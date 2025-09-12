Ősi egyiptomi horoszkóp: ez az istenség tartozik hozzád!

Az ókori Egyiptom a piramisok és piramisépítők kora volt, ekkor éltek többek között a gízai piramisok építtetői, a IV. királydinasztához tartozó Hufu, Hafré és Menkauré fáraók. Az egyiptomi Óbirodalom a későbbi közép- és újbirodalommal egyetemben az alsó Nílus-menti kultúra egyik virágzó korszaka. Emellett a másik jellegzetesség, ami ehhez az ősi és misztikus kultúrához tartozik az a csillagászat. Több ezer évvel ezelőtt az óegyiptomi papok már jól ismerték a bolygók járását. Az egyes asztrológiai jegyeket az egyiptomi istenek nevéhez rendelték. Fedezd fel, te melyik jegyben születtél és mit mesél el rólad az ősi egyiptomi horoszkóp, amit az Astronet oldala készített el.
(január 1. – január 7., június 19. – június 28., szeptember 1. – szeptember 7., november 18. – november 26.)
Örök optimista, igaz hitével be is vonzza a vágyott dolgokat az életébe. Ez a belső hit segíti előre az útján. Igazi életművész: értékeli az élet szépségét, a testi örömöket, a művészeteket. És a szerelmet. Hamar felizgatja magát minden apróságon, de gyorsan le lehet csillapítani. Élvezi, ha rá figyelnek az emberek. Sok időbe telik, amíg le tud táborozni egyvalaki mellett, mert számára létkérdés a hódítás.
(január 8. – január 21., február 1. – február 11.)
Nagyvonalú, büszke és energikus. Határozott, egyenes jellem, jó vezető és szervező. Szereti megcsillogtatni erényeit, imád versenyezni. Kezdeményező a harcban. Ki nem állhatja a körmönfont beszédet, a tisztességtelen megoldásokat. Feldühödik, ha nem veszik komolyan, vagy ha nem értékelik kellően tehetségét. Ilyenkor kemény ellenfél válik belőle, de egyébként mindenkivel jól együtt tud működni.
(január 22. – január 31., szeptember 8. – szeptember 22.)
A szerelem, a szeretet élteti. Türelmes, megbízható, nyugodt. Mindenkit meghallgat, mindenkinek segít, odafigyel a részletekre. Nem szereti, ha sürgetik, saját tempója szerint akar haladni. Környezete harmóniát sugall: otthona ízléses, még az általa terített asztal is különös hangulatot áraszt. Nagyszerű szerető, kitűnő anya. Valójában a gyermeknevelés, a másokról való gondoskodás az élethivatása.
(február 12. – február 29., augusztus 20. – augusztus 31.)
Csupa szív, csupa érzelem, de nem nélkülözi a józanságot sem: igazán életrevaló és talpraesett a jegy szülötte. Megbízható és szeretetteli barát, igazán népszerű személyiség. Jó humorérzéke átsegíti a nehézségeken. Ezt a belső derűt egész életében megőrzi.
(március 1. – március 10., november 27. – december 18.)
Nehezen kiismerhető, befelé forduló alkat. Vonzódik a megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan dolgokhoz. Könnyen belelát mások lelkébe, de ő maga nehezen oldódik idegenek előtt. Bizonyos dolgokat soha nem is árul el magáról. A szerelemben épp oly maximalista, mint az élet más területein, és bár érzelmeiről soha nem beszél, párjától teljes odaadást követel. Ha önérzetében megbántják, ha becsapják, megtorolja.
(március 11. – március 31., október 18. – október 29., december 19. – december 31.)
Kedves, odaadó, békeszerető. Semmiféle áldozatot nem érez terhesnek, ha a szeretteiről van szó. Szellemi és lelki beállítottságú, a fizikai terhelést nehezen tűri. Nem vágyik vezető szerepre, élvezi, ha mások döntenek helyette, ám a bajban határozott. Nagyon jó tanár, tanító. Harmóniára vágyik: a jó munkahelyi légkör kedvéért egy jobban fizető állásról is lemond. A szerelemben rejtélyes: partnerének mindig új oldalát mutatja meg.
(április 1. – április 19., november 8. – november 17.)
Nemes lelkű, becsületes. Szereti, ha elismerik, de nem akar mindenáron az érdeklődés középpontjába kerülni. Eredeti stílusa miatt kissé megosztő személyiség. Nehezen köt barátságokat, számára a szellemi összhang az első, minden más (pénz, rang, szerelem) csak ez után jöhet. Alapos, nem nyugszik bele, ha valamit nem sikerül megoldania. A párkapcsolatban inkább mély barátság, mint lángoló érzelmek kötik társához.
(április 20. – május 7., augusztus 12. – augusztus 19.)
Örök újító, a jövő embere. Igazi idealista: könnyen becsapható, mert abból indul ki, mindenki olyan egyenes és becsületes, mint ő. Ha valamivel nem ért egyet, nyíltan kiáll véleménye mellett. Nem szereti a mellébeszélést. Állandóan mozgásban van, egy percig nem tud megpihenni. A szerelemben szívesen kezdeményez, szereti a romantikát. Régi szerelmeivel baráti viszonyt tart fenn.
(május 8. – május 27., június 29. – július 13.)
Becsületes, nyíltszívű, ami a szívén, az a száján. Mindent feketén-fehéren lát, nem szeret kompromisszumot kötni. Kicsit talán nyers, viszont rendszerint igaza van. Precíz és pontos, fegyelmezettséget követel környezetétől, de még inkább önmagától. Nehezen barátkozik, inkább a háttérbe húzódik. Személyes kényelméről is szívesen lemond mások kedvéért.
(május 28. – június 18., szeptember 28. – október 2.)
Felkavarja maga körül az állóvizet. Két én lakozik benne: a mindent felforgató és a rendet teremtő erő. Meggondolatlan szavaival könnyen hoz nehéz helyzetbe másokat, de nem nyugszik, amíg jóvá nem teszi hibáját. Imád utazni, tárgyalni. Nyughatatlan, nehezen tud egy dologra koncentrálni. Általában két végén égeti a gyertyát. A szerelemben is heves, szenvedélyes.
(július 14. – július 28., szeptember 23. – szeptember 27., október 3. – október 17.)
Mindenben észreveszi a jót, optimista. Élvezi az élet apró örömeit, és mindent elkövet, hogy a körülötte élők boldogok legyenek. Nem szereti a bizonytalanságot, a vitát. Igazi diplomata, még a haragosokat is össze tudja békíteni. Társas lény: akkor érzi jól magát, ha sokan veszik körül. Nem tud élni mások elismerése nélkül. A szerelemben odaadó, hűséges, cserébe feltétlen hűséget vár.
(július 29. – augusztus 11., október 30. – november 7.)
Igazságérzete vezérli az életben. Hatalomra, tekintélyre vágyik, s mindenáron kivívja magának. Amit a fejébe vesz, attól aligha lehet eltántorítani. Szeret játszani, versenyezni, amit csinál, abban a legjobbak közé verekszi magát. Jó megfigyelő, gyorsan vág az agya, ügyesen kombinál. Ellenfeleit egymásnak ugrasztja, s végül ő lesz a győztes. Hatalmas gyógyító erővel bír, de ezt fel kell ismernie, hogy használni tudja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.