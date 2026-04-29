Dobó Kata még egy kívánsága teljesült: Cannes-ban mutatkozik be harmadik rendezése

Sorra teljesülnek a kívánságok Dobó Kata filmje, a Még egy kívánság háza táján. A Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért főszereplésével készült film májusban a világ legrangosabb filmszakmai eseményén, a Cannes-i Filmfesztivál szakmai vásárán mutatkozik be először nemzetközi közönség előtt.

A Még egy kívánság hazai premierje előtt még megjárja Cannes-t is (Fotó: Megafilm Service)

Még egy kívánság: Dobó Kata filmje lesz az év magyar vígjátéka

Dobó Kata rendező és Szilágyi Fanni társrendező az elmúlt évben keményen dolgoztak a Megafilm Service gondozásában készült Még egy kívánság című filmen. A film főszereplője Juli, akit Hermányi Mariann alakít. Juli a Banger Gyár nevű zenei menedzsmentcégnek dolgozik, de ahogy a munkájába, úgy az életébe is belekényelmesedett. Ráadásul főnöke, akit Szalay Bence játszik, megbízza egy elsőre lehetetlennek tűnő feladattal. Ha meg akarja tartani az állását, fel kell futtatnia a Dead Flamingos zenekart. A tagok, Karesz (Kádár L. Gellért), Bence (Wettstein Márk) és Fecó (Friedenthal Zoltán) azonban kicsit sem sztáralkatok, ellentétben Juli ősellenségével és a kiadó sztárjával, Milánnal, akit T. Danny alakít a filmben. Juli élete egy csapásra a feje tetejére áll, amikor talál egy mágikus kívánságfüzetet, aminek segítségével szinte bármire képes lehet. De ahogy a mondás is tartja, vigyázz mit kívánsz!

A forgatás az elmúlt év nyarán kezdődött és őszig tartott. Időközben a sebtében összeállt Dead Flamingos zenekar tagjai olyannyira összekovácsolódtak, hogy a forgatás és a premier után sem engedik el egymás kezét és folytatják zenekari pályafutásukat.

Kádár L. Gellért zenekara, a Dead Flamingos a forgatás után is együtt marad (Fotó: Szabolcs László / Bors)

Még egy kívánság: Dobó Kata filmje nemzetközi vizeken

Helmeczy Dorottya producer és a stáb tagjai most különösen büszkék lehetnek. A május 12 és 20 között megrendezésre kerülő cannes-i Marché du Film programjában a Még egy kívánság is bemutatkozhat a nemzetközi közönség előtt. A Marché du Film a Cannes-i Filmfesztivál keretében megvalósuló szakmai börze. Producerek, streaming-szolgáltatók, befektetők gyűlnek össze, hogy szemügyre vegyék az éves filmkínálatot. Forgalmazási jogokat adnak és vesznek, finanszírozásokat és partnerséget kötnek alkotókkal és produkciós vállalatokkal. Az idei program szerint 140 országból érkeznek a résztvevők és nagyjából 4000 film és projekt kerül bemutatásra a szakmai közönség előtt. A Még egy kívánság is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, ezt a film saját Facebook-oldalán tudatták az alkotók. A film januárban kapott hivatalos premierdátumot, 2026 november 26-tól a hazai közönség is láthatja Dobó Kata harmadik rendezését.