Női árny a felhők mögött a személyiségtesztben.

Nem véletlenül küldi az univerzum ezeket a jeleket – Most kiderül, rád melyik őrzőszellem vigyáz

megérzés
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 18:15
intuíciószemélyiségtesztteszt
Tapasztaltad már, hogy egy nehéz pillanatban hirtelen megmagyarázhatatlan nyugalom tölti el a testedet? Úgy érzed, különösen erősek a megérzéseid? Mindez nem a véletlen műve. Lehet, hogy valójában egy őrzőszellem vigyáz a lelkedre. Személyiségtesztünk segítségével most azt is kiderítheted, melyik!
Boncza Léda
A szerző cikkei

Ha erős intuitív képességek birtokában vagy, az azt jelentheti, hogy érzékeled az őrzőszellemed jelenlétét. Feladata, hogy védjen, támogasson és terelgessen téged a helyes irányba. Ha kíváncsi vagy, téged melyik őrző kísér utadon, válaszolj a személyiségteszt kérdéseire!

Meditáló nő a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: ki a te őrzőszellemed?
Fotó: Rido /   shutterstock
  • Mindenkire vigyáz egy őrzőszellem.
  • Különböző jeleket adva léphet kapcsolatba veled.
  • A személyiségtesztből kiderül, melyikük áll melletted.

Személyiségteszt: melyik őrzőszellem vigyáz rád?

A személyiségteszt segítségével kiderítheted, ki kísér téged a mindennapjaidban. Fontos, hogy a kérdéseket jelenlegi élethelyzetedre és benyomásaidra vonatkoztatva válaszold meg, hogy pontosan kirajzolódhasson, melyik őrzőszellem energiái támogatnak téged.

Válaszolj, és jegyezd fel, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet!

  1. Melyik jelenséget tapasztalod gyakrabban?
    A) Élénk, valósághű és üzenetszerű álmokat.
    B) Látszólag megmagyarázhatatlannak tűnő, de pontos megérzéseket.
    C) Véletlennek tűnő, mégis jelentőségteljes egybeeséseket.
  2. Amikor egy összetett helyzetben találod magad és gyorsan kell döntened, mi zajlik benned?
    A) Feszült vagyok, de általában megnyugszom, és képes vagyok tisztán gondolkodni.
    B) Megérzéseimre hallgatva indulok el abba az irányba, amit helyesnek találok.
    C) Átgondolok mindent, amit tapasztaltam a helyzettel kapcsolatban, ezután hozok csak döntést.
  3. Melyik állítással tudsz a leginkább azonosulni?
    A) Szeretnék fejlődni, változtatni, de bizonytalan vagyok.
    B) Érzelmileg nagyon intenzív időszakon megyek keresztül.
    C) Úgy érzem, változás közeleg.
  4. Mi segít igazán, ha gondban vagy?
    A) A belső hangom nyugtat meg.
    B) Felismerések, megvilágosodások, amik rámutatnak arra, mi a helyes.
    C) Általában egy külső jel, élmény billent el valamerre.
  5. Gyerekkorodban jellemző volt rád, hogy…
    A) Elmélyülten fantáziáltál vagy álmodoztál.
    B) Nagyon érzékeny voltál mások hangulatára.
    C) Szerencsés voltál.
  6. Mi nyugtat meg a leginkább?
    A) A csend és egy kis magányban töltött idő.
    B) Egy őszinte beszélgetés valakivel, akiben megbízom.
    C) Ha látom, hogy minden a helyén van és működik.
  7. Végül válaszd ki, megérzéseid szerint, milyen aura vesz körbe?
    A) Fehér
    B) Lila
    C) Kék

Értékelés:

Mezőn sétáló fiatal nő a személyiségtesztben.
Számold össze, melyik betűből gyűjtötted a legtöbbet, hogy megtudd, melyik őrzőszellem áll most melletted!
Fotó: Pavlova Yuliia /   shutterstock

Legtöbb A) válasz: a fények őrzőszelleme áll melletted

Egy olyan élethelyzetben lehetsz, ahol döntéseid kihatnak a távolabbi jövőre is. A fények szellemének segítségével lehetőséged van átlátni a káoszt. Minél több időt hagysz magadnak a gondolkodásra, annál erősebben érezheted a jelenlétét. Ez az őrzőszellem a belső bölcsesség energiáját közvetíti neked. Bármikor iránymutatást kérhetsz tőle, és ő a megérzéseid útján szól majd hozzád.

Legtöbb B) válasz: a lelkek őrzőszelleme áll melletted

Ez az őrzőszellem azokat kíséri, akik épp a szívügyek kérdéseiben bizonytalanodtak el. A lelki gyógyulásban és az együttérzésben támogat. Jelzéseit érzelmi felismerések formájában tapasztalhatod. Ha elég érzékenyen reagálsz rá, minden konfliktust elkerülhetsz, és megtalálhatod a belső békéd.

Legtöbb C) válasz: a sors őrzőszelleme

A sors szelleme a sorsszerű fordulatok és az egybeesések energiáját képviseli. A teszt alapján egy olyan életszakaszban lehetsz, amelyben elengedhetetlen, hogy nyitott maradj a feltárulkozó lehetőségek irányába. Amíg melletted áll, tapasztalhatsz véletlen egybeeséseket. Ezek valójában az őrződ iránymutatásai, amelyekre érdemes lesz figyelmet fordítanod.

Az alábbi videóban hallhatsz 3 jelet, ami arra utal, hogy bízhatsz a megérzéseidben:

Tölts ki még több személyiségtesztet:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
