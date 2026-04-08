5 tulajdonság, ami arra utal, hogy a legboldogabb emberek közé tartozol

Mindenki másképp értelmezi a boldogságot. Míg valakit az élmények hajszolása, addig mást a nyugodt, békés élet gondolata tölt el örömmel. A boldogság mértékével összefüggésbe hozhatók bizonyos tulajdonságok, és hogy ezek közül megvan-e benned valamelyik, az alábbi személyiségtesztünk segítségével könnyen kiderítheted.
Egy korábbi felmérés azt a megdöbbentő eredményt mutatta, hogy az embereknek csupán a 33 százaléka érzi magát boldognak. Ha azt vesszük, hogy a munkában és a családi életben ránk nehezedő nyomással – nem is beszélve a közösségi médiáról – nap mint nap meg kell küzdenünk, ez az arány talán nem is olyan meglepő. Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy mindenkinek mást jelent a boldogság. Egy új kutatás szerint ugyanakkor létezik 5 tulajdonság, amely szorosan kapcsolódik a jólléthez.
A pszichológusok a személyiségjegyek klasszikus 5-ös listáját árnyaltabb dimenziókra osztották szét, hogy konkrétabb képet kapjanak arról, mi segíthet a boldogság megteremtésében. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen jellemvonásokra van szükséged ahhoz, hogy biztosan örömteli életet élj, akkor ki ne hagyd ezt a személyiségtesztet! Vajon mi hiányzik belőled? Vagy netán az összes, boldogságra hajlamosító tulajdonság megvan benned? Íme az ötös lista!
Azok az emberek, akiket a legtöbb újdonság lelkesedéssel tölt el, emellett szeretnek szórakozni és nevetni, általában boldogabbak, mint mások. Ők jórészt pozitívan tekintenek a jövőbe, egészséges önbizalommal rendelkeznek, illetve nagyon céltudatosak.
Azoknak, akik szeretik a társaságot és kevésbé visszahúzódók, nagyobb a boldogságszintjük, mint másoké. Ez főként annak köszönhető, hogy alacsonyabb a neuroticizmusuk, ami egyenlő a kevesebb szorongással és az erősebb öntudattal. Magyarán kiegyensúlyozottabbak, mint mások.
A szorgalom egy rendkívül pozitív emberi tulajdonság, amely a boldogságra is hatással van. A tanulmány szerint a lelkiismeretesség nemcsak a magas teljesítményhez, hanem az élet iránti elkötelezettséghez is köthető.
Akár a családjukról, a barátaikról, netán a kollégáikról van szó, az együttérző emberek törődnek mások érzelmeivel, ami a saját jóllétükre is hatást gyakorol. Az együttérző képesség tehát nem gyengeség, hanem erő.
Az intellektuálisan kíváncsi emberek hatalmas elánnal vetik bele magukat az összetett problémákba, hogy megoldják azokat. Nyitottak az új ötletekre, szeretik boncolgatni a különböző témákat és kihívások elé állítani magukat.
