Sztáranyukák és híres lányaik: Anyák napja Hollywood módra

Az alma nem esett messze a fájától, hisz jó néhány sztárcsemete követte édesanyját a hírnév felé vezető úton. Anyák napja alkalmából a hot! magazin egy csokorba gyűjtötte a legnépszerűbb sztáranyukák és sikeres lányaik történetét.

A sztáranyukák egyike: Meryl Streep és lánya, Mamie Gummer (Fotó: Brent N. Clarke / Getty Images)

Sztáranyukák és lányaik: Hollywood legszebb anya-lánya kapcsolatai

Meryl Streep és Mamie Gummer

Mamie Gummer baristát játszott Az ördög Pradát visel című filmben, de nem az volt az első alkalom, hogy együtt szerepelt az édesanyjával. 20 hónaposan bukkant fel a Gyomorégés című moziban, amelyben Annie-t alakította; Natalie Stern néven tüntették fel, hogy titokban tartsák a kilétét, mivel még kisgyerek volt. Gummer később ismét Streep lányát alakította, akkor a Dübörög a szív című filmben.

„Számomra nem ijesztő anyuval dolgozni” – mesélt Gummer a Variety magazinnak arról, hogyan játszott energikus anyja mellett. „Talán öten vagyunk (a szűkebb család), akit anyu nem félemlít meg, mindenki más tart tőle!”

Goldie és Kate nemcsak anya és lánya, hanem a legjobb barátnők is (Fotó: John Shearer / Getty Images)

Goldie Hawn és Kate Hudson

Kate-et 21 évesen Oscarra jelölték a Majdnem híres című filmben nyújtott alakításáért. Ő és Goldie egyformán híresek, és különleges a kapcsolatuk.

„Ahogy együtt öregszünk, nem tudom szavakba önteni azt a sok szeretetet, örömöt, bánatot és nevetést, amit megosztunk!” – mondta Goldie a People Magazinnak. „Ő megért engem, én megértem őt.”

Reese Witherspoon és lánya, Ava kísértetiesen hasonlítanak (Fotó: Stefanie Keenan / Getty Images)

Reese Witherspoon és Ava Phillippe

Gyakran posztolnak magukról olyan fotókat, amelyeken szinte nem is látszik a köztük lévő 24 év korkülönbség.

Imádom, ha összetévesztenek vele, mert ettől olyan fiatalnak érzem magam! Annyira büszke vagyok rá! Biztosan nem könnyű pont úgy kinézni, mint az édesanyád.

– nyilatkozta Reese korábban az InStyle magazinnak.

Cindy Crawford és Kaia Gerber a szépség megtestesítői (Fotó: Taylor Hill / Getty Images)

Cindy Crawford és Kaia Gerber

A ‘80-as évek óta aktív szupermodell mama útját követi a lánya. Kaia Gerber 2017-ben lépett először kifutóra, bizonyítva, hogy náluk működnek a családi gének.