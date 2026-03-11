Nem véletlenül küldi az univerzum ezeket a jeleket – Most kiderül, rád melyik őrzőszellem vigyáz

Ha erős intuitív képességek birtokában vagy, az azt jelentheti, hogy érzékeled az őrzőszellemed jelenlétét. Feladata, hogy védjen, támogasson és terelgessen téged a helyes irányba. Ha kíváncsi vagy, téged melyik őrző kísér utadon, válaszolj a személyiségteszt kérdéseire!

Személyiségteszt: ki a te őrzőszellemed?

Mindenkire vigyáz egy őrzőszellem.

Különböző jeleket adva léphet kapcsolatba veled.

A személyiségtesztből kiderül, melyikük áll melletted.

Személyiségteszt: melyik őrzőszellem vigyáz rád?

A személyiségteszt segítségével kiderítheted, ki kísér téged a mindennapjaidban. Fontos, hogy a kérdéseket jelenlegi élethelyzetedre és benyomásaidra vonatkoztatva válaszold meg, hogy pontosan kirajzolódhasson, melyik őrzőszellem energiái támogatnak téged.

Válaszolj, és jegyezd fel, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet!

Melyik jelenséget tapasztalod gyakrabban?

A) Élénk, valósághű és üzenetszerű álmokat.

B) Látszólag megmagyarázhatatlannak tűnő, de pontos megérzéseket.

C) Véletlennek tűnő, mégis jelentőségteljes egybeeséseket. Amikor egy összetett helyzetben találod magad és gyorsan kell döntened, mi zajlik benned?

A) Feszült vagyok, de általában megnyugszom, és képes vagyok tisztán gondolkodni.

B) Megérzéseimre hallgatva indulok el abba az irányba, amit helyesnek találok.

C) Átgondolok mindent, amit tapasztaltam a helyzettel kapcsolatban, ezután hozok csak döntést. Melyik állítással tudsz a leginkább azonosulni?

A) Szeretnék fejlődni, változtatni, de bizonytalan vagyok.

B) Érzelmileg nagyon intenzív időszakon megyek keresztül.

C) Úgy érzem, változás közeleg. Mi segít igazán, ha gondban vagy?

A) A belső hangom nyugtat meg.

B) Felismerések, megvilágosodások, amik rámutatnak arra, mi a helyes.

C) Általában egy külső jel, élmény billent el valamerre. Gyerekkorodban jellemző volt rád, hogy…

A) Elmélyülten fantáziáltál vagy álmodoztál.

B) Nagyon érzékeny voltál mások hangulatára.

C) Szerencsés voltál. Mi nyugtat meg a leginkább?

A) A csend és egy kis magányban töltött idő.

B) Egy őszinte beszélgetés valakivel, akiben megbízom.

C) Ha látom, hogy minden a helyén van és működik. Végül válaszd ki, megérzéseid szerint, milyen aura vesz körbe?

A) Fehér

B) Lila

C) Kék

Értékelés: