"Őrültség elválni a férjemtől azért, mert eltűnt a szexuális vágyam?

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 19:30
A nő nem tudja, mit tegyen. A szex mára már egyáltalán nem érdekli, férjének azonban vannak vágyai.
Egy névtelensége megőrzését kérő nő számolt be arról, hogy már 50 éve házas. Férjével felnevelték gyerekeiket, sikeres karriert tudhatnak maguk mögött és soha nem csalták meg egymást. A hosszú évtizedek alatt azonban valami megváltozott, főleg a szexualitás terén.

Az asszony nem tudja, mit tegyen, a szexuális problémák megmérgezik a házasságát
Fotó: PeopleImages /  Shutterstock 

Az elmúlt több mint 20 évben alig vagy egyáltalán nincs szexuális vágyam. Orvosilag és érzelmileg is tudom, miért van ez így, de a férjem egyáltalán nem érti. Azt gondolja, hogy olyannak kellene lennünk, mint a ’70-es és ’80-as években voltunk. Örülök azoknak az idősebb pároknak, akik egészséges szexuális kapcsolatban élnek. Én viszont már egyszerűen nem vágyom rá, és őszintén szólva nem akarok gyógyszert szedni, ami fokozná bennem a vágyat

– fejtette ki a nő, aki 20 éve méheltávolításon esett át. Mint elmondta, ezt követően teljesen elvesztette az érdeklődését, miközben a férjének továbbra is voltak igényei.

Néhány teljesül, sok nem. Most ez nagy problémává vált. Szeretnék békésen végighajózni a következő 10 éven, ha egyáltalán annyi még jut nekem. Azt is szeretném, hogy ő is megtalálja a boldogságát. Őrültség lenne elválni egy férfi ilyen ősi szükséglete miatt?

– tette fel a nagy kérdést a Dél-Karolinában élő asszony.

A párkapcsolati szakértő válaszol a szexuális problémára

A férje kiherélése nem megoldás. Ha ketten meg tudnak állapodni valamilyen olyan megoldásban, amely mindkettőjüknek előnyös, az érzelmileg és anyagilag is sokkal kevésbé lenne megterhelő, mint egy válás

– fejtette ki a nypost.com tanácsadója.

 

