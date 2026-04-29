Rendőrség nevével visszaélve verik át az embereket, így védekezz ellene

Újabb csalással próbálják meg a gyanútlanok pénzét ellopni. Ismét a rendőrséget felhasználva küldenek csaló SMS-eket ismeretlen tettesek, amelyben arra kérik az ügyfelet, hogy három napon belül fizesse be a büntetés összegét, vagy végrehajtás indul ellene. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy nem küld ilyen SMS-eket.

Győr-Moson-Sopron vármegyében a közlekedésrendészeti akciókat követően ismét nagyobb számban terjed átverés, ezúttal e-mailben és SMS-ben. Az üzenetben a csalók közlekedési jogsértésről értesítik a telefonszám tulajdonosát vagy az e-mail cím felhasználóját, még kreált ügyszámot is feltüntetnek, és felhívják a figyelmet arra, hogy a megadott linken keresztül három napjuk van befizetni a bírságot, különben végrehajtásra is sor kerülhet.

A rendőrség kiemeli, hogy a rendőrség Közigazgatási Hatósági Szolgálata a jogsértésekről szóló határozatot kizárólag postai úton, tértivevényes küldeménnyel, illetve elektronikus úton az ügyfél-, vagy a cégkapun keresztül küldi ki. Amennyiben ilyen tartalmú üzenetet kap, soha ne válaszoljon rá! Ne kattintson az SMS-ben lévő linkre!

Ne feledje, hogy egyetlen figyelmetlen kattintás is elegendő lehet ahhoz, hogy illetéktelenek hozzáférjenek személyes adataihoz! Kérjük, beszéljenek rokonaikkal, ismerőseikkel és figyelmeztessék őket, hogy senki ne váljon áldozattá.

- közölte a Police.

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a KiberPajzs oldalán találhatsz.