"Le sem esett, hogy szülinapom van" – Bárdosi Sándor így töltötte be a 49-et

Bárdosi Sándor neve hallatán mindenkinek egy igazi, kőkemény küzdősportoló ugrik be, aki nemcsak a birkózószőnyegen, hanem az életben is megállja a helyét. Az olimpiai ezüstérmes klasszis ma ünnepli negyvenkilencedik születésnapját, ám ez nem jelenti azt, hogy lassítana, sőt, ugyanolyan lendülettel veti bele magát a mindennapi teendőkbe, mint pályafutása csúcsán. Az egykori élsportoló őszintén vallott arról, hogyan éli meg az idő múlását, miért nem kerít nagy feneket a saját köszöntésének, és mi az az új szenvedély, ami miatt hamarosan terepjáróba pattanva veszi be az erdőket.

Bárdosi Sándor kora ellenére remek formában érzi magát

Bár a tükör néha mást mutat a hajnali órákban, Bárdosi Sándor alapvetően remek formában érzi magát, és a humorát sem veszítette el az évek alatt: „Korán reggel negyvenkilencnek érzem magam, de egyébként nem, szerintem teljesen jó karban vagyok. Úgy érzem, letagadhatok pár évet, és ahogy a kéményseprő mondja: a koromhoz képest jól nézek ki” – mesélte nevetve az ünnepelt, aki azt is bevallotta, hogy a nagy rohanásban majdnem meg is feledkezett a jeles napról.

Kis túlzással le sem esett, hogy szülinapom van, ha nem hívsz, mivel benne vagyok a napi forgatagban. Nem várok semmit senkitől, de ha megveregetik a vállam, és azt mondják: boldog születésnapot, tökös, annak örülni fogok

– vallotta be.

Szuperképessége: Ital nélkül is felszabadult és oldott

Az egykori birkózó nem az a típus, aki szereti, ha körülötte forog a világ, és a saját kultuszát sem építgeti. Számára a mérföldkövek közül a kilenc évvel ezelőtti ünneplés maradt meg a leginkább.

A negyvenedik születésnapom nagyon emlékezetes volt, étteremben voltunk a barátokkal. Kaptam egy különleges órát, ami a mai napig megvan. Őszintén szólva nem erőltetem az ünneplést, nem vagyok az a saját magát ünnepeltető típus. Persze a szomszédok biztos átjönnek, és koccintunk, de csak szolidan, hiszen pia nélkül is elég gátlástalan vagyok

– tette hozzá a rá jellemző őszinteséggel.

Bárdosi Sándor vadász lesz

Bárdosi életéből eddig kimaradt a vadászat, de úgy tűnik, most jött el az ideje annak, hogy kipróbálja magát ezen a területen is. Míg a horgászat nem hozta lázba, a természet közelsége és az erdőjárás egyre inkább vonzza. „Szívesen vadásznék. Van egy-két haverom, akik eljárnak, és annyira jól hangzik, ahogy járják az erdőt, lesik a vadat. Nem kell feltétlenül lövöldözni ahhoz, hogy élvezd, önmagában is jó közösségi élmény tud lenni. Ehhez is meg kell érni, most jött meg a késztetés. A terepjárókat is szeretem, legalább lesz egy plusz indokom, hogy használjam őket” – magyarázta lelkesen.