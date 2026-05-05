Rejtély az út mellett: elhagyatottan áll a bisztró – Galéria!

Rozsdás tábla hívogatja az embereket az út szélén. „Nyitva” – olvasható rajta a felirat, pedig a bisztró már évek óta elhagyatottan állhat. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért zárt be és hová tűntek a vendégek.
A „Lone Wanderer” néven emlegetett magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt. Többek között megörökítette a rejtélyes Wágner villát, aminek az udvarában még az autójukat is hátrahagyták a lakók, de járt Elice néni budapesti elhagyatott otthonában is, ahol rengeteg emlék maradt hátra, de bemutatott egy hegyvidéki házat is. Most egy útszéli, magyar bisztróban járt.
A 3 napos urbex-túránk utolsó helyszíne igazán különleges volt. A régi nyarakat idéző, retró hangulatú bisztró egy út széli pihenőhely mellett árválkodott. Bútorzatától már réges-rég megfosztották, de még így is megkapó látványt nyújtott az épület, aminek az egyik mellékhelyiségében még egy érdekes mintázatú csempével is találkoztunk! Félreeső elhelyezkedése miatt igazi kis nyugalom-sziget lehetett fénykorában és ebből a hangulatából napjainkra semmit sem veszített
– emlékezett vissza a Borsnak az urbexes.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Az urbexesek természetesen nem rongálnak és nem visznek el semmit. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
