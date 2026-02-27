Anya, védelmező, harcos vagy csábító – Melyik ősi istennő vagy a személyiségteszt alapján?

Gondoltad volna, hogy tetteid nagy részét valójában nem is te irányítod, hanem az egyik görög istennő, aki éppen téged választott? Jean Shinoda Bolen amerikai pszichiáter máig népszerű elmélete szerint női karaktereink, személyiségjegyeink mögött valójában bizonyos archetípusok állnak, amelyek az adott életszakaszt vagy épp élethelyzetet tükrözik. Gondolj csak bele, hogy bizonyos nők anyaként tudnak igazán kiteljesedni, míg mások a karrierjüket építik, és függetlenségüket semmiért sem cserélnék el. Ez a személyiségteszt most felfedi, vajon benned melyik istennő dominál jobban.
Ami neked életcél, és hatalmas örömet okoz, az a másik számára teljesen érdektelen lehet, okkal. Egyetlen emberben ugyanis egyszerre több archetípus is jelen lehet, és ezek különböző helyzetekben felerősödhetnek. Ha felismerjük ezeket a bennünk működő belső istennőket, sokkal mélyebb önismeretre tehetünk szert. Megérthetjük ösztöneink működését, belső motivációinkat, természetünket, és azt is, hogyan irányíthatjuk tudatosabban ezeket az erőket a mindennapokban. Válaszolj őszintén a személyiségteszt kérdéseire!
Válaszolj az alábbi kérdésekre, és derítsd ki, melyik görög istenség tükrözi leginkább a személyiségedet!
1. Melyik tulajdonság jellemez leginkább?
A) Bátorság és lendület
B) Bölcsesség és logika
C) Szenvedély és kreativitás
D) Egyensúly és igazság
2. Milyen helyzetben érzed magad a leginkább otthon?
A) Ha valami új dolgot próbálhatsz ki
B) Ha tanulhatsz, vagy gondolkodhatsz
C) Ha alkothatsz, vagy kifejezheted önmagad
D) Ha másokon segíthetsz vagy igazságot szolgáltathatsz
3. Ha egyetlen szuperképességet választhatnál, melyik lenne az?
A) Soha nem félsz semmitől
B) Mindent megértesz és átlátsz
C) Minden érzelem intenzívebb lesz
D) Békét és harmóniát teremthetsz
4. Melyik idézet áll hozzád közelebb?
A) „Csak az erősek alkotnak maradandót.”
B) „A tudás hatalom.”
C) „A szívből jövő szenvedély mindent átformál.”
D) „Mindenki megérdemli az igazságot.”
5. Mi a legfontosabb számodra egy kapcsolatban?
A) Kaland és izgalom
B) Őszinteség és megértés
C) Szenvedély és inspiráció
D) Harmónia és tisztelet
Eredmények:
Számold össze, melyik betűből adtál több választ, és olvasd el, melyik görög istennő illik hozzád leginkább!
A legtöbb A válasz: Héra
Héra a görög mitológiában az istenek királynője, a házasság, a család és az elköteleződés istennője. Ha Zeusz hűséges felesége él benned, erős, szenvedélyes és néha féltékeny természetű alkat vagy. Fontos számodra a párkapcsolat, a családi kötelék és a hosszú távú biztonság. Szereted, ha tisztelnek, és nem félsz kiállni a saját értékeid mellett.
A legtöbb B válasz: Pallasz Athéné
Pont olyan vagy, mint Athéné, az igazságosság, a bölcsesség, a művészetek és a kézművesség istennője. Éles eszed, nyugodt elméd sosem hagy cserben, mindig alaposan mérlegelsz, és ritkán hozol elhamarkodott döntéseket. Szeretteid és barátaid értékelik a tanácsaidat, mert mindig jól átgondolt megoldásokat adsz nekik egy-egy nehéz helyzetben.
A legtöbb C válasz: Aphrodité
Aphrodité a szerelem, a szépség, a vágy és a vonzerő istennője a görög mitológiában. Ahogy őt, úgy téged sem a kötelességtudat vezérel, hanem az érzelmek és a szenvedély; fontos számodra a jelen megélése. Leginkább a kreativitás világában mozogsz otthonosan, rajongsz a művészetért és a költészetért. Szenvedélyes, intuitív személy vagy, aki képes másokat is inspirálni, amit gyakran a javadra tudsz fordítani. Fontos számodra az önkifejezés.
A legtöbb D válasz: Démétér
Ha a legtöbb válaszod D volt, akkor olyan belső energiák élnek benned, mint Démétérben, aki a görög mitológiában a földművelés és a termékenység istennője. A környezeted és szeretteid számára te testesíted meg a gondoskodást, az erőt és a feltétel nélküli szeretetet. Te pontosan olyan ember vagy, akire mindig lehet számítani. Ugyanakkor meg kell tanulnod néha elengedni.
Ha közelebbről is megismernéd a görög istennőket, nézd meg az alábbi videót:
