Gyerekek, akik rettegnek a hajvágástól – és gyerekkorunk legszörnyűbb frizurái

Jelenet: A gyerek a fodrászszékben ül – pontosabban inkább félig áll, félig csúszik le róla –, és olyan kétségbeesetten kapaszkodik a karfába, mintha legalábbis egy foghúzásra készülne. A fodrász már mindent bevetett, matricát, mesefilmet és a fodrászszék nem is szék, hanem egy mini kamion alakú csoda - a szülő próbál nyugodtnak látszani, belül persze pánikol, de ezt a legkevésbé sem mutatja, a gyerek pedig őrjöng, sír, és már a második percben kijelenti, hogy neki most azonnal haza kell mennie és bármilyenre is vágják a haját, nem lesz széééép.

A gyerekhajvágás a legtöbb családban tiszta dráma. Mondjuk nálunk a hajmosás is az volt, még speckó hajkarikát is vettünk (a gyerekek esetében minden félelemre egy kisebb iparág épül), de azzal sem ment, úgyhogy én már semmi jóra nem számítottam a hajvágást illetően sem.

Szóval megy a folyamat. És miközben ott ülünk, és próbáljuk meggyőzni a gyereket arról, hogy ez tényleg nem fáj, hirtelen eszünkbe jut valami: mi sem rajongtunk érte. Sőt. A mi gyerekkorunkban a gyerek hajvágás sokszor nem is a fodrásznál történt, hanem otthon, egy hokedlin a konyhában, egy olló, egy türelmetlen szülő és egy műanyag tál társaságában, a vasárnapi híradó alatt, amit mindenki nézni akart volna, de nem maradt rá idő, mert a hajvágást elhisztiztük. És ha már őszinték vagyunk: az eredmény néha egészen… emlékezetes lett.

Amikor anya volt a fodrász

A mai gyerekek közül sokan már színes emelős fotelokban ülnek, mesét néznek a tükör előtt, és a fodrász kedvesen beszélget velük. A mi gyerekkorunkban azonban a gyerekhajvágás gyakran sokkal egyszerűbb – vagy inkább puritánabb – körülmények között zajlott.

A legendás bilifrizura pedig nem véletlenül kapta a nevét. A történet szerint tényleg sokszor egy tál vagy fazék szolgált sablonként: rákerült a fejre, az olló pedig nyissz-nyassz, körbevágta. Praktikus volt, gyors volt, és ami a legfontosabb: nem igényelt fodrászdiplomát.

A végeredmény? Egy tökéletesen kör alakú hajvágás – legalábbis elméletben. A gyakorlatban gyakran inkább az történt, hogy az egyik oldalon kicsit rövidebb lett, a másikon kicsit hosszabb, a frufru pedig jóval a szemöldök fölé ugrott.