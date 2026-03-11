Orbán Viktor: Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik

– Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, dögrováson volt a gazdaság. Akkor eldöntöttük, hogy munkaalapú társadalmat építünk. Azt hiszem, ez a környék megvette ezt a gondolatot – jelentette ki Orbán Viktor országjárása vecsési állomásán. A miniszterelnök felidézte, amikor ezeket a döntéseket meghozták, akkor 3 millió 600 ezren dolgoztak, most 4,9 millióan. – Csak munkából, izomból és agyból lehet itt megélni – mutatott rá.
Orbán Viktor azt mondta, a Fidesz szép lassan egy olyan párttá vált, ahol mindenki otthon érzi magát. – Azt hiszem, a nyugdíjasokkal kötött megállapodást is betartottuk. Vissza tudtuk adni a 13. havi nyugdíjat és most bevezettük a 14. havit is – emlékeztetett, majd kitért a családpolitikai intézkedésekre. Mint mondta, a társadalomban nem individumokat kell látni, hanem családokat – ezért szervezték úgy a gazdaságot, hogy a gyermeket vállaló nők ne éljenek rosszabbul mint azok, akik ezt nem tették meg – írja a Magyar Nemzet.
„Magyarországon, ha valaki gyereket vállal, akkor úgy tud élni, mint aki nem vállalt gyermeket. Még nem vagyunk teljesen ott, de jól haladunk efelé. A jövő a családokban van, gyermekek nélkül pedig nincs jövő”
– jelentette ki, hozzátéve: nem engedjük, hogy gúnyt űzzenek a családokból, ezért írtuk bele az alkotmányba, hogy az apa férfi, az anya nő.
Felidézve az elmúlt négy évet, Orbán Viktor elmondta, ez egy nehéz időszak volt. Európában kitört az orosz-ukrán háború. – Ez önmagában is nehéz lenne, de a brüsszeliek nehezítették azzal, hogy le akartak választani minket az orosz energiáról, ezt azonban igyekeztem megakadályozni. És ez sikerült is – emlékeztetett.
„Ma Magyarországon 250 ezret fizetnek a háztartások a rezsiért, míg máshol körülbelül egymilliót. Ha nem lenne rezsicsökkentés, akkor minden család elveszítene nagyjából egyhavi fizetést”
– mutatott rá.
Szerinte Brüsszelben úgy beszélnek a háborúról, mintha a mi háborúnk lenne. – Amikor azt mondom nekik, hogy ez nem a mi háborúnk, akkor „néznek mint hal a szatyorban”. Nekünk sikerült megértetnünk, hogy ez nem a mi háborúnk, nem adunk pénzt a háborúra, nem adunk fegyvert, Magyarország ki fog maradni ebből a háborúból – hangsúlyozta.
Úgy folytatta: azt követelik az ukránok, hogy vegyünk részt a háborúba, de ha ezt nem tesszük, akkor adjuk oda a pénzünket nekik. Az unió viszont fizetni akar, de nincs pénze. Ezért hitelt vesz fel, amelyre a fedezetet a tagállamok adják. – Most is ez van a 90 milliárdos hitellel, azt mondják, az ukránok majd visszafizetik, de nem fogják, mert ők az orosz jóvátételből akarják ezt megtenni – emelte ki, hozzátéve: az ukránok emellett önfenntartásra és háborúra is rengeteg pénzt kérnek.
„De miért kéne a magyarok pénzét Donbaszba küldeni, ha küldhetnék Vecsésre is?”
Szerinte eközben Európa nem áll jól, épül le az ipar, ezért a pénzük Ukrajnába megy, náluk pedig megszorítások vannak. Rámutatott: Magyarország az egyetlen ország, ahol nincsenek megszorítások, sőt, itt támogatások vannak. – Ezt azért lehet mert itt olyan kormány van, amely azt mondja: nem adjuk oda a pénzünket másnak – mutatott rá.
„Ukrajnának semmivel nem tartozunk, ők nem Európáért harcolnak, hanem magukért, az is éppen elég nagy feladat”
– hangsúlyozta, hozzátéve: az ukránok bajban vannak és egy keresztény országnak ilyenkor segítenie kell. Magyarország segített, amikor jöttek a menekültek, de nem segít erején felül. –Annyit tudunk adni az idegeneknek, amennyit a magyaroknak is tudunk. Itt az ukrán gyerekek a saját nyelvükön tanulhatnak, amíg Kárpátalján ezt ők megtagadják a magyaroktól – mutatott rá.
