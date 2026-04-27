Szörnyű légi katasztrófa történt: lezuhant egy repülő, mindenki meghalt

repülő
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 20:22
A tragédia rossz időjárási körülmények következménye lehet. A repülőbaleset helyszínét lángok uralták.
14 halottja van a szudáni repülőbalesetnek, amely rossz időjárás miatt következhetett be. Egy pilóta és 13 utas halálát erősítették meg, miután a légijármű a földbe csapódott, majd lángra kapott hétfőn.

Halálos repülőbaleset történt Szudánban
Halálos repülőbaleset történt Szudánban
Fotó: Andres FL / shutterstock

Mi vezetett a repülőbalesethez?

Úgy tudni, hogy a katasztrófa helyszíne Dél-Szudán fővárosától, Jubától mintegy 19 kilométerre délnyugatra található. A CityLink Aviation Ltd. által üzemeltetett Cessna 208 Caravan helyi idő szerint 9:15-kor szállt fel a yei repülőtérről.

A légiforgalmi irányítás a jelentések szerint a géppel a fővárosba tartó út megkezdése után körülbelül 30 perccel elvesztette a kapcsolatot. A repülési távolság körülbelül 128 kilométer lett volna. A 14 halott közül úgy tudni, hogy 12 dél-szudáni és két kenyai volt.

Az ország polgári légiközlekedési hatósága (SSCAA) közölte, hogy egy szakértői csoportot küldtek a katasztrófa helyszínére a baleset okának kivizsgálására. A korai jelentések azonban arra utalnak, hogy a repülőgép kedvezőtlen időjárási körülmények, különösen a rossz látási viszonyok miatt zuhanhatott le - írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu