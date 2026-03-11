Gyerekek, akik rettegnek a hajvágástól – és gyerekkorunk legszörnyűbb frizurái

Jelenet: A gyerek a fodrászszékben ül – pontosabban inkább félig áll, félig csúszik le róla –, és olyan kétségbeesetten kapaszkodik a karfába, mintha legalábbis egy foghúzásra készülne. A fodrász már mindent bevetett, matricát, mesefilmet és a fodrászszék nem is szék, hanem egy mini kamion alakú csoda - a szülő próbál nyugodtnak látszani, belül persze pánikol, de ezt a legkevésbé sem mutatja, a gyerek pedig őrjöng, sír, és már a második percben kijelenti, hogy neki most azonnal haza kell mennie és bármilyenre is vágják a haját, nem lesz széééép.
A gyerekhajvágás a legtöbb családban tiszta dráma. Mondjuk nálunk a hajmosás is az volt, még speckó hajkarikát is vettünk (a gyerekek esetében minden félelemre egy kisebb iparág épül), de azzal sem ment, úgyhogy én már semmi jóra nem számítottam a hajvágást illetően sem.
Szóval megy a folyamat. És miközben ott ülünk, és próbáljuk meggyőzni a gyereket arról, hogy ez tényleg nem fáj, hirtelen eszünkbe jut valami: mi sem rajongtunk érte. Sőt. A mi gyerekkorunkban a gyerek hajvágás sokszor nem is a fodrásznál történt, hanem otthon, egy hokedlin a konyhában, egy olló, egy türelmetlen szülő és egy műanyag tál társaságában, a vasárnapi híradó alatt, amit mindenki nézni akart volna, de nem maradt rá idő, mert a hajvágást elhisztiztük. És ha már őszinték vagyunk: az eredmény néha egészen… emlékezetes lett.
A mai gyerekek közül sokan már színes emelős fotelokban ülnek, mesét néznek a tükör előtt, és a fodrász kedvesen beszélget velük. A mi gyerekkorunkban azonban a gyerekhajvágás gyakran sokkal egyszerűbb – vagy inkább puritánabb – körülmények között zajlott.
A legendás bilifrizura pedig nem véletlenül kapta a nevét. A történet szerint tényleg sokszor egy tál vagy fazék szolgált sablonként: rákerült a fejre, az olló pedig nyissz-nyassz, körbevágta. Praktikus volt, gyors volt, és ami a legfontosabb: nem igényelt fodrászdiplomát.
A végeredmény? Egy tökéletesen kör alakú hajvágás – legalábbis elméletben. A gyakorlatban gyakran inkább az történt, hogy az egyik oldalon kicsit rövidebb lett, a másikon kicsit hosszabb, a frufru pedig jóval a szemöldök fölé ugrott.
Ha valaki előveszi a régi családi fotóalbumot, valószínűleg hamar talál olyan képet, amin egy egészen különleges frizura néz vissza rá. Ott van például a túl rövid frufru, ami valahogy mindig magasabbra sikerült a tervezettnél. Vagy az otthoni „lépcső”, amikor valaki megpróbálta divatosabbra vágni a hajat, de a vége inkább egy kisebb topográfiai térképre hasonlított.
A nyári hajvágás külön kategória volt. Ilyenkor a logika egyszerű volt: meleg van, úgyis gyorsan visszanő. Így aztán a haj gyakran egészen rövid lett – néha meglepően rövid. A fotók pedig könyörtelenül megőrizték ezeket a pillanatokat. A kilencvenes években ráadásul új trendek is megjelentek: a focista-tarkó, a féloldalas frufru, vagy az a frizura, ami valahol félúton volt a gomba és a sisak között. A legtöbbünknek volt legalább egy ilyen korszakos hajviselete, amelyet ma már leginkább csak nevetve néznünk.
Ha ma egy gyerek sír a fodrásznál, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy túl nagy ügyet csinál belőle. Pedig a gyerekhajvágás sokak számára valóban ijesztő élmény lehet. Egyrészt idegen helyzet: egy ismeretlen ember kerül nagyon közel hozzájuk, ráadásul ollóval a kezében. A hajvágógép hangja hangos és zavaró lehet, a hajszárító pedig szinte viharerejűnek tűnhet egy kisgyerek számára. Emellett ott van a kontroll kérdése is. A gyerek csak ül, és valaki más dönt arról, mi történik a hajával, miközben apró hajszálak hullanak a nyakába, az arcába. Nem csoda, ha ez sokakban szorongást kelt. És ha egyszer volt egy rossz élmény – egy túl gyors mozdulat, egy véletlen meghúzás vagy egy túl rövid frufru –, az könnyen megmarad az emlékezetben.
A szakemberek szerint a kulcs gyakran a felkészítés. Ha a gyerek tudja, mi fog történni, kevésbé érzi kiszolgáltatottnak magát. Segíthet, ha előtte otthon „fodrászosat” játszunk, ha megmutatjuk neki a hajvágógépet, vagy ha választhat egy képet arról, milyen frizurát szeretne. A választás lehetősége – még ha csak apró részletekben is – sokat számít. A gyerekfodrász-szalonok sem véletlenül működnek olyan jól: játékok, mesék, színes székek segítenek abban, hogy a gyerek hajvágás ne egy félelmetes procedúra, hanem inkább egy különleges program legyen. És néha az is segít, ha a szülő nem izgul túl mindent. A gyerekek ugyanis meglepően pontosan érzik, ha mi magunk is feszültek vagyunk.
Talán ez a legfontosabb igazság az egész történetben. A haj – szerencsére – visszanő. Még a túl rövid frufru után is, még a ferde bilifrizura után is, és még azok után a kísérletek után is, amelyekről ma már inkább csak a családi fotók mesélnek. És valószínű, hogy egyszer majd a mi gyerekeink is előveszik ezeket a képeket, és ugyanúgy nevetnek rajtuk, ahogy mi a saját gyerekkori frizuráinkon. Vannak kifejezetten szuper bilifrizurák egyébként.
