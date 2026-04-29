Fékhiba miatt hívnak vissza több tízezer autót - a tiéd is közte lehet

Fékhiba-rendszer miatt több elektromos SUV-ot is visszahív az Audi. A figyelmeztetés Németországból érkezett, és több tízezer járművet érint. A hiba miatt a teljes fékhatás is megszűnhet.

Fékhiba miatt hívott vissza autókat a németországi Audi - kockázatot jelenthet

Fékhiba miatt rendeltek vissza autókat

A visszahívási akció keretében közel 96 ezer elektromos SUV-ot hív vissza a német autómárka, ugyanis egyes modelleknél a fékpedál és a fékrásegítő között nem megfelelően rögzült a mechanikus kapcsolat. A meghibásodás akár a normál fékfunkció teljes elvesztéséhez is vezethet.

Az érintett járművek között az Audi e-tron és az Audi Q8 e-tron változatai szerepelnek, amelyeket 2018 és 2024 között gyártottak.

A német Focus közlése szerint a problémát egy hibásan meghúzott vagy nem megfelelően rögzített csavar a fékpedál rendszerében okozza, ami idővel meglazulhat, ezért megszakadhat a mechanikus kapcsolat a pedál és a fékrásegítő között.

Ingyenesen javítják a hibát

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fékpedál leválik a rendszert működtető mechanizmusról, emiatt a hagyományos fékek nem megfelelően fognak reagálni. A gyártó és a hatóságok szerint ilyen esetekben csak a vészfékrendszer lesz képes megállítani a járművet. Az Audi jelezte, hogy eddig nem történt baleset az általuk jelzett hibával kapcsolatban, és hogy minden autót, amely érintett, ingyen kijavítanak. A kritikus csavarkötést ellenőrzik a szervizek, s szükség esetén korrigálják vagy meghúzzák a csavarokat.

A visszahívás több országban is érvényben van, és már most a legnagyobb elektromos Audi-visszahívások köz tartozik. A hiba ugyan ritkán jelentkezhet, ennek ellenére súlyos kockázatot rejt: a fékrendszer meghibásodása az autósok egyik legnagyobb rémálma. - áll az Origo cikkében.