Melyik konyha passzol hozzád? Személyiségteszt, amely elárulja a gasztro-karaktered

2. Hogyan reagálsz, ha váratlan akadályba ütközöl a munkádban?

A) Kicsit hangoskodom, de aztán behívok mindenkit egy kávéra, és közösen megoldjuk.

B) Megállok, elemzem a helyzetet, és kidolgozom a lehető leghatékonyabb tervet.

C) Bedobom magam a mélyvízbe és improvizálok – nyomás alatt teljesítek a legjobban.

3. Milyen a lakásod stílusa?

A) Kicsit zsúfolt, tele családi fotókkal, emlékekkel és puha takarókkal.

B) Minimalista, letisztult, ahol minden tárgynak megvan a pontos funkciója.

C) Színes, bohém, tele külföldi utakról hozott emléktárgyakkal.

4. Mit jelent számodra a szeretet?

A) Gondoskodást, ölelést és azt, hogy mindig van meleg étel az asztalon.

B) Tiszteletet, figyelmet, és a másik határainak pontos betartását.

C) Szenvedélyt, közös kalandokat és egymás folyamatos inspirálását.

5. Mi az elsődleges szempont, amikor ruhát vásárolsz?

A) Legyen kényelmes, de azért csinos – olyan, amiben bármikor leülhetek ebédelni.

B) A minőség és a szabásvonal: inkább legyen kevés darabom, de azok tökéletesek legyenek.

C) Legyen egyedi és feltűnő, tükrözze a vibráló személyiségemet.

6. Hogyan pihened ki magad a legjobban?

A) Egy pohár bor és egy jó beszélgetés mellett a szeretteimmel.

B) Meditációval, olvasással, vagy precíz mozdulatokat igénylő hobbival (pl. jóga, festés).

C) Tánccal, sporttal vagy bármivel, ami felpörget.

7. Mi a véleményed a szabályokról?

A) Fontosak, de a család és az érzelmek felülírhatják őket.

B) A szabályok az élet vázát adják, nélkülük káosz lenne minden.

C) Csak iránymutatások, amelyeket néha izgalmas áthágni!

8. Milyen ajándéknak örülsz a legjobban?

A) Valami kézzel készült dolognak, amelyben benne van a másik szeretete.

B) Egy elegáns, letisztult tervezői darabnak.

C) Egy repülőjegynek vagy egy élménykuponnak.

9. Milyen a munkatempód?

A) Hullámzó: ha jó a hangulat, szárnyalok, ha feszült, inkább beszélnem kell róla.

B) Egyenletes és pontos, nem szeretem a félmegoldásokat.

C) Intenzív és robbanékony, imádom a határidőket.

10. Mi a legfontosabb érték egy barátságban?

A) Az őszinteség és a hűség tűzön-vízen át.

B) A diszkréció és az egymás iránti mély tisztelet.

C) A közös nevetések és a soha nem múló vidámság.