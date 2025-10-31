Az orvos figyelmeztet: Ez a demencia első jele - és nem a memóriavesztés

Sokak fejében a demencia egyet jelent a memória elvesztésével. Pedig a betegség alattomosabb, mint gondolnánk: vannak korai tünetei, amelyeknek semmi közük a feledékenységhez – és ha időben észrevesszük őket, az életet menthet.
A Mirror cikke szerint több mint 982 ezer brit él jelenleg demenciával, és ez a szám 2040-re várhatóan 1,4 millióra nő. A WHO ennél is súlyosabb képet fest: világszinten háromszoros növekedést jósol 2050-re.
Az NHS adatai szerint a kockázat a 65 éves kor után ötévente megduplázódik, de egyre több olyan embernél is jelentkezik, aki még a középkort sem hagyta maga mögött. Az érintettek mellett Angliában több mint félmillió családtag és gondozó küzd nap mint nap a betegség árnyékában.
A szakértők szerint az egyik legfontosabb, ám gyakran félreértett forma az úgynevezett frontotemporális demencia (FTD) – ez a betegség a viselkedést, a személyiséget és a nyelvi képességeket befolyásolja. Stewart McGinn, a Baycroft Care Homes igazgatója figyelmeztetett:
„Az FTD-t gyakran tévesen skizofréniának vagy Alzheimer-kórnak diagnosztizálják. Lassan, fokozatosan romlik, és sokszor a 40-es évek közepén jelenik meg először.”
Ha valaki folyamatosan elhagyja vagy furcsa helyre teszi a személyes tárgyait – például a tévé távirányító a hűtőben landol, vagy az étel a tisztítószerek közé kerül, az nem puszta figyelmetlenség lehet. A szakértők szerint ez korai idegrendszeri zavar jele is lehet.
A tervezés, a rendszerezés, sőt, a mindennapi figyelem fenntartása is egyre nehezebb lehet a betegség kezdeti szakaszában.
„Ha valaki egyre gyakrabban keresi a szavakat, nem találja a megfelelő kifejezéseket, vagy helyettesíti őket értelmetlen szavakkal, az szintén árulkodó lehet”
– mondta McGinn.
A hirtelen indokolatlan dühkitörések, vagy a visszahúzódás és szorongás is gyakran a demencia korai fázisában jelennek meg, még mielőtt a memóriazavarok feltűnnének.
A betegek olykor elveszítik a tájékozódóképességüket, eltévednek ismerős utcákon, vagy összekeverik a múltat a jelennel – például nem ismerik fel saját gyermekeiket, de szüleikről beszélnek, mintha még élnének.
A szakértők szerint, ha ilyen tüneteket tapasztalunk magunkon vagy hozzátartozónkon, azonnal háziorvost kell felkeresni. A demencia nem gyógyítható, de korai felismeréssel és kezeléssel a folyamat lassítható, így az érintettek hosszabb ideig élhetnek önálló, méltó életet.
