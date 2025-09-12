Ősi egyiptomi horoszkóp: ez az istenség tartozik hozzád!

Az ókori Egyiptom a piramisok és piramisépítők kora volt, ekkor éltek többek között a gízai piramisok építtetői, a IV. királydinasztához tartozó Hufu, Hafré és Menkauré fáraók. Az egyiptomi Óbirodalom a későbbi közép- és újbirodalommal egyetemben az alsó Nílus-menti kultúra egyik virágzó korszaka. Emellett a másik jellegzetesség, ami ehhez az ősi és misztikus kultúrához tartozik az a csillagászat. Több ezer évvel ezelőtt az óegyiptomi papok már jól ismerték a bolygók járását. Az egyes asztrológiai jegyeket az egyiptomi istenek nevéhez rendelték. Fedezd fel, te melyik jegyben születtél és mit mesél el rólad az ősi egyiptomi horoszkóp, amit az Astronet oldala készített el.

Csillagászok készítették el az ősi egyiptomi horoszkópot / Fotó: Martina Birnbaum / Shutterstock

Íme az egyiptomi horoszkóp:

Nílus, az örök megújulás istene

(január 1. – január 7., június 19. – június 28., szeptember 1. – szeptember 7., november 18. – november 26.)

Örök optimista, igaz hitével be is vonzza a vágyott dolgokat az életébe. Ez a belső hit segíti előre az útján. Igazi életművész: értékeli az élet szépségét, a testi örömöket, a művészeteket. És a szerelmet. Hamar felizgatja magát minden apróságon, de gyorsan le lehet csillapítani. Élvezi, ha rá figyelnek az emberek. Sok időbe telik, amíg le tud táborozni egyvalaki mellett, mert számára létkérdés a hódítás.

Ámon-Ré, az Istenek királya

(január 8. – január 21., február 1. – február 11.)

Nagyvonalú, büszke és energikus. Határozott, egyenes jellem, jó vezető és szervező. Szereti megcsillogtatni erényeit, imád versenyezni. Kezdeményező a harcban. Ki nem állhatja a körmönfont beszédet, a tisztességtelen megoldásokat. Feldühödik, ha nem veszik komolyan, vagy ha nem értékelik kellően tehetségét. Ilyenkor kemény ellenfél válik belőle, de egyébként mindenkivel jól együtt tud működni.

Hathor, a szerelem és szépség istennője

(január 22. – január 31., szeptember 8. – szeptember 22.)

A szerelem, a szeretet élteti. Türelmes, megbízható, nyugodt. Mindenkit meghallgat, mindenkinek segít, odafigyel a részletekre. Nem szereti, ha sürgetik, saját tempója szerint akar haladni. Környezete harmóniát sugall: otthona ízléses, még az általa terített asztal is különös hangulatot áraszt. Nagyszerű szerető, kitűnő anya. Valójában a gyermeknevelés, a másokról való gondoskodás az élethivatása.