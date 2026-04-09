Személyiségteszt: melyik retró magyar sztárra hasonlítasz legjobban?

Imádod a régi filmek fekete-fehér varázsát és azokat a fülbemászó slágereket, amelyek évtizedek óta velünk vannak? Ez a személyiségteszt nemcsak a múltba repít vissza, hanem egy izgalmas önismereti tükröt is tart eléd, hogy végre felfedezd a benned rejlő, megismételhetetlen belső ikont, aki csak arra vár, hogy reflektorfénybe kerüljön.
Gondolkoztál már valaha azon, hogy úgy érzed, benned reinkarnálódott valamelyik nagy hősöd a magyar szórakoztatóiparból? Sokan ábrándozunk néha arról, hogy egy füstös pesti bár mélyén, egy pohár vörösbor mellett Demjén Rózsi nótákat énekelve vívjuk ki a közönség elismerését. Esetleg Psota Irénként robbanunk be a színpadra, hogy aztán mi nyújtsuk a legfigyelemreméltóbb alakítást.
Vajon benned is megtalálhatóak a sztárok jellemvonásai? Derítsd ki most!
Vegyél elő egy jegyzettömböt, és csak az ösztöneidre hallgass! Ne gondolkodj, csak válaszolj:
A) Szenvedélyes, átható tekintet, drámai aura.
B) Finom elegancia, nőies kecses mozdulatok.
C) Játékos, laza, mindig mosolygós.
D) Extravagáns, markáns, egyedi stílus.
A) Mély, érzelmes monológok, nagy gesztusok.
B) Csendes bölcsesség, finom irónia.
C) Gyors humor, poénok, laza dumák.
D) Színházi előadás-szerű, nagy volumen.
A) Karizmatikus rocksztár, dinamikus energia.
B) Meleg, érzelmes, slágeres báj.
C) Baráti, közvetlen, mulatságos.
D) Misztikus, sötét vonzerő.
A) Szenvedélyesen csinálok mindent.
B) Empátia, mindig megértő vagyok másokkal.
C) Humorral oldom a feszült helyzeteket.
D) Egyedi látásmóddal rendelkezem.
A) Ami bent van, annak mind ki kell jönnie.
B) Elfojtom őket és mosolygok.
C) Viccelődéssel elütöm az éles szituációkat.
D) Művészetbe csatornázom.
A) Intenzív és pörgős.
B) Harmonikus, kiegyensúlyozott.
C) Vidám, spontán, improvizatív.
D) Lassú, gyakran nosztalgiázok a régi szép időkön.
A) „Élni és szeretni – mindent vagy semmit!”
B) „Csillagporból vagyunk.”
C) „Nevessünk, mert megéri!”
D) „Lassan, de biztosan.”
Számold össze a válaszaidat! A legtöbb betű dönt:
Ha a legtöbb A: Latinovits Zoltán – szenvedélyes, drámai hős, aki magával ragad.
Amennyiben a legtöbb B: Törőcsik Mari – elegáns, empatikus, időtlen szépség.
Ha a legtöbb válaszod a C volt: Bodrogi Gyula – laza, humoros, örökifjú társalgó.
Amennyiben a legtöbbször a D-t jelölted meg: Psota Irén – extravagáns, egyedi, színházi díva.
Nosztalgiázz Psota Irén egyik slágerével:
