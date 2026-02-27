Anya, védelmező, harcos vagy csábító – Melyik ősi istennő vagy a személyiségteszt alapján?

Gondoltad volna, hogy tetteid nagy részét valójában nem is te irányítod, hanem az egyik görög istennő, aki éppen téged választott? Jean Shinoda Bolen amerikai pszichiáter máig népszerű elmélete szerint női karaktereink, személyiségjegyeink mögött valójában bizonyos archetípusok állnak, amelyek az adott életszakaszt vagy épp élethelyzetet tükrözik. Gondolj csak bele, hogy bizonyos nők anyaként tudnak igazán kiteljesedni, míg mások a karrierjüket építik, és függetlenségüket semmiért sem cserélnék el. Ez a személyiségteszt most felfedi, vajon benned melyik istennő dominál jobban.

Varázslatos személyiségteszt: most megtudhatod, melyik gyönyörű görög istennő él benned.

Fotó: kudla / shutterstock

5 izgalmas kérdés, amely felfedi valódi személyiségedet.

4 erős és gyönyörű istennő-archetípus, akik benned is ott lakoznak.

Töltsd ki a tesztet, és fedezd fel, melyik energia dominál benned!

Személyiségteszt: vajon melyik görög istennő él benned?

Ami neked életcél, és hatalmas örömet okoz, az a másik számára teljesen érdektelen lehet, okkal. Egyetlen emberben ugyanis egyszerre több archetípus is jelen lehet, és ezek különböző helyzetekben felerősödhetnek. Ha felismerjük ezeket a bennünk működő belső istennőket, sokkal mélyebb önismeretre tehetünk szert. Megérthetjük ösztöneink működését, belső motivációinkat, természetünket, és azt is, hogyan irányíthatjuk tudatosabban ezeket az erőket a mindennapokban. Válaszolj őszintén a személyiségteszt kérdéseire!

Most kiderül: vad és céltudatos vagy álmodozó és drámai istennő vagy

Válaszolj az alábbi kérdésekre, és derítsd ki, melyik görög istenség tükrözi leginkább a személyiségedet!

1. Melyik tulajdonság jellemez leginkább?

A) Bátorság és lendület

B) Bölcsesség és logika

C) Szenvedély és kreativitás

D) Egyensúly és igazság

2. Milyen helyzetben érzed magad a leginkább otthon?

A) Ha valami új dolgot próbálhatsz ki

B) Ha tanulhatsz, vagy gondolkodhatsz

C) Ha alkothatsz, vagy kifejezheted önmagad

D) Ha másokon segíthetsz vagy igazságot szolgáltathatsz

3. Ha egyetlen szuperképességet választhatnál, melyik lenne az?

A) Soha nem félsz semmitől

B) Mindent megértesz és átlátsz

C) Minden érzelem intenzívebb lesz

D) Békét és harmóniát teremthetsz