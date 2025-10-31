Az orvos figyelmeztet: Ez a demencia első jele - és nem a memóriavesztés

Sokak fejében a demencia egyet jelent a memória elvesztésével. Pedig a betegség alattomosabb, mint gondolnánk: vannak korai tünetei, amelyeknek semmi közük a feledékenységhez – és ha időben észrevesszük őket, az életet menthet.

Korántsem az a demencia első jele, mint amit a legtöbben gondolnánk.

A demencia legkorábbi jelei, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni

A Mirror cikke szerint több mint 982 ezer brit él jelenleg demenciával, és ez a szám 2040-re várhatóan 1,4 millióra nő. A WHO ennél is súlyosabb képet fest: világszinten háromszoros növekedést jósol 2050-re.

Az NHS adatai szerint a kockázat a 65 éves kor után ötévente megduplázódik, de egyre több olyan embernél is jelentkezik, aki még a középkort sem hagyta maga mögött. Az érintettek mellett Angliában több mint félmillió családtag és gondozó küzd nap mint nap a betegség árnyékában.

A szakértők szerint az egyik legfontosabb, ám gyakran félreértett forma az úgynevezett frontotemporális demencia (FTD) – ez a betegség a viselkedést, a személyiséget és a nyelvi képességeket befolyásolja. Stewart McGinn, a Baycroft Care Homes igazgatója figyelmeztetett:

„Az FTD-t gyakran tévesen skizofréniának vagy Alzheimer-kórnak diagnosztizálják. Lassan, fokozatosan romlik, és sokszor a 40-es évek közepén jelenik meg először.”

1. Tárgyak furcsa helyeken

Ha valaki folyamatosan elhagyja vagy furcsa helyre teszi a személyes tárgyait – például a tévé távirányító a hűtőben landol, vagy az étel a tisztítószerek közé kerül, az nem puszta figyelmetlenség lehet. A szakértők szerint ez korai idegrendszeri zavar jele is lehet.

2. Szervezetlenség és nehéz koncentráció

A tervezés, a rendszerezés, sőt, a mindennapi figyelem fenntartása is egyre nehezebb lehet a betegség kezdeti szakaszában.

3. Nyelvi nehézségek

„Ha valaki egyre gyakrabban keresi a szavakat, nem találja a megfelelő kifejezéseket, vagy helyettesíti őket értelmetlen szavakkal, az szintén árulkodó lehet”

– mondta McGinn.

4. Hangulatingadozás

A hirtelen indokolatlan dühkitörések, vagy a visszahúzódás és szorongás is gyakran a demencia korai fázisában jelennek meg, még mielőtt a memóriazavarok feltűnnének.