Fidesz-frakció: Kimaradt jelenetek a tegnapi átadás-átvételről

A miniszterelnök a folyamat elején rögzítette, hogy nem fognak visszaélni a kép- és hangfelvételekkel, amely ígéretét sajnos csak addig tartotta meg, amíg a videó vágásával el nem készültek a kollégái - olvasható a Fidesz-frakció Facebook-oldalán. A párt oldalán kivágott felvételeket osztottak meg, amint a leköszönő miniszterek átadják az iratokat a Tisza-kormány tagjainak.

Kimaradt jelenetek a tegnapi átadás-átvételről. Fotó: Facebook

Tegnapi átadás-átvétel: Magyar Péter ismét lebukott

Mivel úgy gondolta, hogy csak ők rögzítik az ülést, sikerült úgy megvágni a felvételeket, hogy az teljesen illeszkedjen a propagandájukba. Természetesen a saját kollégáink is a helyszínen voltak, így bemutathatjuk azokat a részleteket, amiket ők elfelejtettek közzétenni - írták a posztbna hozzátéve, hogy "Magyar Péter most ismét lebukott, hiszen számára nem az igazság bemutatása volt a fontos, hanem a saját politikai céljainak az érvényesítése, így a volt miniszterek megleckéztetésének és megalázásának bemutatása. Magyar Péter nem tisztel senkit és semmit, sem a családját, sem az alkotmányos szerveket, sem a demokratikusan megválasztott intézményeket, sem az igazságot, sem alázatot."

A poszt szerint az átadott iratok egy részét az értük felelős személy nem sokkal később az egyik környező utca házának kapualjában hagyta. "A Tisza kormány minisztereinek köszönjük a konstruktív hozzáállást, a megbeszéltek szerint készen állunk a munkájuk megkezdésének további támogatásában. Sok sikert kívánunk a kormányzáshoz!" - tették hozzá