Add össze a születési dátumod számait és tudd meg, miért születtél le a Földre

A születési szám kiszámításának módszere könnyen alkalmazható, nem kell hozzá semmilyen különleges tudás, mégis reális képet ad az erősségeidről és az életed fő irányáról. Egy egyszerű számolással most te is megtudhatod, hogy a születési dátumod alapján mi a születési számod, valamint hogy az mit árul el rólad.

A születési dátumod sok mindent elárul a személyiségedről

Fotó: Shutterstock

A numerológiában nagy jelentőséget tulajdonítanak a születési dátumnak.

A születési dátum alapján kiszámítható a születési szám.

A születési szám a személyiségről és az életfeladatról is árulkodik.

Számold ki a saját születési számodat a születési dátumod alapján

A módszer egyszerű: írd le a teljes születési dátumodat, majd add össze a számjegyeket, és ismételd meg az összeadást addig, amíg egyjegyű számot nem kapsz. Például:

1991. 06. 25.: 1+9+9+1+0+6+2+5 = 33 = 3+3 = 6

Az így kapott egyjegyű szám lesz a születési számod. A numerológusok úgy tartják, hogy ez az egy szám összefoglalja a személyes életfeladatod.

Mit árul el a születési dátum, születési szám?

Az alábbi rövid leírásokból kiderül, milyen irányt vagy életfeladatot tulajdonítanak a különböző számoknak.

Egyedi

Erős benned a késztetés, hogy a saját elképzeléseid szerint haladj. Gyakran te vagy az, aki először mondja ki, merre kellene továbbmenni, és sokszor te vagy a kezdeményező. Nem kedveled a sablonos megoldásokat, inkább új utakat próbálsz ki. A jó ötleteid még többet érnek, ha meghallgatod a környezetedet is. Érzékeny

A harmónia fontos számodra, és jobban működsz olyan környezetben, ahol nyugalom van, nem pedig állandó versengés. A kapcsolataidban mélyen kötődsz, de csak addig maradsz valaki mellett, amíg biztonságban érzed magad. Érdemes dolgoznod azon, hogy bátrabban kifejezd a saját véleményed. Derűs

Könnyedén teremtesz jó hangulatot bárhol. Van benned egyfajta természetes lelkesedés, ami másokra is hatással van. Szeretsz alkotni, mesélni, megmutatni magad a világnak. Hajlamos lehetsz a felszínességre vagy túlzott optimizmusra, ami miatt néha nehezebb szembenézned a problémákkal. Ha megtalálod az egyensúlyt a játékosság és a realitás között, rendkívül inspiráló tudsz lenni. Stabil

Számodra a biztonság és a kiszámíthatóság alapvető. Szereted tudni, mire számíthatsz, és ritkán ugrasz fejest ismeretlen helyzetekbe. Nagyon megbízható vagy, és ha valamit elvállalsz, végig is csinálod. Ugyanakkor a túlzott óvatosság megnehezítheti, hogy új élményeket gyűjts. Ha megengedsz magadnak egy kis spontaneitást, meglátod, hogy sokkal többre vagy képes, mint hitted. Szabad

Szereted a változatosságot, rugalmas vagy, de nehezen viseled a kötöttségeket. Folyamatosan keresed az új élményeket, és ritkán ragadsz le egy helyen hosszú időre. Néha viszont érdemes lenne lassítanod, különben könnyen szétszórttá válsz. Ha megtalálod azt a keretet, amelyben szabad maradhatsz, mégis rendezetten haladhatsz, rengeteget fejlődhetsz. Gondoskodó

Szereted, ha a környezeted jól érzi magát. Sokszor te vagy az, aki mindenkire figyel, emiatt hajlamos vagy háttérbe szorítani saját magad. Családcentrikus vagy, érzékeny, és néha túl nagy felelősséget vállalsz. Fontos, hogy figyelj a saját igényeidre is. Ha megtanulsz határokat szabni és nem veszel magadra mindent, sokkal kiegyensúlyozottabbá válhatsz. Elemző

Szereted alaposan megérteni a dolgok hátterét, és nem elégszel meg a felszínes magyarázatokkal. Könnyen magadba zárkózol, és időnként túl sokat rágódsz egy-egy kérdésen. Ha azonban megtalálod az egyensúlyt a befelé figyelés és a külvilággal való kapcsolat között, rendkívül bölcs és intuitív tudsz lenni. Határozott

Céltudatos vagy, könnyen átlátod a bonyolult helyzeteket, és többnyire tudod, hogyan kell hatékonyan előrehaladni. Jó szervezőkészséggel rendelkezel, és megvan benned az a belső erő, amely másokat is motivál. Néha viszont túl kemény lehetsz, ami miatt félreértések adódhatnak. Ha megtanulsz rugalmasabban reagálni a különböző helyzetekre, nagyszerű vezető válhat belőled. Intuitív

Melegszívű és intuitív ember vagy. Szeretsz segíteni, gyakran te vagy az első, aki észreveszi, ha valakinek támaszra van szüksége. Időnként viszont túl sok mindent vállalsz magadra, ami érzelmi hullámzásokhoz vezethet. Ha megtanulod beosztani az energiáidat és néha magaddal is türelmes vagy, sokkal kiegyensúlyozottabb leszel.

