Rá sem lehet ismerni a Dancing with the Stars táncosára - Fotó

Mint arról korábban a Bors beszámolt, rengeteg embert, sőt az egész Dancing with the Stars csapatot cserben hagyta a román származású profi táncos, miután csúnya botrányba keveredett. Andrei Mangra rendőrségi ügye után nem folytathatta a versenyzést Szabó Zsófival, elmenekült Magyarországról.
Andrei Mangra botránya után nem lett vége karrierjének. Sőt nemrég visszatért a közösségi oldalára! Andrei Mangra rövid hajjal, kigyúrt testtel nagyon nem úgy néz ki, mint a Dancing with the Starsban. Sőt bejegyzéséből az derült ki, hogy nemcsak a közösségi médiába tervezz visszatérni, hanem a táncoláshoz is.
Készen állok a teljes táncos nyári szerződésekre !
- írta a teljesen átalakult Andrei Mangra.
