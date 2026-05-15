Sokkoló eset Budapesten: látássérült nő vakvezető kutyájára támadt egy utas a buszon

A békés nap rémálommá vált egyetlen pillanat alatt: Nyőgér Réka Kiara, a fiatal látássérült nő és hűséges vakvezető kutyája, Babér éppen egy sikeres érzékenyítő foglalkozásról tartott hazafelé, amikor olyan támadás érte őket a buszon, amire senki sem számított. A XVII. kerületben történt incidens nemcsak az utasokat sokkolta, hanem az egész országot felháboríthatja.
A látássérült Nyőgér Réka Kiara és vakvezető kutyája, Babér egy békés nap után rémisztő támadást élt át egy zsúfolt buszon a XVII. kerületben. Egy feldühödött utas előbb trágár módon üvöltözni kezdett, majd brutálisan belerúgott a szolgálatot teljesítő kutyába.
Gondolnátok, hogy valaki képes fizikailag bántalmazni egy vakvezető kutyát? Ez velünk sajnos nemrég megtörtént
– mondta megrendülten Réka a videóüzenetében.
A fiatal nő évek óta járja az országot Babérral, hogy gyerekeknek és felnőtteknek mutassa meg, milyen egy látássérült ember mindennapi élete, és mennyire fontos szerepet töltenek be a vakvezető kutyák. Aznap is egy ilyen programról tartottak hazafelé. Réka szerint a foglalkozás fantasztikusan sikerült, a gyerekek kíváncsiak és szeretetteljesek voltak. A jókedv azonban pillanatok alatt szertefoszlott, amikor felszálltak a zsúfolt buszra.
Babér véletlenül hozzáért egy utas szatyrához, mire a mellette ülő férfi ordítani kezdett. Mindenféle kurvának lehordott, azt üvöltötte, hogy takarítsam el a ‘rohadt dögöt’, majd belerúgott a kutyámba
– idézte fel a sokkoló jelenetet Réka.
Az eset azért is különösen felkavaró, mert a vakvezető kutyák rendkívül fegyelmezett, speciálisan képzett állatok, akik gazdájuk biztonságáért dolgoznak nap mint nap. Egy ilyen kutya kiképzése éveket vesz igénybe, és több mint hatmillió forintba kerül. A Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány jelenleg is hosszú várólistával küzd: 47 látássérült ember vár arra, hogy egyszer saját segítőtársat kapjon.
Sajnos vannak olyan embertársaink, akiket az sem tart vissza az agressziótól, hogy egy látássérült ember vakvezető kutyáját bántalmazzák
– fogalmazott keserűen Réka.
A történtek után a fiatal nő hosszú, szívszorító üzenetben beszélt arról, miért fáj ennyire az eset. Nem saját maga miatt tört össze, hanem Babér miatt.
Nekem Babér nem csak egy kutya. Ő a társam, a biztonságom, a szabadságom. Amikor valaki egy vakvezető kutyát bánt, nemcsak egy állatot támad meg, hanem egy mély bizalmi kapcsolatot is
– mesélte lapunknak.
Réka azt mondja, a legjobban az zaklatja fel, vajon Babér mennyit érzett az egészből. Megijedt-e a kiabálástól, a feszültségtől, az agressziótól. A vakvezető kutyák ugyanis nem robotok: érző lények, akik ugyanúgy átélhetik a traumát, mint az emberek.
A megható történetnek mégis van egy felemelő pillanata. Miután leszálltak a buszról, Babér ugyanúgy nyugodtan, csóválva vezette tovább gazdáját, mintha mi sem történt volna.
Nem látszott rajta harag vagy félelem. Tette a dolgát, ahogy mindig. Talán ő adott erőt nekem is ahhoz, hogy ne csak a fájdalom maradjon meg bennem
– vallotta be Réka.
A Baráthegyi Alapítvány szerint az ilyen esetek ritkák, de annál megrázóbbak. Korábban több vakvezető kutyát is ért támadás: Gyömbért egy elszabadult kutya sebesítette meg súlyosan, Zenit pedig tavaly sérült meg egy brutális kutyatámadásban.
Réka most abban bízik, hogy történetük eljut az emberekhez, és talán változást indít el.
Hiszek egy olyan világban, ahol természetes az együttérzés. Ahol egy vakvezető kutyát nem bántanak, hanem tisztelet övezi
– üzente.
