Ez az apró délutáni szokás képes akár 6,5 évvel lelassítani az agy öregedését

Előfordult már veled valaha, hogy bűntudatod támadt egy kis ebéd utáni sziesztázás miatt? Többé ne ostorozd magad! Agykutatók végeztek vizsgálatokat, amik meghökkentő eredményeket hoztak arról, milyen hatással van a délutáni alvás az agyunkra. Mutatjuk, mit tudtak meg az agy öregedése és a szundik kapcsolatáról.
A Londoni Egyetem és uruguayi Republikánus Egyetem agykutatói egy több mint 35 000 embert vizsgáló kutatásuknak köszönhetően, rámutattak a délutáni alvás egy rendkívül jótékony hatására. Eszerint a rövid szundik nemcsak a kajakómát és az alváshiányos napokat mentik meg, de hosszú távon hozzájárulnak agyunk frissen tartásához.
A résztvevőkön genetikai vizsgálatokat hajtottak végre, amikből kiderült, hogy vannak olyan genetikus mintázatok, amelyek néhány embert hajlamosabbá tesznek a délutáni alvásra. Ezt a mintázatot összehasonlították MRI-felvételekkel, és ok-okozati összefüggéseket kerestek.
Kiderült, hogy a délutáni pihenőket rendszeresen bevető résztvevők agya nagyobb térfogatot őrzött meg, míg a szundikat hanyagoló embereké, az életkorhoz vártan, természetes ütemben csökkent. Ami azért fontos, mert tulajdonképpen az agytérfogat csökkenése vezet az szellemi öregedéshez:
Az agytérfogat életkorral járó, természetes csökkenése a gondolkodás lassulásához és más kognitív funkciók gyengüléséhez, illetve a memóriaképességek gyengüléséhez vezet.
Ezért is bír rendkívüli jelentőséggel az eredmény, miszerint a délutáni szundikat alkalmazók agya, 2,6–6,5 évvel fiatalabbnak bizonyult.
Bár a tanulmány során nem vizsgálták meg, milyen is a tökéletes agykarbantartó alvás, de szakértők szerint fontos néhány szabályt betartani. Nem kell, sőt nem ajánlott az egész délutánt átaludni. A délutáni szundi akkor ideális, ha:
Tehát, ha így csinálod, a délutáni szundi komoly mentális védőpajzs lehet az agy öregedése ellen: segíthet fenntartani a kognitív funkcióidat és a memóriádat, növelheti az koncentrációdat, de még a hangulatodra is pozitívan hat.
