Ha még nem ismered a titkos ősi erőd, akkor itt az ideje, hogy kitöltsd az alábbi személyiségtesztünket, és megtudd, mi is a te titkos fegyvered, amit örökül hagytak neked a felmenőid.

Személyiségteszt: most kiderül mi a titkos fegyvered, amit az őseidtől örököltél

Személyiségteszt: most kiderül mi a titkos ősi fegyvered, amit az őseid hagytak rád

Válaszolj őszintén, és megleled a választ.

1. Reggelente mi az első gondolatod?

A) „Ne már megint egy új nap.”

B) „Ma bármi megtörténhet!”

C) „Na, szedjük össze magunkat.”

2. Konfliktus esetén te…

A) Csendben figyelsz, és kivársz

B) Azonnal beleállsz

C) Megoldást keresel, nem drámázol

3. Melyik hely vonz leginkább?

A) Erdő, hegyek, természet

B) Nyüzsgő város, fények

C) Otthon lenni, biztonságban

4. Ha választanod kellene egy tárgyat, melyik lenne?

A) Régi családi ereklye

B) Éles kés

C) Védelmező amulett

5. Mások szerint te inkább…

A) Titokzatos vagy

B) Karizmatikus

C) Megbízható

6. Nehéz helyzetben mire hallgatsz?

A) A megérzéseidre

B) A szívedre

C) A józan eszedre

7. Melyik mondat áll hozzád a legközelebb?

A) „Nem véletlen, hogy ez így alakult.”

B) „Én irányítom a sorsom.”

C) „Mindenre van megoldás.”

8. Ha visszamehetnél az időben, mit tennél?

A) Figyelnél és tanulnál

B) Változtatnál a történéseken

C) Tudást hoznál vissza

Most kiderül, milyen titkos fegyvert örököltél az őseidtől!

Lássuk az eredményeket

Számold össze, melyik betűből lett a legtöbb.

Többségében A választ adtál

A titkos fegyvered: az ősi megérzés

A személyiségteszt szerint az őseid között olyan emberek lehettek, akik ösztönösen ráéreztek a veszélyre és a lehetőségekre. Különleges intuíciód van, gyakran előbb tudsz dolgokat, mint hogy megtörténnének. Ha hallgatsz a belső hangodra, ritkán tévedsz. Óriási kincset hagytak rá a felmenőid.

Többségében B választ adtál

A titkos fegyvered: a harcos szellem

Benned él tovább az ősök bátorsága és küzdeni akarása. Nem riadsz vissza a konfliktusoktól, szeretsz irányítani és a társaid követnek téged. Nehéz eltéríteni a célodtól, te megvalósítod az álmaidat.

Többségében C választ adtál

A titkos fegyvered: az ősi bölcsesség

Őseid a túlélés mesterei voltak. Higgadtan gondolkodsz, átlátod a dolgokat és mások gyakran kérnek tőled tanácsot. Nem feltétlenül te vagy a leghangosabb, de a stabilitás tőled ered. Nyugtatóan hat az energiád a környezetedre.

