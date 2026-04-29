Ne várd meg, amíg késő lesz – ez a demencia teszt megmutatja, milyen formában van agyad

Ez a demencia teszt segít gyors képet kapni a memóriád, a figyelmed és a tájékozódási képességed állapotáról.

Az otthoni feladatsor nem ad diagnózist, de jelezheti, ha érdemes komolyabban venni a feledékenységet.

Ha több feladat is nehézséget okoz, érdemes a háziorvost felkeresni.

Sokan tartanak tőle, mégis kevesen mernek beszélni róla. Egy megbízható demencia teszt elvégzése azonban sorsdöntő lehet abban, hogy időben felismerjük az elménk állapotában bekövetkező változásokat. Ha néha nem találod a szavakat, vagy keresned kell a lakáskulcsot, ez az önellenőrző segít eldönteni, hogy ez csak a fáradtság jele vagy érdemes szakemberhez fordulnod.

A demencia teszt otthon is elvégezhető, de az eredmény nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot / Fotó: SewCreamStudio / shutterstock

Miért hasznos egy otthoni demencia teszt?

Az emberi élet egyik legnagyobb ajándéka a tiszta tudat és a környezetünkkel való értelmes kapcsolódás lehetősége. Ahogy azonban telnek az évek, testünk változásaival párhuzamosan elménk is átalakul. Sokan tapasztalják, hogy a nevek nehezebben jutnak eszükbe, vagy egy-egy hétköznapi tárgy helyét keresniük kell a lakásban. A feledékenység azonban nem minden esetben az öregedés elkerülhetetlen és sorsszerű velejárója. Ugyanakkor az is igaz, hogy az önmagunkra való odafigyelés alapvető része egy otthon is elvégezhető demencia teszt, amely rávilágíthat azokra a pontokra, ahol elménk támogatásra szorul.

Miért fontos, hogy ne tabuként kezeljük a szellemi hanyatlás kérdését? Mert a kognitív egészségünk éppúgy gondozást igényel, mint a szívünk vagy az ízületeink állapota. Ez a teszt segít abban, hogy egy pillanatképet kaphass saját szellemi állóképességedről. Készíts elő egy papírt és egy tollat, vonulj vissza egy csendes szobába, és válaszolj az alábbi kérdésekre segédeszközök (telefon, naptár) nélkül!

Otthoni demencia teszt a szellemi frissesség felmérésére / Fotó: pathdoc / shutterstock

Íme a feladatsor

1. Tudod-e pontosan, melyik évet írjuk, milyen évszak van most, és meg tudod-e nevezni a mai napot, hónapot és a pontos dátumot?

A) Igen, minden adatot pontosan tudok.

B) Az évet és a hónapot tudom, de a napnál bizonytalan vagyok.

C) Meg kell néznem a naptárban, különben nem tudnám megmondani.