Rendőrség nevével visszaélve verik át az embereket, így védekezz ellene

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 13:23
Bírságokról szóló SMS-t küldenek a csalók. Újabb csalásokról kaptak bejelentést.
Újabb csalással próbálják meg a gyanútlanok pénzét ellopni. Ismét a rendőrséget felhasználva küldenek csaló SMS-eket ismeretlen tettesek, amelyben arra kérik az ügyfelet, hogy három napon belül fizesse be a büntetés összegét, vagy végrehajtás indul ellene. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nem küld ilyen SMS-eket.

A rendőrséget felhasználva próbálják csalással ellopni a gyanútlanok pénzét
Fotó: Police.hu

Csalással próbálják meg ellopni az emberek pénzét

Győr-Moson-Sopron vármegyében a közlekedésrendészeti akciókat követően ismét nagyobb számban terjed átverés, ezúttal e-mailben és SMS-ben. Az üzenetben a csalók közlekedési jogsértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát vagy az e-mail cím felhasználóját, még kreált ügyszámot is feltüntetnek, és felhívják a figyelmet arra, hogy a megadott linken keresztül három napjuk van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet.

Nem küldd SMS értesítést a rendőrség a bírságokról

A rendőrség kiemeli, hogy a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki. Amennyiben ilyen tartalmú üzenetet kap, soha ne válaszoljon rá! Ne kattintson az SMS-ben lévő linkre!

Ne feledje, hogy egyetlen figyelmetlen kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adataihoz! Kérjük, beszéljenek rokonaikkal, ismerőseikkel és figyelmeztessék őket, hogy senki ne váljon áldozattá.

- közölte a Police.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találhatsz. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
