Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

– Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, dögrováson volt a gazdaság. Akkor eldöntöttük, hogy munkaalapú társadalmat építünk. Azt hiszem, ez a környék megvette ezt a gondolatot – jelentette ki Orbán Viktor országjárása vecsési állomásán. A miniszterelnök felidézte, amikor ezeket a döntéseket meghozták, akkor 3 millió 600 ezren dolgoztak, most 4,9 millióan. – Csak munkából, izomból és agyból lehet itt megélni – mutatott rá.

Háború ellenes Gyűlés, Orbán Viktor

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz szép lassan egy olyan párttá vált, ahol mindenki otthon érzi magát. – Azt hiszem, a nyugdíjasokkal kötött megállapodást is betartottuk. Vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és most bevezettük a 14. havit is – emlékeztetett, majd kitért a családpolitikai intézkedésekre. Mint mondta, a társadalomban nem individumokat kell látni, hanem családokat – ezért szervezték úgy a gazdaságot, hogy a gyermeket vállaló nők ne éljenek rosszabbul mint azok, akik ezt nem tették meg – írja a Magyar Nemzet.

„Magyarországon, ha valaki gyereket vállal, akkor úgy tud élni, mint aki nem vállalt gyermeket. Még nem vagyunk teljesen ott, de jól haladunk efelé. A jövő a családokban van, gyermekek nélkül pedig nincs jövő”

– jelentette ki, hozzátéve: nem engedjük, hogy gúnyt űzzenek a családokból, ezért írtuk bele az alkotmányba, hogy az apa férfi, az anya nő.

Már négy éve a háború árnyékában

Felidézve az elmúlt négy évet, Orbán Viktor elmondta, ez egy nehéz időszak volt. Európában kitört az orosz-ukrán háború. – Ez önmagában is nehéz lenne, de a brüsszeliek nehezítették azzal, hogy le akartak választani minket az orosz energiáról, ezt azonban igyekeztem megakadályozni. És ez sikerült is – emlékeztetett.

„Ma Magyarországon 250 ezret fizetnek a háztartások a rezsiért, míg máshol körülbelül egymilliót. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden család elveszítene nagyjából egyhavi fizetést”

– mutatott rá.

Szerinte Brüsszelben úgy beszélnek a háborúról, mintha a mi háborúnk lenne. – Amikor azt mondom nekik, hogy ez nem a mi háborúnk, akkor „néznek mint hal a szatyorban”. Nekünk sikerült megértetnünk, hogy ez nem a mi háborúnk, nem adunk pénzt a háborúra, nem adunk fegyvert, Magyarország ki fog maradni ebből a háborúból – hangsúlyozta.