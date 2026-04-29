Sztáranyukák és híres lányaik: Anyák napja Hollywood módra

Az alma nem esett messze a fájától, hisz jó néhány sztárcsemete követte édesanyját a hírnév felé vezető úton. Anyák napja alkalmából a hot! magazin egy csokorba gyűjtötte a legnépszerűbb sztáranyukák és sikeres lányaik történetét.
Meryl Streep lánya nem ijed meg édesanyjától.
Mamie Gummer baristát játszott Az ördög Pradát visel című filmben, de nem az volt az első alkalom, hogy együtt szerepelt az édesanyjával. 20 hónaposan bukkant fel a Gyomorégés című moziban, amelyben Annie-t alakította; Natalie Stern néven tüntették fel, hogy titokban tartsák a kilétét, mivel még kisgyerek volt. Gummer később ismét Streep lányát alakította, akkor a Dübörög a szív című filmben.
„Számomra nem ijesztő anyuval dolgozni” – mesélt Gummer a Variety magazinnak arról, hogyan játszott energikus anyja mellett. „Talán öten vagyunk (a szűkebb család), akit anyu nem félemlít meg, mindenki más tart tőle!”
Goldie Hawn lányával különleges kapcsolatot ápolnak.
Kate-et 21 évesen Oscarra jelölték a Majdnem híres című filmben nyújtott alakításáért. Ő és Goldie egyformán híresek, és különleges a kapcsolatuk.
„Ahogy együtt öregszünk, nem tudom szavakba önteni azt a sok szeretetet, örömöt, bánatot és nevetést, amit megosztunk!” – mondta Goldie a People Magazinnak. „Ő megért engem, én megértem őt.”
Reese Witherspoon lányával ikreknek néznek ki.
Gyakran posztolnak magukról olyan fotókat, amelyeken szinte nem is látszik a köztük lévő 24 év korkülönbség.
Imádom, ha összetévesztenek vele, mert ettől olyan fiatalnak érzem magam! Annyira büszke vagyok rá! Biztosan nem könnyű pont úgy kinézni, mint az édesanyád.
– nyilatkozta Reese korábban az InStyle magazinnak.
Cindy Crawford lányával olyanok mintha testvérek lennének.
A ‘80-as évek óta aktív szupermodell mama útját követi a lánya. Kaia Gerber 2017-ben lépett először kifutóra, bizonyítva, hogy náluk működnek a családi gének.
„Kaia nagyon hasonlít a gyönyörű édesanyjára, és napjaink egyik legkeresettebb modelljévé vált. Gyakran fotózkodnak együtt, és olyanok, mintha testvérek lennének, nem anya-lánya páros” – árulta el egy családtagjuk a TMZ-nek.
