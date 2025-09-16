7 kérdésből kiderül, melyik angyal irányítja a belső énedet

Mind máshogy viszonyulunk az élethez, a kapcsolatainkhoz és a céljainkhoz. De ez a személyiségteszt most segít, hogy jobban átlásd, mely értékek szerint hozod a döntéseidet, és ki az, aki ebben segítségedre van.

A személyiségteszt megsúgja, melyik angyal irányít a lelked mélyén.

Fotó: Boiko Olha / Shutterstock

Minden nehéz helyzet során mérlegelünk, gondolkodunk, latba vetjük a logikus érveket és próbálunk a saját és mások érzelmeire is figyelemmel lenni. De mindig van egy belső hang, ami irányt mutat mindezeken felül is. Egy apró suttogás, amiről tudjuk, hogy a lelkünk legmélyéről jön, és muszáj rá hallgatnunk.

Ezzel a személyiségteszttel megtudhatod ki szól hozzád ilyenkor.

Személyiségteszt: ez az angyal irányítja a belső énedet

Tölts ki a tesztet, és tudd meg ki kísér az utadon!

Fotó: Freepik.hu

Töltsd ki a 7 kérdésből álló tesztet, hogy megtudd, ki segít az utadon, kitől merítesz erőt a mindennapokban! Válaszolj a kérdésekre, és megtudod, melyik angyal irányítja a belső énedet.

Válaszd ki azt a bolygót, amelyik a legközelebb áll hozzád!

a) Mars

b) Hold

c) Merkúr Mi az, amitől igazán fel tudsz töltődni?

a) Ha sikerül elérnem a célom

b) Ha elegendő időt tölthetek a szeretteimmel

c) Ha sikerül megoldanom a problémáimat Melyik tulajdonságot értékeled a leginkább az emberekben?

a) Kitartás

b) Önzetlenség

c) Bizalom Melyik a te évszakod?

a) Ősz

b) Tavasz/Nyár

c) Tél Mi segít egy nehéz helyzetben?

a) Az akaraterőm

b) Egy szerettem

c) A logikám Válassz egy szimbólumot!

a) Kard

b) Szív

c) Könyv Válassz egy állatot!

a) Oroszlán

b) Kutya

c) Elefánt

Értékelés

Többségében a) válasz

Haniel: az erő angyala

Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

A legnagyobb erényed a kitartásod, és ezt mások is tudják. Ha te ott vagy, baj nem érheti őket. Az erő angyala segít, hogy minden nehéz helyzetből kilábalj, sőt; újult erővel vágj neki a következő kihívásnak. Ez az életerőd.

Többségében b) válasz

Anael: az érzelmek angyala

Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Te a szeretetben és az együttérzésben jeleskedsz a leginkább. Mindenki számára te vagy a kapaszkodó, akire mindig, minden helyzetben számíthatnak. Az érzelmek angyala azért követ téged, hogy a rengeteg energiát, amit mások felé táplálsz, egyedül is elbírd. De érzékenységed nem hátrány. Magadnak és másoknak is elképesztő segítséget tudsz nyújtani. Ráadásul mindig, mindenkiről tudod mi jár a fejében, hogy érzi magát éppen.