A miniszterelnök beszédében kitért arra is, hogy most mindenki az olajblokádról beszél. – De ne felejtsük el: már régen gázblokád alatt is állunk. Ha Szijjártó Péter nem lett volna, és nem épült volna ki a déli csővezeték, akkor most nagyobb lenne a gond – hangsúlyozta, majd emlékeztetett:
„az ukránok felrobbantották a németek gázvezetéket, tehát nem a jogállamiság mintaországáról beszélünk.”
Szerinte az olajblokáddal azonban az a nagy baj, hogy csak két kőolajvezetékünk van: a Barátság és az, amelyik Horvátországon keresztül jön. – Ezért kulcs kérdés, hogy a kiegészítő horvát vezetéken keresztül tudjuk még hozni olajat – mutatott rá, majd hozzátette: az olajblokádot mindenképp meg kell törnünk.
„Az ukránok kötelesek átengedni az olajat, hiszen kötelezettséget vállaltak. De ők zsarolnak minket, mi viszont nem engedünk a zsarolásnak. Nem ijedünk meg a fenyegetéstől, még ha a miniszterelnököt, a családját vagy a kormányt is fenyegetik”
– jelentette ki, utalva arra, hogy megfenyegették már őt is, és a családját is. Felhívta a figyelmet azonban arra, hogy a magyar kormánynak vannak még eszközei: nem járul hozzá semmihez, ami segítene az ukránoknak egészen addig, amíg meg nem nyitják az olajvezetéket. – Nem hagyjuk, hogy palimadárnak nézzenek minket – szögezte le.
Orbán Viktor emlékeztetett arra is, Ukrajna követeli: engedjük be őket az EU-ba. – De mi ennek nem akarunk eleget tenni, mert akkor a háborút is felvennénk. A magyar ajánlat az, hogy kössünk velük szerződést, amit mindenki betart. Ha beengedjük őket több joguk lenne, mint nekünk, mert nagyobb ország. Különösen veszélyes ez miközben ellenségesek velünk – mutatott rá.
Beszédében kitért arra is, hogy ami miatt igazából ma Vecsésre érkezett, az a Fidesz helyi jelöltje, Szűcs Lajos. Szerinte ugyan éles a verseny, ezért látni kell, a mostani ellenfelek nem nemzeti érzelműek.
„Az itt a kérdés, hogy Zelenszkij alakít-e kormányt vagy én”
– mutatott rá.
Hangsúlyozta: a választás tétje, hogy ukrán párti kormány lesz, vagy olyan, amelyik a nemzeti érdekeket képviseli. – Az ukránok nem is titkolják, hogy ukránbarát kormányt akarnak, a brüsszeliek pedig tapsolnak ehhez. Az ellenfél pártjában 27-en vannak, de mellettük áll Ukrajna, mögöttük pedig Brüsszel. Velük szemben pedig egy nemzeti, keresztény kormány – mondta, majd rámutatott:
„egy hatalmas mozgósítási versenyt kell megnyerni.”
– Az ellenfél erősebb a digitális térben, de mi erősek vagyunk a valóságban. Van arcunk, ismerjük egymást, van egy közös szenvedélyünk, amit úgy hívnak, Magyarország – emelte ki.
Orbán Viktor azt mondta, hamarosan elkezd ő is kampányolni, „hétfőn indulok és letoljuk őket a pályáról”. Az utolsó hétre azt kéri mindenkitől, hogy gazdálkodjon okosan az energiájával. – Húsvét után ott lesz 6 nap, amin be kell váltanunk az esélyeinket, de ehhez mindenkire szükség lesz – mutatott rá, majd az összegyűltekhez szólva hangsúlyozta: hálás azért a támogatásért, amit az elmúlt 4 nagyon nehéz évben kapott, és azt is köszöni, hogy az elmúlt 16 ban is támogatták.
„Biztonságos, nyugalmas éveket akarunk, ezért arra kérem önöket, hogy válasszanak engem, akinek van tapasztalata a problémák megoldásában”
– mondta.
A kormányfő szerint a Fidesz közössége azért van együtt mert kialakult egy kapcsolat, míg az ellenfeleknél nincs ilyen kapcsolódás. – Mi 16 év alatt szeretet közösséget építettünk, míg az ellenfél a gyűlöletre épít, de működő országot, családot nem lehet gyűlöletre építeni. Ha meg kapjuk a bizalmat, akkor garantáljuk a nyugodt négy évet. A következő négy évre a jelszó nem más, mint a „kimaradás” – zárta beszédét a miniszterelnök.
