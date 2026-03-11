"Őrültség elválni a férjemtől azért, mert eltűnt a szexuális vágyam?

Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy már 50 éve házas. Férjével felnevelték gyerekeiket, sikeres karriert tudhatnak maguk mögött és soha nem csalták meg egymást. A hosszú évtizedek alatt azonban valami megváltozott, főleg a szexualitás terén.

Az asszony nem tudja, mit tegyen, a szexuális problémák megmérgezik a házasságát

Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Az elmúlt több mint 20 évben alig vagy egyáltalán nincs szexuális vágyam. Orvosilag és érzelmileg is tudom, miért van ez így, de a férjem egyáltalán nem érti. Azt gondolja, hogy olyannak kellene lennünk, mint a ’70-es és ’80-as években voltunk. Örülök azoknak az idősebb pároknak, akik egészséges szexuális kapcsolatban élnek. Én viszont már egyszerűen nem vágyom rá, és őszintén szólva nem akarok gyógyszert szedni, ami fokozná bennem a vágyat

– fejtette ki a nő, aki 20 éve méheltávolításon esett át. Mint elmondta, ezt követően teljesen elvesztette az érdeklődését, miközben a férjének továbbra is voltak igényei.

Néhány teljesül, sok nem. Most ez nagy problémává vált. Szeretnék békésen végighajózni a következő 10 éven, ha egyáltalán annyi még jut nekem. Azt is szeretném, hogy ő is megtalálja a boldogságát. Őrültség lenne elválni egy férfi ilyen ősi szükséglete miatt?

– tette fel a nagy kérdést a Dél-Karolinában élő asszony.

A párkapcsolati szakértő válaszol a szexuális problémára

A férje kiherélése nem megoldás. Ha ketten meg tudnak állapodni valamilyen olyan megoldásban, amely mindkettőjüknek előnyös, az érzelmileg és anyagilag is sokkal kevésbé lenne megterhelő, mint egy válás

– fejtette ki a nypost.com tanácsadója.