7 kérdésből kiderül, melyik angyal irányítja a belső énedet

Mind máshogy viszonyulunk az élethez, a kapcsolatainkhoz és a céljainkhoz. De ez a személyiségteszt most segít, hogy jobban átlásd, mely értékek szerint hozod a döntéseidet, és ki az, aki ebben segítségedre van.
Minden nehéz helyzet során mérlegelünk, gondolkodunk, latba vetjük a logikus érveket és próbálunk a saját és mások érzelmeire is figyelemmel lenni. De mindig van egy belső hang, ami irányt mutat mindezeken felül is. Egy apró suttogás, amiről tudjuk, hogy a lelkünk legmélyéről jön, és muszáj rá hallgatnunk.
Ezzel a személyiségteszttel megtudhatod ki szól hozzád ilyenkor.
Töltsd ki a 7 kérdésből álló tesztet, hogy megtudd, ki segít az utadon, kitől merítesz erőt a mindennapokban! Válaszolj a kérdésekre, és megtudod, melyik angyal irányítja a belső énedet.
A legnagyobb erényed a kitartásod, és ezt mások is tudják. Ha te ott vagy, baj nem érheti őket. Az erő angyala segít, hogy minden nehéz helyzetből kilábalj, sőt; újult erővel vágj neki a következő kihívásnak. Ez az életerőd.
Te a szeretetben és az együttérzésben jeleskedsz a leginkább. Mindenki számára te vagy a kapaszkodó, akire mindig, minden helyzetben számíthatnak. Az érzelmek angyala azért követ téged, hogy a rengeteg energiát, amit mások felé táplálsz, egyedül is elbírd. De érzékenységed nem hátrány. Magadnak és másoknak is elképesztő segítséget tudsz nyújtani. Ráadásul mindig, mindenkiről tudod mi jár a fejében, hogy érzi magát éppen.
Nincs a környezetedben senki, aki gyorsabb észjárással büszkélkedhet nálad. Józanságod mindig csak előre visz az életben. A racionalitás angyala támogat és fényt mutat, hogy még tisztábban lásd a dolgokat magad körül. Nincs olyan konfliktus vagy probléma, amire ne tudnál megoldást javasolni.
