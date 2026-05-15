Sokkoló eset Budapesten: látássérült nő vakvezető kutyájára támadt egy utas a buszon

A békés nap rémálommá vált egyetlen pillanat alatt: Nyőgér Réka Kiara, a fiatal látássérült nő és hűséges vakvezető kutyája, Babér éppen egy sikeres érzékenyítő foglalkozásról tartott hazafelé, amikor olyan támadás érte őket a buszon, amire senki sem számított. A XVII. kerületben történt incidens nemcsak az utasokat sokkolta, hanem az egész országot felháboríthatja.

Réka és hűséges vakvezető kutyája, Babér a brutális buszos támadás után is együtt folytatták útjukat. Babér a támadás után is nyugodtan vezette tovább gazdáját, mintha semmi sem történt volna. De Réka sajnos nem felejtette el a traumát. Fotó: Gellert Gombai

"Rohadt dög" - odította a férfi, aki Réka vakvezető kutyáját rúgta meg a buszon

A látássérült Nyőgér Réka Kiara és vakvezető kutyája, Babér egy békés nap után rémisztő támadást élt át egy zsúfolt buszon a XVII. kerületben. Egy feldühödött utas előbb trágár módon üvöltözni kezdett, majd brutálisan belerúgott a szolgálatot teljesítő kutyába.

Gondolnátok, hogy valaki képes fizikailag bántalmazni egy vakvezető kutyát? Ez velünk sajnos nemrég megtörtént

– mondta megrendülten Réka a videóüzenetében.

A fiatal nő évek óta járja az országot Babérral, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mutassa meg, milyen egy látássérült ember mindennapi élete, és mennyire fontos szerepet töltenek be a vakvezető kutyák. Aznap is egy ilyen programról tartottak hazafelé. Réka szerint a foglalkozás fantasztikusan sikerült, a gyerekek kíváncsiak és szeretetteljesek voltak. A jókedv azonban pillanatok alatt szertefoszlott, amikor felszálltak a zsúfolt buszra.

Babér véletlenül hozzáért egy utas szatyrához, mire a mellette ülő férfi ordítani kezdett. Mindenféle kurvának lehordott, azt üvöltötte, hogy takarítsam el a ‘rohadt dögöt’, majd belerúgott a kutyámba

– idézte fel a sokkoló jelenetet Réka.

Az eset azért is különösen felkavaró, mert a vakvezető kutyák rendkívül fegyelmezett, speciálisan képzett állatok, akik gazdájuk biztonságáért dolgoznak nap mint nap. Egy ilyen kutya kiképzése éveket vesz igénybe, és több mint hatmillió forintba kerül. A Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány jelenleg is hosszú várólistával küzd: 47 látássérült ember vár arra, hogy egyszer saját segítőtársat kapjon.

Sajnos vannak olyan embertársaink, akiket az sem tart vissza az agressziótól, hogy egy látássérült ember vakvezető kutyáját bántalmazzák

– fogalmazott keserűen Réka.