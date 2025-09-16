7 kérdésből kiderül, melyik angyal irányítja a belső énedet

Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 10:15
Melyik angyal lakozik a lelked legmélyén? Töltsd ki a személyiségtesztet: kiderül, milyen belső értékek szerint éled az életed, és ki segít az utadon.
Mind máshogy viszonyulunk az élethez, a kapcsolatainkhoz és a céljainkhoz. De ez a személyiségteszt most segít, hogy jobban átlásd, mely értékek szerint hozod a döntéseidet, és ki az, aki ebben segítségedre van.

Minden nehéz helyzet során mérlegelünk, gondolkodunk, latba vetjük a logikus érveket és próbálunk a saját és mások érzelmeire is figyelemmel lenni. De mindig van egy belső hang, ami irányt mutat mindezeken felül is. Egy apró suttogás, amiről tudjuk, hogy a lelkünk legmélyéről jön, és muszáj rá hallgatnunk.

Ezzel a személyiségteszttel megtudhatod ki szól hozzád ilyenkor.

Személyiségteszt: ez az angyal irányítja a belső énedet

Töltsd ki a 7 kérdésből álló tesztet, hogy megtudd, ki segít az utadon, kitől merítesz erőt a mindennapokban! Válaszolj a kérdésekre, és megtudod, melyik angyal irányítja a belső énedet.

  1. Válaszd ki azt a bolygót, amelyik a legközelebb áll hozzád! 
    a) Mars 
    b) Hold 
    c) Merkúr
  2. Mi az, amitől igazán fel tudsz töltődni? 
    a) Ha sikerül elérnem a célom 
    b) Ha elegendő időt tölthetek a szeretteimmel 
    c) Ha sikerül megoldanom a problémáimat
  3. Melyik tulajdonságot értékeled a leginkább az emberekben? 
    a) Kitartás 
    b) Önzetlenség 
    c) Bizalom
  4. Melyik a te évszakod? 
    a) Ősz 
    b) Tavasz/Nyár 
    c) Tél
  5. Mi segít egy nehéz helyzetben? 
    a) Az akaraterőm 
    b) Egy szerettem 
    c) A logikám
  6. Válassz egy szimbólumot! 
    a) Kard 
    b) Szív 
    c) Könyv
  7. Válassz egy állatot!
    a) Oroszlán
    b) Kutya
    c) Elefánt

Értékelés

Többségében a) válasz

Haniel: az erő angyala

Személyiségteszt, Haniel, angyal, szárnyakkal a naplementében.
a) Haniel: az erő angyala
Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

A legnagyobb erényed a kitartásod, és ezt mások is tudják. Ha te ott vagy, baj nem érheti őket. Az erő angyala segít, hogy minden nehéz helyzetből kilábalj, sőt; újult erővel vágj neki a következő kihívásnak. Ez az életerőd.

Többségében b) válasz 

Anael: az érzelmek angyala

Személyiségteszt, Anael, angyal a felhők között.
b) Anael: az érzelmek angyala
Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Te a szeretetben és az együttérzésben jeleskedsz a leginkább. Mindenki számára te vagy a kapaszkodó, akire mindig, minden helyzetben számíthatnak. Az érzelmek angyala azért követ téged, hogy a rengeteg energiát, amit mások felé táplálsz, egyedül is elbírd. De érzékenységed nem hátrány. Magadnak és másoknak is elképesztő segítséget tudsz nyújtani. Ráadásul mindig, mindenkiről tudod mi jár a fejében, hogy érzi magát éppen.

Többségében c) válasz

Ariel: a racionalitás angyala

Személyiségteszt, Ariel, angyal az erdőben.
c) Ariel: a racionalitás angyala
Fotó: Shutterstock AI / Shutterstock

Nincs a környezetedben senki, aki gyorsabb észjárással büszkélkedhet nálad. Józanságod mindig csak előre visz az életben. A racionalitás angyala támogat és fényt mutat, hogy még tisztábban lásd a dolgokat magad körül. Nincs olyan konfliktus vagy probléma, amire ne tudnál megoldást javasolni. 

11 jel, hogy az őrangyalod a közeledben van:

Tölts ki még egy tesztet!

 

