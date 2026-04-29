Ne várd meg, amíg késő lesz – ez a demencia teszt megmutatja, milyen formában van agyad

Sokan tartanak tőle, mégis kevesen mernek beszélni róla. Egy megbízható demencia teszt elvégzése azonban sorsdöntő lehet abban, hogy időben felismerjük az elménk állapotában bekövetkező változásokat. Ha néha nem találod a szavakat, vagy keresned kell a lakáskulcsot, ez az önellenőrző segít eldönteni, hogy ez csak a fáradtság jele vagy érdemes szakemberhez fordulnod.
Az emberi élet egyik legnagyobb ajándéka a tiszta tudat és a környezetünkkel való értelmes kapcsolódás lehetősége. Ahogy azonban telnek az évek, testünk változásaival párhuzamosan elménk is átalakul. Sokan tapasztalják, hogy a nevek nehezebben jutnak eszükbe, vagy egy-egy hétköznapi tárgy helyét keresniük kell a lakásban. A feledékenység azonban nem minden esetben az öregedés elkerülhetetlen és sorsszerű velejárója. Ugyanakkor az is igaz, hogy az önmagunkra való odafigyelés alapvető része egy otthon is elvégezhető demencia teszt, amely rávilágíthat azokra a pontokra, ahol elménk támogatásra szorul.
Miért fontos, hogy ne tabuként kezeljük a szellemi hanyatlás kérdését? Mert a kognitív egészségünk éppúgy gondozást igényel, mint a szívünk vagy az ízületeink állapota. Ez a teszt segít abban, hogy egy pillanatképet kaphass saját szellemi állóképességedről. Készíts elő egy papírt és egy tollat, vonulj vissza egy csendes szobába, és válaszolj az alábbi kérdésekre segédeszközök (telefon, naptár) nélkül!
1. Tudod-e pontosan, melyik évet írjuk, milyen évszak van most, és meg tudod-e nevezni a mai napot, hónapot és a pontos dátumot?
A) Igen, minden adatot pontosan tudok.
B) Az évet és a hónapot tudom, de a napnál bizonytalan vagyok.
C) Meg kell néznem a naptárban, különben nem tudnám megmondani.
2. Jegyezz meg három egyszerű tárgyat: ALMA, ASZTAL, KULCS. Mondd ki őket hangosan, majd takard le ezt a részt! Sikerült azonnal megismételni?
A) Igen, mindhármat hiba nélkül.
B) Csak kettő jutott eszembe az ismétlésnél.
C) Nehezen ment, vagy csak egy szót tudtam felidézni.
3. Próbálj meg 100-ról indulva hetesével visszaszámolni legalább három lépést (100, 93, 86...), vagy betűzd el a VILÁG szót hátulról előre!
A) Hiba nélkül végre tudtam hajtani.
B) Kicsit lassabban ment, némi erőfeszítéssel.
C) Belezavarodtam a számokba, vagy nem sikerült végigmondani.
4. Emlékszel még arra a három szóra, amit a 2. kérdésnél kellett megjegyezned? (Kérjük, ne nézz vissza!)
A) Igen, mindegyikre emlékszem.
B) Csak egy vagy két szó ugrik be.
C) Sajnos egyikre sem emlékszem már.
5. Írj le egy papírra egy tetszőleges, kerek mondatot (legyen benne alany és állítmány), majd hajtsd félbe a lapot és tedd le magad elé.
A) A mondatalkotás és a mozdulatsor is gördülékenyen ment.
B) A mondat megfogalmazásánál sokat kellett gondolkodnom.
C) Nem tudtam értelmes mondatot alkotni, vagy elfelejtettem a feladatot.
6. Rajzolj le két darab ötszöget úgy, hogy azok két ponton metsszék egymást (mintha egymásba kapaszkodnának)!
A) Sikerült az ábra, mindkét alakzatnak 5 szöge van.
B) Megrajzoltam, de a formák vagy a metszéspontok nem pontosak.
C) Nem tudtam felidézni a formát vagy nem sikerült a rajz.
Legtöbb válasz „A”: a szellemi frissességed kiváló! A pontszámod alapján az elméd éles és tökéletesen működik, képességeid a normál tartományba esnek. Továbbra is maradj aktív: az olvasás, a társasági élet és a rendszeres séta a legjobb barátaid a szellemi egészség megőrzésében.
Legtöbb válasz „B”: enyhe figyelem lankadás tapasztalható. Az eredményed arra utal, hogy olykor nehezebben koncentrálsz. Ez gyakran a stressz, a fáradtság vagy vitaminhiány számlájára írható. Érdemes bevezetned a napi rutinodba a rejtvényfejtést, és ügyelj a megfelelő folyadékfogyasztásra!
Legtöbb válasz „C”: érdemes odafigyelni a jelekre. Ha a feladatok többsége komoly nehézséget okozott, ne ijedj meg, de ne is halogasd a kivizsgálást. Javasoljuk, hogy keress fel egy szakembert vagy a háziorvosodat egy beszélgetésre. Néha egy egyszerű keringési probléma áll a háttérben, ami kezelhető.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Nézd meg videón, mi is az a demencia:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
