Harcos, gyógyító, látnok vagy uralkodó voltál? Deríts fényt az előző életedre

Feltetted már magadnak a kérdést: „vajon ki voltam előző életemben”? Erős megérzéseid vannak és olyan tapasztalatokkal rendelkezel, amelyeket képtelen vagy egy konkrét emlékhez kötni? Akkor ki ne hagyd ezt a személyiségtesztet, segítségével ugyanis kiderítheted, kinek a lelkét hordozod magadban.
Vannak, akiket a kalandok vonzanak, másoknak a szeretteik megsegítése lebeg szüntelen a szemük előtt. Egyik sem véletlen: a következő reinkarnációs személyiségteszt segít megfejteni, hogy ki voltál az előző életedben.
Egy bátor harcos voltál az előző életedben, akinek mindig az igazságosság lebegett a szeme előtt. A múltad miatt hatalmas kötelességtudattal rendelkezel, ezért kiállsz önmagadért és másokért is. Nagyon mélyen érint az igazságtalanság, ami a szíveden az a szádon, a szeretteidért pedig a kezed is tűzbe tennéd.
Mivel nagyfokú bölcsesség jellemző rád, valószínűleg gyógyító voltál az előző életedben, ezért nem véletlen, hogy mások megsegítése a jelened is meghatározza. Nagyon megnyugtató energiát sugárzol magadból, melynek köszönhetően sokan keresik a társaságod. A szeretteidet mindig meghallgatod és sosem ítélkezel.
Előző életedben látnoki képességekkel bírtál és feltehetően főpapnő, asztrológus vagy jós bőrében éltél, hogy átvezess másokat a bizonytalansággal átszőtt útjukon. Jelenlegi életedben is gyakran hallgatsz az intuícióidra, sosem hagyod figyelmen kívül azokat.
Az előző életedben minden bizonnyal nagy hatalommal rendelkeztél, lehettél király vagy királynő, nemes vagy tanácsadó, ezért fontos döntéseket kellett meghoznod. Nem véletlen, hogy jelenleg is kulcsszerepet tölt be az életedben a hatalom, azonban most sokkal inkább a szíved vezet, semmint a büszkeséged.
Ebben a videóban megismerheted a reinkarnáció 7 biztos jelét:
