Ha ezeket az olcsó finomságokat eszed, évtizedekkel tovább élhetsz

Sokan szeretnének hosszú, aktív életet élni, lehetőleg jó egészségben. A százévesek étrendje az utóbbi években különösen nagy figyelmet kapott, főleg mióta a Blue Zones kutatások ráirányították a figyelmet azokra a közösségekre, ahol feltűnően sokan megélik a 100 éves kort. A kutatók szerint ezek az emberek a hosszú életet a következetesen betartott, egyszerű szokásaiknak köszönhetik. Többségük növényi alapú étrendet követ, rendszeresen mozog, erős közösségi kapcsolatai vannak, kerüli a dohányzást és az étkezésükben is meghatározó szerepet kapnak bizonyos élelmiszerek.
A Blue Zones néven ismert területek közé tartozik például Okinawa Japánban, Ikaria Görögországban, Szardínia Olaszországban és Loma Linda az Egyesült Államokban. Ezeken a helyeken a helyi konyha egyszerű, szezonális alapanyagokra épül, nem szednek egyszerre túl nagy adagokat és édességeket csupán ünnepi alkalmakkor fogyasztanak. Az is jellemző, hogy a napot kiadósabb reggelivel kezdik, a vacsora pedig már kevesebb és könnyebben emészthető. Mutatjuk, milyen itthon is kapható és megfizethető élelmiszerek közül válassz, ha hosszú életet szeretnél.
A bab, a lencse, a csicseriborsó és a borsófélék szinte minden ilyen térségben alapélelmiszernek számítanak. Rostban gazdagok, növényi fehérjét tartalmaznak, és segítenek a vércukorszint, valamint a koleszterinszint egyensúlyban tartásában. A rendszeres hüvelyesfogyasztás összefüggésbe hozható a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázatával.
Az egyik kevés amerikai „kék zónában”, a kaliforniai Loma Lindában a zabkása gyakran szerepel a reggeli asztalon. A zabpehely teljes kiőrlésű gabona, amely fehérjét, rostot, mangánt, magnéziumot, vasat, cinket és B-vitaminokat tartalmaz. A benne lévő béta-glükán nevű rost kedvezően hat a koleszterinszintre és a vércukorszintre. Ha valaki csak az édes változatot ismeri, érdemes kipróbálni sósan is: spenóttal és tojással kifejezetten laktató, kiegyensúlyozott reggeli lehet.
A natúr joghurt fehérjében gazdag, támogatja az izomtömeg megőrzését és a csontok egészségét. Ha gyümölcsöt is teszel bele, további előnyei lehetnek. Különösen a bogyósgyümölcsöket ajánljuk, melyek antioxidánsokat tartalmaznak, ezek hozzájárulhatnak a szív védelméhez és a sejtek oxidatív stresszel szembeni ellenálló képességéhez. A granola és a gyümölcs magas rosttartalma pedig a bélmikrobiom egészségét támogatja. Kutatások szerint a százévesek bélflórája kifejezetten kiegyensúlyozott, ami szerepet játszhat az immunrendszer megfelelő működésében és az egészséges öregedésben.
A tea sok hosszú életű ember napi rutinjának része, mindegy, hogy zöld, fekete vagy gyógynövénytea, bármelyiket választhatod. Polifenol-tartalma révén támogatja a szív, az agy és az anyagcsere egészségét. Ráadásul a folyadékbevitel is fontos, ami idősebb korban még lényegesebb.
Okinawán például a lila édesburgonya volt az egyik alapélelmiszer. Az édesburgonya rostban, A- és C-vitaminban, valamint káliumban gazdag, és stabilabb vércukorszintet biztosít, mint sok más keményítőtartalmú köret.
A kurkuma hatóanyaga, a kurkumin, erős antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bír. A fűszert gyakran használják levesekben, zöldséges ételekben vagy teákban, így természetes módon illeszkedik a mindennapi étrendbe.
Így étkezzünk, hogy hosszú életet éljünk:
