Ez az apró délutáni szokás képes akár 6,5 évvel lelassítani az agy öregedését

Előfordult már veled valaha, hogy bűntudatod támadt egy kis ebéd utáni sziesztázás miatt? Többé ne ostorozd magad! Agykutatók végeztek vizsgálatokat, amik meghökkentő eredményeket hoztak arról, milyen hatással van a délutáni alvás az agyunkra. Mutatjuk, mit tudtak meg az agy öregedése és a szundik kapcsolatáról.

Az agy öregedése évekkel lelassulhat, ha rendszeresen pihensz délutánonként.

Fotó: 123RF

Az agykutatás a délutáni alvás kognitív funkciókra gyakorolt hatásait vizsgálta.

A vizsgálat módszerei és eredménye.

Az egészséges szundi feltételei.

A délutáni alvás mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásai.

A délutáni alvás lehet a szellemi frissesség kulcsa?

A Londoni Egyetem és uruguayi Republikánus Egyetem agykutatói egy több mint 35 000 embert vizsgáló kutatásuknak köszönhetően, rámutattak a délutáni alvás egy rendkívül jótékony hatására. Eszerint a rövid szundik nemcsak a kajakómát és az alváshiányos napokat mentik meg, de hosszú távon hozzájárulnak agyunk frissen tartásához.

Hogyan vizsgálták a délutáni alvás és az agy öregedésének összefüggéseit?

A résztvevőkön genetikai vizsgálatokat hajtottak végre, amikből kiderült, hogy vannak olyan genetikus mintázatok, amelyek néhány embert hajlamosabbá tesznek a délutáni alvásra. Ezt a mintázatot összehasonlították MRI-felvételekkel, és ok-okozati összefüggéseket kerestek.

Kiderült, hogy a délutáni pihenőket rendszeresen bevető résztvevők agya nagyobb térfogatot őrzött meg, míg a szundikat hanyagoló embereké, az életkorhoz vártan, természetes ütemben csökkent. Ami azért fontos, mert tulajdonképpen az agytérfogat csökkenése vezet az szellemi öregedéshez:

Az agytérfogat életkorral járó, természetes csökkenése a gondolkodás lassulásához és más kognitív funkciók gyengüléséhez, illetve a memóriaképességek gyengüléséhez vezet.

Ezért is bír rendkívüli jelentőséggel az eredmény, miszerint a délutáni szundikat alkalmazók agya, 2,6–6,5 évvel fiatalabbnak bizonyult.

Mennyit kell aludni a hosszan tartó szellemi frissességhez?

A rövid délutáni alvás tehet a legtöbbet az agy egészségéért.

Fotó: 123RF

Bár a tanulmány során nem vizsgálták meg, milyen is a tökéletes agykarbantartó alvás, de szakértők szerint fontos néhány szabályt betartani. Nem kell, sőt nem ajánlott az egész délutánt átaludni. A délutáni szundi akkor ideális, ha:

az alvás 10–30 perces

délután 1 és 3 óra között történik

nincs negatív hatással az éjszakai alvásritmusra

A délutáni alvás pozitív hatásai

Tehát, ha így csinálod, a délutáni szundi komoly mentális védőpajzs lehet az agy öregedése ellen: segíthet fenntartani a kognitív funkcióidat és a memóriádat, növelheti az koncentrációdat, de még a hangulatodra is pozitívan hat.