzés érzetére. Ez a módszer lehorgonyoz a jelen pillanatban.
Gyertyafény figyelése (Trátaka): helyezzünk egy égő gyertyát szemmagasságba, körülbelül egy méter távolságra. Tekintetünket fókuszáljuk a láng legfényesebb pontjára, és próbáljunk minél tovább pislogás nélkül nézni. Amikor elfárad a szemünk, csukjuk be, és vizualizáljuk a láng képét a szemöldökök között. Ez a gyakorlat javítja a koncentrációt és „elégeti” a mentális zajt.
Mantra meditáció (So-Ham): a „So-Ham” jelentése: „Az vagyok”. Belégzésnél gondolatban mondjuk ki: So, kilégzésnél pedig: Ham. Kapcsoljuk össze a hangot a levegő áramlásával. A mantra egyfajta mentális korlát, amely nem engedi a figyelmet elkalandozni, a hang rezgése pedig megnyugtatja az idegrendszert.
Vizualizációs meditáció: képzeljünk el egy helyet, ahol teljes biztonságban és békében érezzük magunkat, például egy napsütötte erdei tisztást vagy a tengerpartot. Próbáljuk bevonni az összes érzékszervünket: érezzük a nap melegét a bőrünkön, halljuk a hullámok morajlását, érezzük a sós levegő illatát. Ez a belső utazás segít a testnek elhinni, hogy a veszély elmúlt, és megkezdődhet a regeneráció.
A jógikus légzőgyakorlatok, vagyis a pránájáma technikák a leggyorsabb eszközök a stressz azonnali kezelésére. Mivel a légzésünk közvetlen kapcsolatban áll a vegetatív idegrendszerrel, a légzés tudatos lassításával üzenetet küldhetünk az agynak: minden rendben van. Ilyenkor a szimpatikus idegrendszer (aktív) átadja a helyét a paraszimpatikus (pihenő) üzemmódnak. Íme három technika a belső csend megteremtéséhez:
Teljes jógalégzés: ez a technika a tüdőnk teljes kapacitását kihasználja. Belégzéskor először a hasunk emelkedik ki, majd a mellkasunk tágul, végül a kulcscsontok emelkednek meg kissé. Kilégzéskor ugyanez a sorrend: a levegőt először a hasból préseljük ki, majd a tüdőből, végül a tüdőcsúcsból. Ez a hullámzó mozgás masszírozza a belső szerveket és növeli az oxigénfelvételt.
Váltott orrlukú légzés (Nádi Sódhana): jobb kezünkkel zárjuk le a jobb orrlyukat, lélegezzünk be a balon. Zárjuk le a balt, lélegezzünk ki a jobbon, majd be a jobbon, végül zárjuk a jobbat, és ki a balon, majd be a balon. Ezt ismételjük. Ez a gyakorlat kiegyensúlyozza a két agyféltekét: a logikus bal és az intuitív jobb oldalt, tisztítja az energiacsatornákat és mély mentális fókuszt eredményez.
Méhecske légzés (Bhramarí): csukjuk be a szemünket, és hüvelykujjunkkal zárjuk le a fülporcokat, a többi ujjunkat pedig lazán pihentessük az arcunkon. Vegyünk egy mély lélegzetet, majd kilégzéskor zárt szájjal adjunk ki folyamatos, zümmögő „m” hangot, mint egy méhecske. A koponyában keletkező rezgés rendkívül hatékony szorongás, álmatlanság és düh esetén. Olyan, mintha belülről masszíroznánk meg az idegrendszerünket.
Inkább másfajta stresszoldás érdekelne? A szabadban is levezetheted a feszültséget. És az sem árt, ha elsajátítod a helyes légzéstechnikát, mert ennek segítségével szó szerint kilélegezheted a stresszt. Ha teljesen kezdő vagy, akkor se csüggedj, létezik útmutató, amivel az alvásod minőségét is javíthatod.
Segítségre lenne szükséged? Nézd meg ezt a videót, és próbáld ki máris a csípőnyitó galambpózt:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
