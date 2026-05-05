Rejtély az út mellett: elhagyatottan áll a bisztró – Galéria!

Rozsdás tábla hívogatja az embereket az út szélén. „Nyitva” – olvasható rajta a felirat, pedig a bisztró már évek óta elhagyatottan állhat. Azt nem lehet tudni, hogy mikor és miért zárt be és hová tűntek a vendégek.

Rozsdás tábla hívogat a bisztróba / Fotó: Lone Wanderer - urbexes

A „Lone Wanderer” néven emlegetett magyar urbexes rengeteg izgalmas helyen járt. Többek között megörökítette a rejtélyes Wágner villát, aminek az udvarában még az autójukat is hátrahagyták a lakók, de járt Elice néni budapesti elhagyatott otthonában is, ahol rengeteg emlék maradt hátra, de bemutatott egy hegyvidéki házat is. Most egy útszéli, magyar bisztróban járt.

A 3 napos urbex-túránk utolsó helyszíne igazán különleges volt. A régi nyarakat idéző, retró hangulatú bisztró egy út széli pihenőhely mellett árválkodott. Bútorzatától már réges-rég megfosztották, de még így is megkapó látványt nyújtott az épület, aminek az egyik mellékhelyiségében még egy érdekes mintázatú csempével is találkoztunk! Félreeső elhelyezkedése miatt igazi kis nyugalom-sziget lehetett fénykorában és ebből a hangulatából napjainkra semmit sem veszített

– emlékezett vissza a Borsnak az urbexes.

Nézz be te is az elhagyatott bisztróba! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: