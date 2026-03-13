Alvás Világnapja: ilyen súlyos betegségeket okoz a tartós alváshiány

Az Alvás Világnapja jó alkalom arra, hogy komolyabban vegyük a pihenést.

Az alváshiány összefüggésbe hozható számos betegséggel.

A kevés alvás a koncentrációt, a memóriát, az immunrendszert és a hormonális egyensúlyt is kedvezőtlenül érintheti.

Az évtizedek óta zajló kutatások ellenére még mindig nem tudjuk biztosan, miért van szüksége a testünknek alvásra. Az viszont biztos, hogy az alváshiány súlyos hatással van az egészségünkre, és alapvetően befolyásolja a testi és lelki folyamatokat.

A tartós alváshiány a közérzetünkre és az egészségünkre is hatással lehet

Fotó: Olga Yastremska, Africa Images / 123RF

Az alváshiány hatása a szervezetünkre

Idén március 13-án tartják az Alvás Világnapját, amely arra emlékeztet, hogy a kevés pihenés és az alváshiány hosszabb távon nyomot hagyhat a szervezetünkben, és több betegség kockázatát is növelheti. Az alvászavar ma már az egyik leggyakoribb civilizációs probléma. A fejlett országokban a lakosság jelentős részét érinti, és a hazai adatok szerint Magyarországon a helyzet még kedvezőtlenebb lehet. Az is jól látszik, hogy a nők körében jóval gyakoribb ez a gond, nagyjából kétszer annyian küzdenek vele, mint a férfiak. Az Alvás Világnapja alkalmából nézzük át a tartós alváshiány legfontosabb következményeit.

1. Magas vérnyomás, szív- és érrendszeri gondok

A kevés alvás egyik legismertebb következménye, hogy kedvezőtlenül hathat a vérnyomásra. Alvás közben a pulzus és a vérnyomás természetes módon alacsonyabb lesz, ez tehermentesíti a szívet és az ereket. Ha ez a pihenőidő rendszeresen elmarad, a keringési rendszer nagyobb terhelés alatt maradhat. Ez hosszabb távon hozzájárul a magas vérnyomás kialakulásához, és emelheti a szívbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Különösen akkor lehet ez gond, ha a kevés alvás mellé stressz, mozgáshiány vagy túlsúly is társul.

2. Elhízás és 2-es típusú cukorbetegség

A kialvatlanság az étvágyat és az anyagcserét is könnyen kibillentheti. Ilyenkor sokan jobban kívánják a cukros, szénhidrátban gazdag ételeket, közben pedig kevesebb energia marad a mozgásra. Ez a kettő együtt már önmagában is kedvez a súlygyarapodásnak. Emellett a kevés alvás megzavarhatja a glükóz feldolgozását és az inzulinnal kapcsolatos folyamatokat is, ezért a 2-es típusú cukorbetegség kockázatával is összefüggésbe hozzák. A tartósan rövid alvás tehát része lehet annak a folyamatnak, amely végül anyagcsereproblémákhoz vezet.