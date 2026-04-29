"Le sem esett, hogy szülinapom van" – Bárdosi Sándor így töltötte be a 49-et

születésnap
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 13:00
vadászatBárdosi Sándorcsalád
Nem vágyik hatalmas felhajtásra vagy méregdrága ajándékokra, neki bőven elég egy férfias vállveregetés és egy őszinte gratuláció. A 49 éves Bárdosi Sándor elárulta, miért nem a saját születésnapja a legfontosabb esemény a naptárában, és mi az az új hobbi, ami lázban tartja.
Bárdosi Sándor neve hallatán mindenkinek egy igazi, kőkemény küzdősportoló ugrik be, aki nemcsak a birkózószőnyegen, hanem az életben is megállja a helyét. Az olimpiai ezüstérmes klasszis ma ünnepli negyvenkilencedik születésnapját, ám ez nem jelenti azt, hogy lassítana, sőt, ugyanolyan lendülettel veti bele magát a mindennapi teendőkbe, mint pályafutása csúcsán. Az egykori élsportoló őszintén vallott arról, hogyan éli meg az idő múlását, miért nem kerít nagy feneket a saját köszöntésének, és mi az az új szenvedély, ami miatt hamarosan terepjáróba pattanva veszi be az erdőket.

Bárdosi Sándor nem foglalkozik az idő múlásával.
Bárdosi Sándor születésnapja alkalmából beszélt az új hobbijáról (Fotó: Gabor Zoltan)

Bárdosi Sándor kora ellenére remek formában érzi magát

Bár a tükör néha mást mutat a hajnali órákban, Bárdosi Sándor alapvetően remek formában érzi magát, és a humorát sem veszítette el az évek alatt: „Korán reggel negyvenkilencnek érzem magam, de egyébként nem, szerintem teljesen jó karban vagyok. Úgy érzem, letagadhatok pár évet, és ahogy a kéményseprő mondja: a koromhoz képest jól nézek ki” – mesélte nevetve az ünnepelt, aki azt is bevallotta, hogy a nagy rohanásban majdnem meg is feledkezett a jeles napról.

Kis túlzással le sem esett, hogy szülinapom van, ha nem hívsz, mivel benne vagyok a napi forgatagban. Nem várok semmit senkitől, de ha megveregetik a vállam, és azt mondják: boldog születésnapot, tökös, annak örülni fogok

– vallotta be.

Szuperképessége: Ital nélkül is felszabadult és oldott

Az egykori birkózó nem az a típus, aki szereti, ha körülötte forog a világ, és a saját kultuszát sem építgeti. Számára a mérföldkövek közül a kilenc évvel ezelőtti ünneplés maradt meg a leginkább.

A negyvenedik születésnapom nagyon emlékezetes volt, étteremben voltunk a barátokkal. Kaptam egy különleges órát, ami a mai napig megvan. Őszintén szólva nem erőltetem az ünneplést, nem vagyok az a saját magát ünnepeltető típus. Persze a szomszédok biztos átjönnek, és koccintunk, de csak szolidan, hiszen pia nélkül is elég gátlástalan vagyok

 – tette hozzá a rá jellemző őszinteséggel.

Bárdosi Ildi több alkalommal is meglepte már a férjét a születésnapja kapcsán.
Bárdosi Sándor felesége, Bárdosi Ildikó biztosan gondoskodik meglepetésről idén is, amiről még nem tud az olimpikon (Fotó: Bors)

Bárdosi Sándor vadász lesz

Bárdosi életéből eddig kimaradt a vadászat, de úgy tűnik, most jött el az ideje annak, hogy kipróbálja magát ezen a területen is. Míg a horgászat nem hozta lázba, a természet közelsége és az erdőjárás egyre inkább vonzza. „Szívesen vadásznék. Van egy-két haverom, akik eljárnak, és annyira jól hangzik, ahogy járják az erdőt, lesik a vadat. Nem kell feltétlenül lövöldözni ahhoz, hogy élvezd, önmagában is jó közösségi élmény tud lenni. Ehhez is meg kell érni, most jött meg a késztetés. A terepjárókat is szeretem, legalább lesz egy plusz indokom, hogy használjam őket” – magyarázta lelkesen.

A kemény külső mögött azonban egy érzelmes családapa rejlik, aki számára a legfontosabbak a gyermekei. Bár a saját kora már nem foglalkoztatja különösebben, a családja körében töltött idő minden pénzt megér neki: „A családommal továbbra is rengeteg időt töltök. Csupán a gyerekek és a feleségem születésnapjai fontosak, a sajátom már nem prioritás” – zárta a beszélgetést az ünnepelt, aki 49 évesen is bizonyítja: a kor csak egy szám, a „tökösség” pedig örök.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu