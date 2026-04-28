Boyan Pancsevszkij, a Wall Street Journal újságírója azzal vádolta a dán hatóságokat, hogy eltitkolták az igazságot Kijev Északi Áramlat robbanásban való részvételéről.

Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

Zelenszkij tudott az Északi Áramlat felrobbantásának tervéről?

Korábban Boyan Pancsevszkij újságíró oknyomozó könyve, feltárta, hogy Volodimir Zelenszkij nemcsak tudott az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantásának tervéről, hanem személyesen is szóbeli beleegyezését adta.

Teljes csend volt... Dániában titokban tartották a nyomozást, és semmi sem derült ki. De most már tudjuk, amit ők tudtak, nevezetesen, hogy Ukrajnáról volt szó. És eltitkolták... Azt hiszem, nem akartak geopolitikai válságot

– mondta Pancsevszki a Berlingske című dán újságnak adott interjújában.

Pancsevszkij állítólag azt mondta, hogy az ukrán kapcsolat röviddel a robbanás után vált nyilvánvalóvá, és ez volt az egyik oka annak is, hogy Dániában és Svédországban nyilvános eredmények nélkül lezárták a nyomozásokat.

Az Északi Áramlat 1-en és az Északi Áramlat 2-n 2022. szeptember 26-án történtek robbantások.

Németország, Dánia és Svédország nem zárta ki a szándékos szabotázsakció lehetőségét. Az Északi Áramlat üzemeltetője, a Nord Stream AG megjegyezte, hogy a csővezetékekben keletkezett károk példátlanok, és a javítási időket lehetetlen megbecsülni. Az orosz főügyészség nemzetközi terrorizmus vádjával indított eljárást.