Lakatos Laci megszólalt: Így viselkedett Schobert Norbi Jr. a kulisszák mögött, miközben már tudta, édesanyja daganatos beteg

Elképesztő fordulatokkal ért véget A Nagy Duett idei évada: a finálé előtt egy rendhagyó vigaszágas adás borzolta a kedélyeket, ahol a korábban kiesett párosok kaptak még egy utolsó esélyt a bizonyításra. Ezt a lehetőséget végül Lakatos Laci és Tolvai Reni váltotta döntőre, ám a bravúros visszatérés ellenére a győzelmet már nem sikerült megszerezniük. Lapunk most megkereste a humoristát, hogy a finálé utáni csendben mérleget vonjon a versenyben töltött heteiről, és őszintén elárulta, mit gondol a győztes pár sikerének jogosságáról. Ám a beszélgetés során egy ennél mélyebb téma is előkerült. Lakatos Laci lerántotta a leplet arról is, hogyan viselkedett a színfalak mögött Schobert Norbi Jr., aki embert próbáló időszakon ment keresztül a forgatások alatt.

Schobert Norbi Jr. és párja, Lengyel Johanna lettek a Nagy Duett győztesei (Fotó: Tumbász Hédi)

Schobert Norbi Jr. nehéz helyzetben volt...

Kilenc hétnyi izgalom és kemény munka után ifj. Schobert Norbi és Lengyel Johanna a magasba emelhették a trófeát. A helyszínen természetesen Rubint Réka is ott volt, és könnyes szemmel hallgatta, ahogy a fia neki ajánlja A Nagy Duett győzelmét. Azonban ezalatt a kilenc hét alatt Norbikának a lehető legjobb formáját kellett hoznia, ami nem lehetett könnyű feladat Réka betegsége tudatában. Erről mesélt most Lakatos Laci, A Nagy Duett egyik legkedveltebb versenyzője, aki azt is elárulta, szerinte megérdemelte-e a fiatal fiú a győzelmet.

Lakatos Lacit, A Nagy Duett egyik legkedveltebb karakterét Tolvai Reni oldalán láthattuk versenybe szállni (Fotó: nanasipal / TV2)

Mi már attól boldogok voltunk Renivel, hogy bekerülhettünk a döntőbe. Én a Norbika meg a Johi győzelmének nagyon tudtam örülni. Norbikáról még posztoltam is, hogy amikor ott készültünk az autóban, ő mellette végig tanult, rengeteget gyakorolt. Szerintem náluk jobban senki nem érdemelte meg

– kezdte a humorista, aki ezután arra is kitért, hogyan viselkedett a fiatal fiú A Nagy Duett 2026 forgatásai alatt, úgy, hogy ő végig tudta, édesanyja, Rubint Réka rákos betegséggel küzd.

Semmi nem látszott rajta. Én hallottam már erről, mielőtt kiderült volna. De rajta nem látszott, és nem is pedzegettem. Nem akartam kizökkenteni, fiatal srác, ez felnőtt embereket is nagyon megvisel. Norbika ezt nem is éreztette senkivel, nagyon profin viselkedett

– nyilatkozta Lakatos László humorista.