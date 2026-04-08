5 tulajdonság, ami arra utal, hogy a legboldogabb emberek közé tartozol

Mindenki másképp értelmezi a boldogságot. Míg valakit az élmények hajszolása, addig mást a nyugodt, békés élet gondolata tölt el örömmel. A boldogság mértékével összefüggésbe hozhatók bizonyos tulajdonságok, és hogy ezek közül megvan-e benned valamelyik, az alábbi személyiségtesztünk segítségével könnyen kiderítheted.

Boldogság személyiségteszt: 5 tulajdonság, ami a legboldogabb emberek védjegye

Egy korábbi felmérés azt a megdöbbentő eredményt mutatta, hogy az embereknek csupán a 33 százaléka érzi magát boldognak. Ha azt vesszük, hogy a munkában és a családi életben ránk nehezedő nyomással – nem is beszélve a közösségi médiáról – nap mint nap meg kell küzdenünk, ez az arány talán nem is olyan meglepő. Persze nem mehetünk el amellett sem, hogy mindenkinek mást jelent a boldogság. Egy új kutatás szerint ugyanakkor létezik 5 tulajdonság, amely szorosan kapcsolódik a jólléthez.

A pszichológusok a személyiségjegyek klasszikus 5-ös listáját árnyaltabb dimenziókra osztották szét, hogy konkrétabb képet kapjanak arról, mi segíthet a boldogság megteremtésében. Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen jellemvonásokra van szükséged ahhoz, hogy biztosan örömteli életet élj, akkor ki ne hagyd ezt a személyiségtesztet! Vajon mi hiányzik belőled? Vagy netán az összes, boldogságra hajlamosító tulajdonság megvan benned? Íme az ötös lista!

1. Lelkes hozzáállás

Azok az emberek, akiket a legtöbb újdonság lelkesedéssel tölt el, emellett szeretnek szórakozni és nevetni, általában boldogabbak, mint mások. Ők jórészt pozitívan tekintenek a jövőbe, egészséges önbizalommal rendelkeznek, illetve nagyon céltudatosak.

2. Extrovertált személyiség

Azoknak, akik szeretik a társaságot és kevésbé visszahúzódók, nagyobb a boldogságszintjük, mint másoké. Ez főként annak köszönhető, hogy alacsonyabb a neuroticizmusuk, ami egyenlő a kevesebb szorongással és az erősebb öntudattal. Magyarán kiegyensúlyozottabbak, mint mások.

3. Szorgalom

A szorgalom egy rendkívül pozitív emberi tulajdonság, amely a boldogságra is hatással van. A tanulmány szerint a lelkiismeretesség nemcsak a magas teljesítményhez, hanem az élet iránti elkötelezettséghez is köthető.