Kihagy az agyad? Ezzel a módszerrel éveket fiatalíthatsz a memóriádon

Súlyosan hathat az emberi elme működésére a stressz, a sok munka, valamint a mindennapi kihívások, amelyek egy kutatás szerint szélsebesen öregíthetik az agyunkat. Ennek következtében az emlékezetünk is romolhat és idő előtt jelentkezhetnek a demencia tünetei. A tudósok vészriadót fújtak és felhívták az emberek figyelmét egy memóriajavító módszerre, amellyel akár 3 évet is fiatalíthatunk az emlékezőképességünkön. Érdemes továbbolvasni, ugyanis ez a memóriajavító időseknek és fiataloknak egyaránt hasznos!
Sokan kerülhettünk már olyan helyzetbe, hogy beszélni kezdtünk a főnökünkhöz, túl gyorsan akartunk mondani valamit, aztán hirtelen elfelejtettünk mindent. Olykor egy számsor, sőt néhány utcanév is kieshet, ha gyorsan akarunk reagálni valamire. Minél többször előfordul azonban hasonló eset, az gyanakvást adhat arra, hogy a memóriazavart az agyunk korai öregedése okozza. Brit kutatók egy felmérés keretében rájöttek: a modern életvitel, a stressz, a feldolgozott élelmiszerek túlfogyasztása, valamint a mozgáshiány az oka annak, hogy folyamatosan nő azok száma, akiknek az elméje fiatalon hanyatlani kezd. Esetükben az agyuk mérhetően 5-10 évvel öregebb a valós életkorukhoz képest.
A szakértők rámutattak, hogy hiába kapkodjuk be marékszámra a különféle agyserkentő pirulákat, isszuk a biztosnak gondolt vitaminbomba-koktélokat, ha azok valójában nem hatnak a memóriazavar ellen. Ahhoz, hogy az agy öregedése megállítható legyen, a kutatók előrukkoltak egy forradalmi módszerrel. Ennek alapja egy úgynevezett agyi kalkulátor, amellyel bárki ellenőrizheti az elméje egészségi állapotát.
A kutatásban részt vevőknek egy úgynevezett „agyi egészségügyi protokollt” kellett követniük, amellyel megfékezhették az elme romlását. A protokoll egy hárompilléres életmódváltásból állt. A három pillér egy agyserkentő diéta, napi 20 perc mozgás, valamint a minőségi alvás.
A brit kutatók szerint ha 12 héten át alkalmazod a protokollt, az agysejtjeid közötti kapcsolatok megerősödnek, és akár 3 évvel fiatalabbá varázsolhatod az elméd. Mire vársz? Vágj bele!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
