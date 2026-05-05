Lezuhant egy sárkányrepülős Zalaegerszegen - ezt történt a fiatallal

Mentősök rohantak a zalaegerszegi repülőtérre május 1-én, a délutáni órákban. A reptéren ugyanis súlyos baleset történt: úgy tudjuk, hogy egy fiatal vitorlázó sárkányrepülős lezuhant, majd a földbe csapódott. Információnk szerint az úgynevezett gyalogsárkánnyal repülő fiatal több métert zuhant, azonban csodával határos módon túlélte a becsapódást. Egyelőre nem tudni, hogyan történt a baleset, de lapunk úgy tudja, hogy a repülőst jelenleg is kórházban ápolják.

A sárkányrepülős egy házi versenyen vett részt éppen, amikor a nézők szeme előtt a mélybe zuhant. Csodával határos módon túlélte a balesetet, állapota jelenleg is stabil / Fotó: Pixabay (illusztráció)

Túlélte a balesetet a lezuhant sárkányrepülős

Úgy értesültünk, hogy a balesetnek több szemtanúja is volt, már csak azért is, mert ekkor tartották a zalaegerszegi repülőnapot is. A baleset azonban nem itt történt, a repülőnappal párhuzamosan ugyanis egy helyi repülőklub háziversenyt tartott, a fiatal is ennek keretében szállt fel a vitorlázó sárkányrepülővel.

A baj sajnos hamar megtörtént, a férfi egyszer csak zuhanni kezdett, majd több méter magasságból a földbe csapódott.

A verseny résztvevői, a nézők és a repülőnapra érkező emberek közül többen is látták a balesetet, ők elhűlve figyelték a kritikus másodperceket. Információink szerint a sérülthöz azonnal mentőt hívtak, a reptérre ezért több esetkocsi és mentőhelikopter is érkezett. Azonban úgy értesültünk, hogy a kis híján végzetes és nagy riadalmat keltő baleset ellenére a versenyző csodával határos módon túlélte a zuhanást.

Lapunk úgy értesült, hogy bár a férfit a mentőhelikopterrel azonnal kórházba szállították és jelenleg is az intézményben ápolják, állapota stabil, nincs kómában, eszméleténél van és kommunikált már a rokonaival. Azt, hogy a baleset hogyan történt, egyelőre nem tudni, a repülőnapon és a versenyen ácsorgó, ijedt nézők szerint ugyanis minden nagyon gyorsan, szinte másodperceken belül történt.

Nem ez volt az első sárkányrepülő-baleset Zalaegerszegnél, 2016 húsvétja környékén két sárkányrepülő ütközött össze a reptér felett. Bár az egyik pilóta döbbenetes módon továbbrepült, a másik sárkányrepülős lezuhant és súlyosan megsérült.