Ez az 5 rejtett tulajdonság arra utal, hogy valójában mérgező személyiség vagy

A hosszú távú párkapcsolatokban gyakran bukkannak fel problémák, hiszen senki sem egyforma. Azonban egy őszinte beszélgetéssel és kompromisszumokkal túl lehet lendülni a nehézségeken. Ellenben, ha a lekezelő bánásmód és a gonosz megjegyzések állandóvá válnak, érdemes jobban magadba tekintened. Vajon te vagy az oka a folyamatos veszekedéseknek? Derítsd ki ezzel a rövid személyiségteszttel!

A személyiségteszt megmutatja, hogy miattad toxikus-e a párkapcsolatod.

Egyes tulajdonságok arra utalnak, hogy toxikus ember vagy.

Ezzel a személyiségteszttel nagyobb önismeretre tehetsz szert.

Ha valamelyik igaz rád, könnyedén orvosolhatod a problémát.

Személyiségteszt: te vagy az oka a párkapcsolati problémáknak?

Vajon annyira mérgező személyiség vagy, hogy mindig te robbantod ki a párkapcsolati vitákat? Természetesen mindannyian elkövettük már azt a hibát, hogy nem úgy viselkedtünk a kedvesünkkel, ahogyan kellett volna. Azonban bizonyos állandósult dolgok arra utalnak, hogy szüntelenül rombolod a kapcsolatot. Te szembe mersz nézni a rossz tulajdonságaiddal, hogy végre változtathass? A személyiségteszt 5 tulajdonságot sorol fel, ami a mérgező emberekre jellemző, így minél több igaz rád, annál elviselhetetlenebb vagy. Vágjunk is bele!

Kimondasz valamit, amit nem gondolsz komolyan

Gyakran hagyja el a szádat dühödben olyan mondat, amit később nagyon megbánsz? Sajnos a szavakat nem lehet visszavonni, hiába esedezünk utána bocsánatért, hiszen a bántó kijelentéseket a másik örökre az emlékezetébe vési. Mivel a probléma gyökere a hirtelen reakció, próbáld megválogatni a szavaidat. Emellett egy kutatás azt sugallja, hogy a vita hasznos lehet abban az esetben, ha konstruktív, és nem negatív.

Teljes mértékben függsz a párodtól

A toxikus természet nemcsak a másikkal való bánásmódban keresendő, ugyanis, ha teljesen a partneredre támaszkodsz, az egy mögöttes problémára utalhat. A hátterében állhat többek között önbizalomhiány, gyermekkori trauma és az elhagyástól való félelem is. Ilyen esetben érdemes szakember segítségét kérned, hiszen ez a későbbi kapcsolataidra is hatással lesz.