Exatlon: Kiderült az igazság Valkusz Máté és Halász Jázmin kapcsolatáról

Az már a kezdetektől látszott, hogy a karatebajnok és a teniszező lelki társak lettek a TV2 népszerű műsorában. Az Exatlon Jázmin és Máté számára is nagyon fontos, a forgatás monotonitásban mindig egymásba tudtak kapaszkodni. Később pedig feltűnt a rajongóknak, hogy az adásokban gyakran összebújnak, reggelente Jázó odabújt csapattársához, azt gondolták szerelem szövődött a két piros versenyző közt. A tegnap esti adásban azonban tisztázódott a helyzet, miután Máté videóhívásban párjával is beszélt, így megismerhette ország-világ.

Az Exatlon 2026 rajongói összeboronálták Valkusz Mátét és Halász Jázmint (Fotó: TV2)

Ki az exatlonos Valkusz Máté párja?

A karatebajnokot legyőzte Ekler Luca, kiesett a versenyből

Valkusz Máté elvesztette lelki társát, nehéz időszak ez számára

Mi történt az Exatlon Hungary 2026-ban Valkusz Máté és Halász Jázmin közt?

A korábbi évadokban több versenyzőre is rátalált a szerelem, volt, aki csapattársában, volt aki ellenfelében, de akadt, aki egy stábtag személyében találta meg az igazit. Így nem lett volna meglepő, ha az Exatlon 2026-ban is így történt volna. A rajongók mindenesetre hamar összeboronálták Halász Jázmint és Valkusz Mátét, akik szemmel láthatóan nagyon közel kerültek egymáshoz, összebújtak, félre vonultak. A karatebajnok sógora szerint is félreérthetőek voltak ezek a jelenetek.

Azt gondolom, továbbra is ugyanúgy szereti szerintem, ahogy Máté is a barátnőjét. Semmilyen szerelmi viszony nem alakult ki közöttük, egyszerűen csak minden embernek szüksége van egy lelki társra, akire odabent támaszkodhat. Azt látom, Jázminnak ez Máté, ez fordítva is igaz lehet. Szerintem is sok esetben félreérthető az a momentum, amikor Jázó reggelente odaszalad Mátéhoz, de mi ismerjük őt, tudjuk, hogy neki a szeretetnyelve az érintés, az ölelés, a bújás… Nyilván félreérthető, fura a tévéképernyőn keresztül látni ezt a történetet, de nem gondolnék bele többet ebbe annál, minthogy barátok, odabent segítik, támogatják egymást…

- mondta TikTok videójában Kővári Viktor, aki a műsorban találta meg a szerelmet éppen Jázó nővére, Halász Vivien személyében, akivel tavaly össze is házasodtak, itt találsz a lagziról exkluzív képeket.