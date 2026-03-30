Személyiségtesztben szereplő kép egy pohár lattéról és egy csésze cappucinóról egy ablak melletti faasztalon

Hogyan iszod a kávéd? Ezt árulja el rólad

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 10:45
Egyesek habosan szeretik, mások feketén: a kávé számtalan módon elkészíthető, az pedig, ahogyan iszod, sok mindent elárulhat rólad. Személyiségtesztünkből ezúttal megtudhatod, melyik kávé milyen személyiségjegyekről árulkodik, valamint hogy a válaszaid alapján melyik kávé tükrözi leginkább a te döntéseid, kapcsolataid, és élethez való hozzáállásod.
Bata Kata
  • A különféle kávéitalok különféle személyiségjegyekről árulkodhatnak.
  • A személyiségteszt értékeléseinek mindegyikét elolvasva az összeset megismerheted.
  • A feltett kérdésekre adott válaszokból az kiderül, hozzád melyik kávéital illik leginkább.

Legújabb személyiségtesztünk segítségével kiderítheted, hogy a különböző életmódbeli döntéseid alapján melyik kávéitalhoz hasonlítható leginkább a személyiséged. Az értékeléseket végigolvasva arra is választ találhatsz, hogy a különféle kávéitalok milyen személyiségjegyekről árulkodnak, vagyis hogy a te saját preferenciád valójában mit fed fel a belső világodból. A kávéfogyasztási stílus egy apró, mégis beszédes döntés, a mindennapi szokásaink pedig finoman, de pontosan tükrözik a belső világunkat – legalábbis a pszichológia szerint.

Személyiségtesztben szereplő különböző kávékülönlegességek az eszpresszótól a habos csokis lattéig
Személyiségtesztünkből kiderül, mit árul el rólad a kávéfogyasztási szokásod.
Fotó: Dark Hitman /   shutterstock

Ez az egyszerű teszt segít közelebb kerülni önmagadhoz. Nincs jó vagy rossz válasz – csak az, ami igaz rád. Dőlj hátra egy csésze vagy bögre kávéval, és indulhat a felfedezés.

1. Reggelente hogyan indítod a napot?

A) Lassan, élvezettel, egy kis rituáléval.
B) Tudatosan, egészségesen.
C) Kényelmesen, de egy kis stílussal.
D) Gyorsan, céltudatosan.

2. Egy szabad hétvégén mit választasz?

A) Bruncholok a barátokkal.
B) Jógázom vagy a természetben ütöm el az időt.
C) Kávézóban töltöm, beszélgetek, egyéb kellemes programokat szervezek.
D) Hatékony ügyintézéssel, tervezéssel.

3. Hogyan kezeled a stresszt?

A) Kibeszélem, megélem.
B) Befelé figyelek, lelassítok.
C) Próbálok egyensúlyt találni.
D) Még jobban rákapcsolok, hogy ne legyen időm agyalni.

4. Milyen vagy társaságban?

A) Nyitott és energikus
B) Nyugodt és figyelmes
C) Közvetlen, de visszafogottan elegáns
D) Határozott és irányító

5. Milyen ételeket szeretsz?

A) Krémes, különleges fogásokat
B) Egészséges, tiszta alapanyagokat
C) Minőségi, klasszikus ízeket
D) Egyszerű, gyors megoldásokat

6. Mennyire fontos a megjelenésed?

A) Nagyon, szeretek trendi lenni.
B) Alapvetően fontos számomra a természetes, letisztult stílus.
C) So-so. Igényes, de nem túlzó.
D) Nem igazán, főleg praktikus és funkcionális.

7. Hogyan döntesz?

A) Szívből
B) Megérzésből
C) Mérlegelek, egyensúlyra törekszem
D) Logikusan, gyorsan

8. Milyen a munkastílusod?

A) Kreatív és inspirált
B) Tudatos és kiegyensúlyozott
C) Stabil és megbízható
D) Célorientált és hatékony

9. Mi motivál leginkább?

A) Élmények és kapcsolatok
B) Harmónia és fejlődés
C) Minőség és biztonság
D) Siker és eredmények

10. Hogyan írnának le a barátaid?

A) Karizmatikus
B) Nyugodt
C) Kifinomult
D) Határozott

Készen állsz arra, hogy többet megtudj magadról?

Számold meg, melyik betűből gyűlt össze a legtöbb, és olvasd el a rád vonatkozó részt.

Latte egy csészében
Ha a latte a kedvenced, akkor inspiráló vagy.
Fotó: Food Shop /   shutterstock

Ha a legtöbb válaszod „A” – LATTE személyiség

Élményközpontú, nyitott és életvidám ember vagy. Szereted a kényelmet, a szépséget és a közös pillanatokat. Könnyen teremtesz kapcsolatokat, és inspiráló hatással vagy másokra. Néha hajlamos vagy elkalandozni, de minden esetben törekszel megőrizni a pozitív energiád, és ez mindenkit magával ragad.

Matcha latte csészében
Ha a matcha szerelmese vagy, akkor számodra fontos a lelki nyugalom és egyensúly.
Fotó: mydesign94 /   shutterstock

Ha a legtöbb válaszod „B” – MATCHA személyiség

Tudatos, befelé figyelő és kiegyensúlyozott személyiség vagy. Fontos számodra az egészség, a lelki és mentális harmónia, valamint az önismeret. Nem sodródsz az árral, inkább tudatosan irányítod az életed. Mások gyakran keresik a társaságod a nyugalmad miatt.

Cappuccino fehér csészében
A cappuccino szerelemeseként igazán társasági ember vagy.
Fotó: Pixel-Shot /   shutterstock

Ha a legtöbb válaszod „C” – CAPPUCCINO személyiség

Kiegyensúlyozott, stílusos és társasági ember vagy. Szereted a minőséget, de nem viszed túlzásba – pontosan érzed a harmonikus arányokat. Könnyen alkalmazkodsz, miközben megőrzöd az egyéni karaktered. Egyszerre vagy közvetlen és elegáns, ezért sokan kedvelnek.

Fekete kávé csészében, körülötte kávészemek
Ha mindig feketén iszod a kávét, akkor a szabályok fontosak számodra.
Fotó: Esin Deniz /   shutterstock

Ha a legtöbb válaszod „D” – FEKETE KÁVÉ személyiség

Határozott, céltudatos és erős személyiség vagy. Nem szereted a kerülőutakat – egyenesen a lényegre törsz. Tartod magad a szabályokhoz, a megszokotthoz, nem vagy híve az újításoknak vagy a spontán ötleteknek. Kiemelkedő a kitartásod és a következetességed. Alkalomadtán érdemes lenne lassítanod és teret adnod a feltöltődésnek is. Néha bátran vedd lazábban a dolgokat; készíthetsz és megkóstolhatsz új ételeket, sőt néha löttyinthetsz egy kevés tejet is a kávédba.

Tudod mi a különbség a latte és a capuccino között? Nézd meg az alábbi videót és megtudod:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
